75 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर स्टार...कौन हैं रावन बिन हुसैन? दुबई की जेल में कर रही भूख हड़ताल

Rawan bin Hussain on hunger strike in Dubai jail: इंस्टाग्राम पर 75 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स वाली कुवैती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रावन बिन हुसैन पिछले साल मार्च में गिरफ्तार होने के बाद दुबई की एक जेल में बंद हैं. उन्हें छह महीने की जेल की सजा, 20,000 दिरहम का जुर्माना और देश छोड़ने का आदेश दिया गया था. जेल से रावन की एक तस्वीर अब वायरल हो रही है, जिससे उनके फॉलोअर्स में डर पैदा हो गया है. तस्वीर में वह पीली और थकी हुई दिख रही हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि सजा बढ़ाए जाने के बाद रावन भूख हड़ताल पर हैं.

कौन हैं रावन बिन हुसैन?

रावन कुवैत में बेहद लोकप्रिय हैं और वोग पत्रिका ने 2016 में उन्हें "कुवैत की ब्रुक शील्ड्स" भी कहा था. हालांकि, रावन कई घोटालों और विवादों में फंस चुकी हैं, जैसे हवाई अड्डे के अधिकारियों से झगड़ा, पुलिस अधिकारियों पर हमला और ईरान के झंडे के सामने नाचना. दरअसल, उनकी कानूनी लड़ाई पांच साल से जारी है और थमने का नाम नहीं ले रही है. दुबई की एक जेल में बंद, कथित तौर पर एक महिला जेल प्रहरी पर हमला करने के बाद उनकी सज़ा बढ़ा दी गई है. अल बावाबा न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रावन बिन हुसैन जेल में क्यों हैं?

रावन को इस साल मार्च में सार्वजनिक रूप से कई कानून तोड़ने के बाद गिरफ्तार किया गया था. उन पर सार्वजनिक रूप से शराब पीकर एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने और हंगामा करने का आरोप है. जांच से पता चला है कि उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जब वे अपना काम कर रहे थे. दुबई सरकार ने उन्हें छह महीने की जेल और संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासन की सजा सुनाई. लेकिन जेल में भी उनकी हरकतें नहीं रुकीं, जहां उन्होंने हिंसक होकर एक महिला अधिकारी पर हमला किया. इसके कारण उसकी जेल की सजा एक साल के लिए बढ़ा दी गई. रिपोर्टों के अनुसार, रावन इससे खुश नहीं हैं और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है. जेल से उनकी ताज़ा तस्वीरें उनके अनुयायियों को चिंतित कर रही हैं. इस बीच, अन्य लोगों ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वे कितने भी प्रसिद्ध क्यों न हों.

रावन बिन हुसैन की कानूनी मुश्किलें

कुवैती प्रभावशाली व्यक्ति की मुश्किलें जुलाई 2020 में अपने पति यूसुफ मिगारियाफ से तलाक लेने के बाद शुरू हुईं, जब उन्होंने अपनी बेटी को जन्म देने के कुछ महीने बाद ही तलाक ले लिया. उसी साल कुछ दिनों बाद कहा जाता है कि उसने यूसुफ का पीछा किया, उसे परेशान किया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. वह इसी आपराधिक मामले में ब्रिटेन की अदालत में पेश नहीं हुई और उसे गिरफ्तार होने का खतरा था. एक साल बाद, ब्रिटिश अदालत ने रावन को दोषी ठहराया, उस पर 6,500 पाउंड का जुर्माना लगाया और यूसुफ और उसके परिवार से संपर्क करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया.