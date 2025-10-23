Advertisement
कौन हैं पॉल कपूर? दिल्ली में पैदा हुआ लड़का, पाकिस्तान का कट्टर आलोचक, ट्रंप ने दी बड़ी ‌जिम्मेदारी; शहबाज-यूनुस की उधेड़ देगा बखिया?

Who Is Paul Kapur:  इंडियन-अमेरिकन पॉल कपूर को यूएस का साउथ एंड सेंट्रल एशिया असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया है. यह खबर भारत के लिहाज से बहुत खुशखबरी वाली है, लेकिन पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब बन सकती है. क्या ये नियुक्ति शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की सरकारों की नींद उड़ा देगी? आइए, जानते हैं पॉल कपूर की पूरी कहानी.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 23, 2025, 10:37 AM IST
Paul Kapur sworn for South and Central Asia: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई विदेश नीति में एक ऐसा नाम उभरा है, जो भारत के लिए खुशखबरी और पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब बन गया है.इंडियन-अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सपर्ट एस. पॉल कपूर को हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया. दिल्ली में जन्मे इस 'लड़के' ने अपनी किताबों और रिसर्च से पाकिस्तान की मिलिटेंसी पॉलिसी को नंगा किया है. क्या ये नियुक्ति शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की सरकारों की नींद उड़ा देगी?

न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन-अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सपर्ट पॉल कपूरको आधिकारिक तौर पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दिया गया है. ये नियुक्ति दक्षिण और मध्य एशिया के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी को मजबूत करने वाली है. स्टेट डिपार्टमेंट ने बुधवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया, "वेलकम टू @स्टेट_एससीए, असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर ! 

पॉल कपूरका बैकग्राउंड: इंडिया से जुड़ी जड़ें
पॉल कपूर का जन्म नई दिल्ली में हुआ था. उनके पिता इंडियन और मां अमेरिकन हैं. बचपन में वो इंडिया आते-जाते रहे, लेकिन बड़े होकर अमेरिका में ही सेटल हो गए. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जॉब उन्हें वापस जन्मभूमि से जोड़ेगी. 

सहायक सचिव के रूप में काम किया
कपूर, डोनाल्ड लू का स्थान लेंगे, जिन्होंने सितंबर 2021 से जनवरी 2025 तक सहायक सचिव के रूप में कार्य किया. कपूर इससे पहले 2020 से 2021 तक विदेश विभाग के नीति नियोजन स्टाफ में कार्यरत थे, जहां उन्होंने दक्षिण और मध्य एशिया, हिंद-प्रशांत रणनीति और भारत-अमेरिका संबंधों से संबंधित मुद्दों पर काम किया. उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रैक 1.5 वार्ता और दोनों देशों के बीच अन्य रणनीतिक रक्षा सहयोगों का भी नेतृत्व किया है. वे हूवर इंस्टीट्यूशन में विजिटिंग फेलो और कैलिफ़ोर्निया के मोंटेरे स्थित यूएस नेवल पोस्टग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर हैं. अक्टूबर की शुरुआत में, सीनेट के एक वोट द्वारा कपूर को भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ नियुक्त किया गया था. जून में सीनेट में अपनी पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान, कपूर ने कहा कि उनका करियर "पूरा हो गया है", उन्होंने इस क्षेत्र का अकादमिक अध्ययन किया है और अब एक प्रमुख राजनयिक भूमिका में कदम रख रहे हैं.

मैंने कभी सोचा नहीं था दिल्ली में काम करुंगा
"मैं इस एहसास से बच नहीं सकता कि मैंने अपना पूरा करियर पूरा कर लिया है.मेरा जन्म नई दिल्ली में हुआ था, मेरे पिता भारतीय और मां अमेरिकी थीं.हालांकि मैं बचपन में अक्सर भारत आया करता था, लेकिन मैं पूरी तरह से अमेरिकी बच्चे के रूप में अमेरिका में पला-बढ़ा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा करियर मुझे एक दिन उस जगह वापस ले जाएगा जहां मैं पैदा हुआ था," उन्होंने आगे कहा. भारत के साथ अमेरिकी संबंधों पर, कपूर ने ज़ोर देकर कहा कि दोनों देशों के "कई साझा हित हैं"

शहबाज-यूनुस की नींद हराम? पाकिस्तान में हलचल
पाकिस्तान में कपूर की नियुक्ति से घबराहट है. शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (जिन्हें अक्सर यूनुस से कन्फ्यूज किया जाता है, लेकिन असल में मुनीर ही पावर सेंटर हैं) को लग रहा है कि यूएस एड और सपोर्ट कम हो सकता है. कपूर ने पाकिस्तान को 'जिहाद पैराडॉक्स' कहा था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद की 'बखिया उधेड़' सकता है, क्योंकि यूएस अब पाकिस्तान को 'ट्रांजेक्शनल' पार्टनर मानेगा. यानी इसका सीधा मतलब फायदा नहीं हुआ तो दोस्ती का कोई मतलब नहीं न हो तो कट. 

पाकिस्तान के कट्टर आलोचक
कपूर पाकिस्तान के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार हैं. उनकी 2016 की किताब 'Jihad as Grand Strategy: Islamist Militancy, National Security, and the Pakistan State' ने पाकिस्तानी सेना की मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी को बेनकाब किया. कपूर का मानना है कि पाकिस्तान 'न्यूक्लियर-आर्म्ड फेलिंग स्टेट' है, जो जिहादी संगठनों को स्टेट टूल की तरह इस्तेमाल करता है. उन्होंने चेतावनी दी कि ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए 'कैटास्ट्रॉफिक रिस्क' है – मिलिटेंट्स एक दिन स्टेट के खिलाफ ही हो सकते हैं.

बांग्लादेश की अब खैर नहीं?
जब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस पश्चिम से ढाका आये हैं, तब से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जमकर अत्याचार हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह चुनाव से पहले हिंदुओं के समर्थन में बात कही थी, अब सत्ता के बाद बांग्लादेश पर उनकी क्या नीति होगी यह तो समय बताएगा. लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कपूर की एंट्री से साउथ एशिया की डिप्लोमेसी बदल सकती है. इसकी तो संभावना लग रही है. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Paul Kapur

