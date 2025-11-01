कौन हैं वो नेता जो बन सकते हैं Netherlands के पहले Gay प्रधानमंत्री, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

World News: डच मध्यमार्गी डी66 पार्टी के नेता रॉब जट्टन नीदरलैंड में इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. 38 साल की उम्र में 29 अक्टूबर को हुए चुनावों में अपनी पार्टी की बड़ी जीत के बाद वह देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर समलैंगिक(Gay)प्रधानमंत्री होंगे. जेटन ने पत्रकारों से कहा, मुझे बेहद खुशी है कि हम इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं. डी66 के लिए यह एक ऐतिहासिक नतीजा है. साथ ही, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी भी महसूस करता हूं.

चुनाव के नतीजे

यह चुनाव कांटे की टक्कर वाला था लेकिन जेटन ने इस्लाम विरोधी नेता गीर्ट वाइल्डर्स पर जीत हासिल की. पीपल की एक रिपोर्ट के अनुसार, वाइल्डर्स ने चुनावों में आप्रवासन विरोधी(Immigration Anti)यानी दूसरे देशों से आने वालों को रोकने नीतियों को लेकर प्रचार किया था. उन्होंने कुरान पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी. अधिकारी तौर पर नतीजे की पुष्टि सोमवार 3 नवंबर को की जाएगी.

जेटन की शानदार तरक्की

2 साल से भी कम समय में जेटन ने अपनी पार्टी को डच राजनीति में पांचवें नंबर से सीधे सबसे ऊपर पहुंचा दिया. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नारे हां, हम कर सकते हैं, को थोड़ा बदल कर इस्तेमाल किया. उन्होंने हेट कान वेल के नारे के साथ लोगों को सकारात्मक संदेश दिया. उन्होंने अपने विरोधी वाइल्डर्स पर लोगों को बांटने का आरोप भी लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

रॉब जेटन की निजी जीवन

रॉब जेटन देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के उडेन कस्बे में पले-बढ़े हैं. उन्होंने निजमेगेन के रेडबौड विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन(Public Administration) की पढ़ाई की. बचपन और किशोरावस्था में उन्हें फुटबॉल और एथलेटिक्स का शौक था. उनके माता-पिता दोनों शिक्षक थे.

अचानक बदला करियर

शुरुआत में जेटन बड़े खेलों में नौकरी करना चाहते थे लेकिन बाद में उनका मन खानपान उद्योग, रेस्तरां या होटल का काम, में जाने का हो गया. उन्होंने कहा, आदर्श रूप से मैं किसी गर्म देश के समुद्र तट पर अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था. लेकिन सब कुछ अलग ही निकला. उन्होंने आगे कहा, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है अब मेरे पास नीदरलैंड में सबसे खूबसूरत नौकरी है.