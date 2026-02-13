Advertisement
बीएनपी से निकाली गईं, फिर भी जीत गईं! कौन हैं बैरिस्टर रूमीन फरहाना, जिन्होंने ब्राह्मणबारिया-2 में निर्दलीय लड़कर रच दिया इतिहास; लंदन-रिटर्न मुस्लिम महिला की कहानी फिल्मी है

बांग्लादेश की मशहूर बैरिस्टर और पूर्व सांसद रूमीन फरहाना ने ब्राह्मणबारिया-2 सीट से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनकर धमाकेदार जीत हासिल की है. लंदन से पढ़ीं ये मुस्लिम नेत्री BNP से निकाले जाने के बाद भी 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर इतिहास रच दिया है. उनके पिता ओली अहद की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वो अब संसद में नई ऊर्जा लाएंगी.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 13, 2026, 10:19 AM IST
12 फरवरी को हुए बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे सामने लगभग आ चुके हैं. देश की राजनीति में  एक नाम गूंज रहा है- रूमीन फरहाना. ये वो महिला हैं जिन्होंने अपनी जिद और मेहनत से साबित कर दिया कि सपने हकीकत बन सकते हैं. ब्राह्मणबारिया-2 सीट से इंडिपेंडेंट लड़कर उन्होंने चुनाव जीत लिया, वो भी तब जब उनकी पुरानी पार्टी BNP ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था. आइए जानते हैं उनकी कहानी, जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं.

बचपन से राजनीति का जज्बा
रूमीन का जन्म 19 अगस्त 1981 को ब्राह्मणबारिया जिले के बिजॉयनगर में हुआ. उनके पिता ओली अहद बांग्लादेश की आजादी और भाषा आंदोलन के बड़े नेता थे. घर में राजनीति की बातें सुनते हुए बड़ा होना उनके लिए जैसे किस्मत का हिस्सा था. वो बताती हैं कि बचपन से ही वो पापा की मीटिंग्स में घूमती थीं और सोचती थीं कि एक दिन वो भी बदलाव लाएंगी. स्कूलिंग ढाका के होली क्रॉस स्कूल से की, फिर विकारुन्निसा नून स्कूल एंड कॉलेज से हाईस्कूल. लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब वो लंदन गईं. वहां यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ की डिग्री ली और लिंकन्स इन से बैरिस्टर बनीं. बांग्लादेश लौटकर हाई कोर्ट में वकालत शुरू की, जहां उन्होंने कई बड़े केस लड़े. उनकी ये पढ़ाई और प्रोफेशन ने उन्हें मजबूत बनाया, जो राजनीति में बहुत काम आया.

BNP से सफर शुरू, लेकिन ट्विस्ट आया जब पार्टी ने निकाल दिया
रूमीन ने राजनीति में कदम रखा BNP जॉइन करके. वो पार्टी की इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्रेटरी बनीं और 2019 में महिलाओं की रिजर्व्ड सीट से संसद पहुंचीं. वो विपक्ष की मजबूत आवाज बनीं, खासकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ. लेकिन 2022 में इस्तीफा दे दिया. फिर 2025-26 चुनाव से पहले BNP ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, वजह बताई गई अनुशासनहीनता. लेकिन रूमीन ने हार नहीं मानी. उन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने का फैसला किया. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था "मैं जनता के लिए लड़ूंगी, पार्टी के लिए नहीं,"

चुनाव में धमाका: बत्तख सिंबल से जीत
12 फरवरी 2026 को हुए चुनाव में ब्राह्मणबारिया-2 (सराइल, आशुगंज और बिजॉयनगर के हिस्से) से रूमीन ने बत्तख सिंबल पर लड़ाई लड़ी. अनऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 1,17,495 वोट पाए, जबकि निकटतम प्रतिद्वंद्वी मौलाना जुनायद अल हबीब (BNP एलायंस) को 79,927 वोट मिले. जीत का अंतर 37,568 वोटों का रहा. टीबीएस न्यूज ने रिपोर्ट किया कि 151 सेंटर्स में से 100 में ही वो 26,834 वोटों से आगे थीं.  द डेली स्टार ने लिखा कि शुरुआती 45 सेंटर्स में वो 34,460 वोट लेकर लीड कर रही थीं.  सोमोय न्यूज के अनुसार, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अबू बक्र सिद्दीक ने आधी रात को उनकी जीत की पुष्टि की. 

रूमीन की जीत के मायने?
 ये जीत इसलिए खास है क्योंकि 2024 के छात्र आंदोलन के बाद ये पहला बड़ा चुनाव था, जहां BNP ने बहुमत हासिल किया. रूमीन की जीत को लोग 'रिबेल विक्ट्री' कह रहे हैं. अब रूमीन संसद में होंगी, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं. वो कहती हैं कि इलाके में विकास, शिक्षा और महिलाओं के अधिकार पर फोकस करेंगी. उनकी मुस्लिम बैकग्राउंड और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उन्हें अलग बनाता है.  उनकी कहानी युवाओं को इंस्पायर करती है. ब्राह्मणबारिया के लोग उन्हें 'शेरनी' कहते हैं, और वो सच में हैं भी. ये जीत न सिर्फ उनकी है, बल्कि उन सभी महिलाओं की जो सपने देखती हैं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

Bangladesh Election 2026

