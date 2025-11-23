Advertisement
भारतीय मूल का शख्स कनाडा में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, कौन है निकोलस सिंह? टोरंटो से हुआ गिरफ्तार

निकोलस सिंह ने कनाडा की 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट में शामिल भारतीय मूल का शख्स है, जो 18 महीने बाद पकड़ा गया. उसके पास से बंदूक, गोला-बारूद जब्त किया गया.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:49 PM IST
Who is Nicholas Singh: हथियारबंद डकैती और दूसरे अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए भारतीय मूल के एक शख्स को टोरंटो (Toronto) में गिरफ्तार किया गया है. निकोलस सिंह, जो 18 महीने से फरार था, कथित तौर पर कनाडा की "मोस्ट वांटेड लिस्ट" में था.

कौन है निकोलस सिंह?
निकोलस सिंह की उम्र 23 साल है, वो एक फेडरल अपराधी है, जो 31 मई, 2024 को "गैर-कानूनी रूप से फरार" हो गया था. अगस्त में ओपीपी अपील का फोकस था, जब पुलिस ने कहा कि वो अपनी कानूनी रिहाई का उल्लंघन करने के लिए कनाडा-वाइट वारंट पर वॉन्टेड था.

हो चुकी है सजा
शनिवार 22 नवंबर 2025 को जारी ओपीपी के एक बयान के मुताबिक, निकोलस मौजूदा वक्त में 5 साल, 5 महीने और 10 दिन की सजा काट रहा है, जैसा कि 'टोरंटो सन' ने बताया है. पुलिस ने कहा कि अधिकारियों ने सिंह को बाथर्स्ट (Bathurst) और ड्यूपॉन्ट (Dupont) की सड़कों के पास रात करीब 11.20 बजे (लोकल टाइम) एक गाड़ी में पाया.

पास मिले गोला-बारूद
टोरंटो पुलिस का आरोप है कि शुक्रवार 21 नवंबर 2025 की रात को गिरफ्तारी के वक्त सिंह के पास एक बंदूक मिली, जबकि कोर्ट के पहले के आदेश में उसे हथियार रखने से मना किया गया था. पुलिस ने कहा, "ये भी आरोप है कि अधिकारियों को एक फायरआर्म, एक्सटेंडेड मैगजीन और एम्युनिशन मिला," और कहा कि सिंह को "बिना किसी वारदात के गिरफ्तार कर लिया गया."

निकोलस पर आर्म्स एक्ट 
निकोलस सिंह पर अब कई नए आरोप हैं, जिनमें बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के प्रतिबंधित फायरआर्म रखना, बिना ऑथराइजेशन के बैन किया हुआ हथियार या डिवाइस रखना, फायरआर्म के साथ गाड़ी में रहना, लोडेड रेगुलेटेड फायरआर्म रखना, और बदले हुए सीरियल नंबर वाला फायरआर्म रखना शामिल है.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...

Nicholas SinghcanadaToronto

