Advertisement
trendingNow13019754
Hindi Newsदुनिया

कौन है रहमानुल्लाह लकनवाल? बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से लाकर बसाया, अमेरिका में ही मचाने लगा तांडव; ट्रंप ने फौज उतारकर दे दिया बड़ा आदेश

who is Rahmanullah Lakanwal: 29 साल का अफगान रहमानुल्लाह लकानवाल जो 2021 में बाइडेन के 'ऑपरेशन एलाइज वेलकम' के तहत अमेरिका में आया था. उसने  व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर हमला कर घायल करके पूरे देश में बवाल मचा दिया है. ट्रंप ने इसे 'आतंक' की घटना बताते हुए 500 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने का आदेश दिया है. जानें पूरी खबर.

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 27, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है रहमानुल्लाह लकनवाल? बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से लाकर बसाया, अमेरिका में ही मचाने लगा तांडव; ट्रंप ने फौज उतारकर दे दिया बड़ा आदेश

White House shooting: अमेरिका में बुधवार सुबह वॉशिंगटन डीसी के मेट्रो स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने अचानक दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. ये दोनों सैनिक वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के थे और ड्यूटी पर तैनात थे. हमला व्हाइट हाउस से सिर्फ दो ब्लॉक दूर हुआ. दोनों सैनिकों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

हमलावर कौन निकला?
पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया. उसकी पहचान अफगानिस्तान के रहने वाले रहमानुल्लाह लकानवाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वो सितंबर 2021 में अमेरिका आया था, यानी बाइडेन प्रशासन के समय अफगान शरणार्थियों को दी गई विशेष छूट के तहत. हमलावर को गोली भी लगी, लेकिन जान को खतरा नहीं है.

कौन है रहमानुल्लाह लकानवाल?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रहमानुल्लाह लकानवाल जिसकी उम्र 29 साल है. अफगानिस्तान का एक साधारण सा दिखने वाला शख्स के पीछे एक लंबी कहानी है. वो अफगान आर्मी में 10 साल तक रहा, जहां अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा. 2021 में, जब अमेरिका अफगानिस्तान से पीछे हट रहा था, बाइडेन सरकार ने 'ऑपरेशन एलाइज वेलकम' प्रोग्राम शुरू किया. इस तहत उन अफगानों को अमेरिका लाया गया जो यूएस आर्मी के साथ काम कर चुके थे और तालिबान के खतरे में थे. लकानवाल भी इन्हीं में से एक था. सितंबर 2021 में वो वॉशिंगटन डलस एयरपोर्ट से अमेरिका पहुंचा.

Add Zee News as a Preferred Source

'ऑपरेशन एलाइज वेलकम' के जरिए अमेरिका में पहुंचा रहमानुल्‍लाह
दिसंबर 2024 में उसने शरण की अर्जी दी, जो अप्रैल 2025 में मंजूर हो गई. लेकिन उसकी वीजा वैलिडिटी सितंबर 2025 में खत्म हो गई, यानी वो अवैध रूप से रह रहा था. आखिरी पता वॉशिंगटन स्टेट के बेलिंगहैम शहर का था. एक रिश्तेदार ने बताया कि उसके पत्नी और पांच बेटे हैं. कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, लेकिन अब ये हमला सब सवाल खड़े कर रहा है. एक रिश्तेदार ने NBC को बताया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह ऐसा कर सकता है." शूटिंग का कोई मकसद पता नहीं चला है, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि इसे टारगेट किया गया था और इसे "घात लगाकर किया गया हमला" बताया है.

ट्रंप का आगबबूला बयान, क्यों फूटा गुस्सा?
फ्लोरिडा के पाम बीच से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो मैसेज जारी कर इसे 'आतंक का कृत्य', 'ईश्वर की नजर में अपराध' और 'नफरत का हमला' करार दिया है. उन्होंने अफगानिस्तान को 'धरती का नरक' कहा और बाइडेन के समय आए हर अफगान शरणार्थी की 'री-एग्जामिनेशन' का ऐलान किया है. ट्रंप बोले, "ये लोग जो हमारे देश से प्यार नहीं करते, उन्हें यहां बर्दाश्त नहीं. हर एक एलियन को जांचा जाएगा."  ट्रंप ने आगे कहा, "हमें किसी भी देश से आए ऐसे किसी भी एलियन को हटाने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने चाहिए जो यहां का नहीं है या हमारे देश को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, अगर वे हमारे देश से प्यार नहीं कर सकते, तो हम उन्हें नहीं चाहते." कई राज्य और केंद्र के नेताओं ने भी हिंसा की निंदा करते हुए बयान जारी किए हैं और जवाबदेही की मांग की है.

डीसी में सुरक्षा और सख्त
हमले के बाद वॉशिंगटन डीसी में 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड सैनिक तैनात कर दिए गए. पहले से 2200 सैनिक मौजूद थे. पूरा इलाका सील कर दिया गया. उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने घायल सैनिकों के लिए प्रार्थना की अपील की है. नेशनल गार्ड के चीफ जनरल स्टीवन नॉर्डहॉस ने ग्वांतानामो बे का थैंक्सगिविंग प्रोग्राम कैंसिल कर डीसी पहुंच गए हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#Donaldtrump

Trending news

'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
Kerala News
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
amit shah
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
Karnataka News
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब