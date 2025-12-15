कौन हैं रोमी रेनर? जिन्होंने सबसे पहले देखी हॉलीवुड के दिग्गज रेनर दंपति की डेडबॉडी?

अभिनेता और निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रविवार दोपहर को ब्रेंटवुड स्थित अपने घर में मृत पाए गए. पीपुल मैग्जीन के मुताबिक कपल की हत्या उनके बेटे निक ने की थी, मैंगजीन के मुताबिक कई सूत्रों से इसकी पुष्टि हुई है. टीएमजेड के अनुसार, सेलिब्रिटी कपल को चाकू मारा गया था. हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे यह पुष्टि हो सके कि निक ने अपने माता-पिता की हत्या की है या हत्या के पीछे का मकसद क्या है.

रविवार दोपहर (14 दिसंबर 2025) को दिग्गज हॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर रॉब रेनर (78) और उनकी पत्नी मिशेल रेनर (68) की उनके घर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पीपुल मैगजीन के मुताबिक इस कपल की हत्या का आरोप उनके बेटे निक पर लगाया जा रहा है. मैगजीन ने कई सूत्रों से इस बात का दावा भी किया है कि कपल की हत्या उनके बेटे ने ही की है. हालांकि पुलिस को अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस कपल की हत्या के पीछे उनके बेटे निक का हाथ है. वहीं रॉब और मिशेल की हत्या की जानकारी सबसे पहले उनकी छोटी बेटी रोमी राइनर को हुई थी.

घर पहु्ंची तो रोमी की आंखें फटी रह गईं

दरअसल रोमी रेनर काफी दिनों से अपने माता-पिता से फोन पर बात करना चाहती थीं लेकिन संपर्क नहीं होने के बाद काफी चिंतित और परेशान हो गईं. इसके बाद वो उनसे मिलने के लिए उनके घर जो कि लॉस एंजिल्स स्थित एस्टेट पहुंची. रविवार को जैसे ही रोमी ने अपने माता-पिता के घर में प्रवेश किया. वहां की स्थिति देखकर वो दंग रह गईं. दरअसल घर में रोमी के पिता रॉब (78) और मां मिशेल (68) की डेडबॉडी मिली थी. इसके बाद रोमी ने घबराहट में पुलिस को 911 पर कॉल की. इस कॉल के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

दोहरी त्रासदी का सामना कर रही हैं रोमी

रोमी के माता-पिता की हत्या के बाद मामला तब और भी ट्रैजिक हो गया जब इन दोनों की हत्या के आरोप रोमी के बड़े भाई निक रेनर (32) पर लगाया गया. रोमी के भाई निक को फिलहाल LAPD डिटेक्टिव के सवालों का जवाब देने के लिए हिरासत में रखा गया है. इस बड़े हादसे के बाद रोमी एक अकल्पनीय पीड़ा की स्थिति में है. एक तरफ रोमी अपने माता-पिता की हत्या का शोक मना रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनका भाई निक को अपने ही माता-पिता के संदिग्ध हत्यारे के तौर पर पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है.

कौन हैं रोमी राइनर ?

रोमी राइनर जन्म 1997 में हुआ था. रोमी रॉब राइनर और मिशेल के 3 बच्चों में सबसे छोटी हैं. अपनी फैमिली के ट्रेडिशन के मुताबिक रोमी ने भी हॉलीवुड मूवीज में अभिनय को ही अपना करियर चुना है. रोमी ने न्यू गर्ल जैसे शोज में अपने पिता के साथ हिस्सा लिया है. रोमी अक्सर अपने माता-पिता के काम का समर्थन करने के लिए रेड कार्पेट पर उनके साथ दिखाई देती थी. जांच कर रही टीम ने रोमी की उस इमरजेंसी कॉल को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है जिससे उनके वहां पहुंचने का समय और घर की स्थिति से पुलिस ने हमले की समय सीमान निर्धारित करने में काफी मदद की.

रोमी अपने परिवार के साथ शोक मना रही है

फिलहाल रोमी अपने माता-पिता की हत्या को लेकर हो रही जांच में इन्वेस्टीगेशन टीम का एक गवाह के तौर पर सहयोग कर रही हैं. रोमी अब अपने सबसे बड़े भाई जेक राइनर (34) जो कि एक पत्रकार हैं और अपनी एक अन्य सौतेली बहन ट्रेसी राइनर (61), जो ए लीग ऑफ देयर ओन के लिए जानी जाती हैं, के साथ अपने माता-पिता की मौत का शोक मना रही हैं. परिवार के मित्र जिनमें बिली क्रिस्टल और लैरी डेविड शामिल हैं. जैसे ही उन्हें इस बात की खबर रोमी से मिली कि रोमी के माता-पिता की हत्या हो गई है, वो तुरंत ही उनके घर पहुंचे ताकि दुख की इस घड़ी में वो रोमी और उनके भाई बहनों की मदद कर सकें.

यह भी पढ़ेंः गर्लफ्रेंड-BF को नहीं आ रहा था मजा, 60 हजार में बुक किया 'हाउस व्हिस्परर', फिर...