कौन है निखिल गुप्ता, जिसने रची थी खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश; अब कबूला जुर्म

Nikhil Gupta: न्यूयॉर्क में एक सिख आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने के आरोपी भारतीय व्यक्ति निखिल गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. उसे 24 साल की सजा होगी और मई 2026 में उसे सजा सुनाई जाएगी. साल 2023 में, गुप्ता ने विकास यादव समेत दूसरों के साथ मिलकर पन्नू की हत्या की साजिश रची थी. पन्नू भारत सरकार का मुखर आलोचक है. जानिए आखिर कौन है निखिल गुप्ता.

पन्नू ने की थी मांग

इसे लेकर डिपार्टमेंट ने कहा पन्नून ने खुले तौर पर पंजाब के कुछ या पूरे हिस्से को भारत से अलग करने और खालिस्तान नाम का एक सिख सॉवरेन स्टेट बनाने की मांग की थी, भारत सरकार ने विक्टिम और उसके अलगाववादी संगठन को भारत से बैन कर दिया है.

हत्या की नाकाम कोशिश

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक विकास यादव के संपर्क में आने के बाद पन्नून की हत्या की साजिश रचने के लिए उसे भर्ती किया था. इसके बाद गुप्ता ने एक हिटमैन से संपर्क किया लेकिन वह एक अंडरकवर एजेंट था. यादव पीड़ित की हत्या के लिए $100,000 देने के लिए तैयार हो गया. अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद गुप्ता को पन्नून की पर्सनल जानकारी, घर का पता, फोन नंबर, रोजाना की गतिविधियां वगैरह दी गईं. हालांकि उसकी हत्या की कोशिश नाकाम रही.

कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नून और निखिल गुप्ता

गुरपतवंत सिंह पन्नून एक भारत-घोषित आतंकवादी है जिसके पास अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता है. गुरपतवंत पन्नू प्रतिबंधित गुट सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को चलाता है. इसके अलावा निखिल गुप्ता साल 2023 में चर्चाओं में आया. जिसे निक के नाम से भी जाना जाता है. उसकी उम्र करीब 55 साल है. कुछ लोग निखिल को भारत सरकार का कर्मचारी कहते हैं. हालांकि निखिल भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है. बता दें कि पन्नून की हत्या के लिए एक हिटमैन हायर करने के लिए निखिल गुप्ता नाम के इस भारतीय नागरिक को हायर किया था.