पुतिन की 'बेरहम किलर मशीन', चेचन्या में चलती है हुकूमत, कौन हैं रमजान कादिरोव, जिन्होंने 100% वोटों से जीता चुनाव

चेचन्या का कसाई. ये नाम सुनकर शायद आपके दिमाग में एक छवि उभर रही होगी. गोरे रंग वाला एक शख्स, जिसकी लंबी सी दाढ़ी है. वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी सहयोगी है. उसका नाम है. रमजान कादिरोव, जिसे 100 प्रतिशत वोटों के साथ पांचवें कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है. चेचन्या रूस का दक्षिणी इलाका है, जहां ज्यादातर आबादी मुस्लिम है.
रूस में रविवार को राष्ट्रीय संसद के साथ-साथ क्षेत्रीय विधानसभाओं और गवर्नरों के लिए चुनावों के नतीजे आए. यूक्रेन में साढ़े चार साल से चल रही जंग के बाद देश की कड़े नियंत्रण वाले सियासी सिस्टम के लिए यह एक अग्निपरीक्षा थी. नतीजों से पता चला कि क्रेमलिन समर्थित पार्टियों और उम्मीदवारों ने बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि जंग-विरोधी ज्यादातर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था.
कादिरोव को पुतिन से चेचन्या को अपनी निजी जागीर की तरह चलाने की काफी छूट मिली हुई है. इसके बदले में वे उस इलाके में स्थिरता बनाए रखते हैं, जहां 1990 के दशक में इस्लामी और रूस-विरोधी विद्रोह हुआ था. रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि कादिरोव को चेचन्या में 99.85% वोट मिले, जो 2021 के 99.73% से थोड़े ज्यादा हैं. अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने पहले भी इस छोटे पहाड़ी इलाके में चुनाव कराने के तरीके की कड़ी आलोचना की है.
कादिरोव ऐसी आलोचनाओं को पश्चिमी देशों की ओर से उनके शासन को कमजोर करने की कोशिश बताते हुए खारिज करते रहे हैं. वे पुतिन के प्रति अपनी निजी वफादारी की बात कहते हैं. उन्होंने यूक्रेन युद्ध के मामले में भी काफी सख्त रुख अपनाया हुआ है. उनका कहना है कि उनकी चेचेन सेना 2022 से वहां लड़ रही है.
वे तब सत्ता में आए जब उनके पिता अखमत की 2004 में विद्रोहियों ने बम धमाके में हत्या कर दी गई थी. विद्रोही उन्हें गद्दार मानते थे. मानवाधिकार संगठनों ने लंबे समय से कादिरोव की सरकार पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसमें पत्रकारों और समलैंगिकों के खिलाफ उल्लंघन भी शामिल है; हालांकि, वे इन आरोपों से इनकार करते हैं.
लेकिन कैसे रमजान इतना पावरफुल हुआ और कैसे उसका जुल्म बढ़ा. इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा. 1990 और 2000 के दशक में, चेचन्या के लोगों ने रूस के दो अलग-अलग युद्धों को एक बुरे सपने की तरह बताया, जिसने नागरिकों में दहशत फैला दी और राजधानी ग्रोजनी को खंडहर में बदल दिया था.
लॉस एंजिलिस टाइम्स की तत्कालीन मॉस्को संवाददाता मौरा रेनॉल्ड्स ने उस वक्त को याद करते हुए कहा, 'जमीन सचमुच जलकर राख हो गई थी. ग्रोजनी के केंद्र में बहुत कम इमारतें ही बची थीं. सभी पेड़ जल गए थे, उनकी सारी टहनियां और पत्ते खत्म हो गए थे. हालांकि वसंत का मौसम था, फिर भी कहीं हरियाली नहीं थी. जिंदगी का कोई नामो-निशान नहीं था.'
रेनॉल्ड्स ने कहा कि इस छोटे से मुस्लिम देश पर हमले को सही ठहराने के लिए रूस ने डाकुओं और आतंकवादियों वाली बात कही थी, ठीक वैसे ही जैसे आप अब पुतिन समेत रूसी अधिकारियों को (यूक्रेन में) नाजियों के बारे में बात करते हुए सुनते हैं.'
