कौन है पाकिस्तान का 'रेपिस्ट नेता' रुखसार अहमद? UK में बच्चों का किया यौन शोषण, पुलिस को दिया बीमारी का झांसा और अब जीत लिया PoK चुनाव

UK Grooming Gang Suspect Rukhsar Ahmed: यूनाइटेड किंगडम (UK) में बच्चों से सामूहिक बलात्कार, यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे घिनौने आरोपों में जमानत पर बाहर आए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रुखसार अहमद एक बार फिर सुर्खियों में हैं.
द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूके पुलिस की जांच का सामना कर रहे रुखसार अहमद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) की विधानसभा में फिर से सांसद चुन लिए गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज' (PML-N) के टिकट पर PoK की मीरपुर सीट से चुनाव जीता है. आइए जानते हैं कि कौन हैं रुखसार अहमद और क्या है उनसे जुड़ा पूरा विवाद...
62 वर्षीय रुखसार अहमद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के एक वरिष्ठ और प्रभावकारी नेता हैं. वे पूर्व में PoK सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. अहमद पिछले कई सालों से ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर के रशोल्मे इलाके में रह रहे थे. ब्रिटेन में बसे पाकिस्तानी समुदाय के बीच उनका गहरा प्रभाव माना जाता है और उनके समर्थक उन्हें लोगों का आदमी कहते हैं.
अहमद पर 1990 के दशक में मैनचेस्टर में सक्रिय 'ग्रूमिंग गैंग' का हिस्सा होने के गंभीर आरोप हैं. दो महिलाओं ने पुलिस के सामने गवाही दी कि जब वे छोटी बच्चियां थीं, तब रुखसार अहमद ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उनकी मानव तस्करी में शामिल रहे. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (GMP) के डिटेक्टिव्स ने बच्चों के यौन शोषण मामले में गहन जांच के बाद 18 जुलाई 2024 को रुखसार अहमद को मैनचेस्टर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था.
जुलाई 2024 में गिरफ्तारी के बाद अहमद को आगे की जांच के लिए सशर्त पुलिस बेल (Police Bail) दी गई थी. उन्हें हाल ही में ब्रिटेन लौटकर जमानत की शर्तों का जवाब देना था, लेकिन उनके वकीलों ने दावा किया कि वे हवाई यात्रा करने के लिए बहुत बीमार हैं. एक तरफ जहां वे यूके पुलिस को बीमारी का हवाला दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वे PoK के मीरपुर में चुनावी मंचों पर गरज रहे थे और बड़ी-बड़ी रैलियों में वोट मांगते देखे गए.
ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस अहमद को ब्रिटेन से बाहर जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन जुलाई 2024 में एक जज ने पासपोर्ट जब्त करने या यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसे कड़े कदम उठाने से इनकार कर दिया था. कानूनी जानकारों के मुताबिक, रुखसार अहमद को अगले 6 हफ्तों के भीतर ब्रिटेन लौटकर अपनी बेल की शर्तों का पालन करना होगा. यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो यूके पुलिस उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है या उनके प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकती है.
ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा बेहद दर्दनाक इतिहास रखता है. 1990 और 2000 के दशक में उत्तरी इंग्लैंड के शहरों (जैसे रॉदरहैम, रोचडेल, मैनचेस्टर) में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के पुरुषों के संगठित गिरोह सक्रिय थे. ये गिरोह कम उम्र की नाबालिग बच्चियों को फुसलाकर, उन्हें नशे की लत लगाकर उनका यौन शोषण और ट्रैफिकिंग करते थे.
प्रोफेसर एलेक्सिस जे की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले रॉदरहैम शहर में 1997 से 2013 के बीच 1400 से ज्यादा बच्चों का बर्बरता से यौन शोषण किया गया था. नस्लवाद का टैग लगने के डर से तत्कालीन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सालों तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी.