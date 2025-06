कौन है रजा पहलवी? ईरान में बगावत का फूंक दिया बिगुल, दुश्मनी की आग इतनी अली खामनेई का फाड़ दे कलेजा; छीन लेंगे सत्ता!

Isreal- Iran War: इजरायल और ईरान के बीच जंग सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है. इजरायल से टक्कर लेने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर उस समय हैरान रह गए होंगे जब 40 साल पहले का एक घाव नासूर बनकर उनके सामने आया होगा. जिसके बाद तो ईरान की राजनीति में भूचाल ही मच गया है. इससे पहले आप लोग दिमाग पर जोर लगाए, हम आपको बता दें कि करीब 40 साल पहले ईरान को छोड़ने पर मजबूर होने वाले 19 साल के लड़के ने 2025 में एक बार फिर अपनी आवाज खामनेई के खिलाफ उठाई है. ये वही खामनेई है, जिसने इस लड़के के पिता को सत्ता से बेदखल कर दिया था. आइए जानते हैं कौन है 19 साल का लड़का जो अब चालीस साल बाद बगावत का फूंका है बिगुल. क्या है उसकी कहानी.

बगावत का बिगुल

दुश्मनी की आग में चालीस साल तक झुलसने वाले लड़के का नाम है रजा पहलवी. जो ख़ामेनेई के नेतृत्व वाली इस्लामिक सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने ईरानी जनता से एकजुट होकर इस शासन को उखाड़ फेंकने का आग्रह किया है. रजा शाह पहलवी जो पिछले कई दशकों से अमेरिका में निर्वासन का जीवन बिता रहे हैं, अब खुलकर मौजूदा इस्लामिक शासन के खिलाफ बोल रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "इस्लामी गणतंत्र ढह रहा है. खामेनेई बंकरों में छिपे हैं और स्थिति पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है." रजा ने खामेनेई पर ईरान को इजरायल के साथ युद्ध में धकेलने का आरोप लगाया और दावा किया कि शासन कमजोर और बंटा हुआ है. उन्होंने सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों से अपील की कि वे शासन का साथ छोड़कर जनता के साथ आ जाएं.

लोकतंत्र का वादा

इसके साथ ही रजा ने जनता को भरोसा दिलाया कि बगावत से अराजकता या गृहयुद्ध नहीं होगा. उनका कहना है कि उनके पास एक स्पष्ट योजना है, जो ईरान को शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक शासन की ओर ले जाएगी. वे ईरान को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, जहां स्वतंत्रता और समानता हो, जैसा उनके पिता के शासन में कुछ हद तक था.

My Fellow Countrymen,

The Islamic Republic has reached its end and is in the process of collapsing. Khamenei, like a frightened rat, has gone into hiding underground and has lost control of the situation. What has begun is irreversible. The future is bright, and together, we… https://t.co/XEyL5IM05t