इस दौरान चेचन्या के एक प्रमुख नेता अखमद कादिरोव ने शुरू में रूसी सेना का विरोध किया था. लेकिन जब रूस ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया जो अब रूस का चेचन गणराज्य है, तो उन्होंने अपना पाला बदल लिया और आखिरकार 2000 के दशक की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर चेचन्या के नेता बन गए. लेकिन 2004 में कादिरोव की हत्या उन चेचन लोगों ने कर दी, जो उनके विरोधी थे.
आज उनके बेटे रमजान कादिरोव सत्ता में हैं. अपने पिता की तरह, रमजान कादिरोव भी पुतिन के करीबी सहयोगी हैं और उन्होंने यूक्रेन में रूस की लड़ाई में भूमिका निभाई है. उनके लड़ाकों, जिन्हें 'कादिरोवत्सी' के नाम से जाना जाता है, ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया है.
यूक्रेन जंग से पहले भी, युवा कादिरोव को अकसर पुतिन की 'बेरहम कठपुतली' कहा जाता रहा है. ह्यूमन राइट्स वॉच के यूरोप और मध्य एशिया डिवीजन की डिप्टी डायरेक्टर रेचल डेनबर ने कहा, 'कादिरोव ने यह पहचान चेचन्या पर अपनी बेहद बेरहम और सामंती-शैली की मजबूत पकड़ के जरिए बनाई है, जहां वे मूल रूप से अपने पिता की हत्या के बाद से ही नेता रहे हैं.'
डेनबर ने कहा कि कादिरोव के शासन में ऐसी सार्वजनिक नीतियां और नागरिकों की निजी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिशें शामिल हैं, जिन्हें उनकी सुरक्षा सेवाओं के जरिए लागू किया जाता है. इन सेवाओं से लोग बहुत डरते हैं और ये जबरदस्ती गायब करने, बिना मुकदमे के हत्या करने और घर जलाने जैसी घटनाओं से जुड़ी रही हैं. मानवाधिकारों के उल्लंघन, जिसमें LGBTQ लोगों का उत्पीड़न और यातना शामिल है के लिए उन पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाए हैं.
डेनबर ने कहा, 'अब, कादिरोव अपने क्रूर प्रेटोरियन गार्ड और ऑनलाइन चैट ग्रुप्स वगैरह की गहरी निगरानी के जरिए कंट्रोल रखते हैं. साथ ही, उन लोगों को फिल्टर करके भी जो उनकी या सरकार की पॉलिसीज की हल्की-फुल्की आलोचना करते हैं.'
कादिरोव की यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के दौरान किसी को हैरानी नहीं हुई थी. क्योंकि चेचन सेना ने पहले भी रूसी लीडरशिप की मदद की है. लेकिन उनका असर पूरी तरह से साफ नहीं है. द गार्डियन के मुताबिक, यूक्रेन युद्ध के दौरान उनको भारी नुकसान हुआ है.
हालांकि कादिरोव पुतिन के टॉप साथियों में से एक हैं, लेकिन रिश्ता मुश्किल है. डेनबर कहते हैं कि कादिरोव पुतिन को एक तरह का पैट्रन मानते हैं. यह 2000 के दशक की शुरुआत की बात है, जब बड़े कादिरोव ने चेचन्या की किस्मत रूस से जोड़ दी थी. इसलिए जब रूस को लड़ाके देकर मदद करने का समय आता है, तो रमजान कादिरोव को चेचन्या की ताकत दिखाने का मौका मिलता है और फिर बदले में उनको कुछ चाहिए होता है.
अपने राज के दौरान, कादिरोव ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अपने लिए एक बड़ी प्रोफाइल भी बनाई है. डेनबर ने कहा कि उनके बेबाक व्यवहार ने उन्हें अपने आसपास एक ग्रुप बनाने में मदद की. इंस्टाग्राम कई सालों तक रमजान का पसंदीदा प्लेटफॉर्म रहा, यहां वह सबसे ज्यादा बेतुकी, भड़कीली और भड़काऊ बातें कहते थे.