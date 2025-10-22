DNA: मेलोनी जैसी सख्त, Meloni जैसी निडर; कौन हैं सनाए तकाइची जिन्हें कहा जाता है जॉर्जिया मेलोनी दूसरा वर्जन

DNA: जापान को अपने इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई हैं. इनका नाम है सनाए तकाइची. चुनाव जीतने के बाद इन्हें दुनिया जापान की मेलोनी कहने लगी है. यानी सनाए तकाइची की तुलना इटली की PM जियोर्जिया मेलोनी से की जाने लगी है. लोग कह रहे हैं कि सनाए भी मेलोनी की तरह सख्त फैसले लेने वाली महिला हैं और सनाए तकाइची के सख्त रुख का पहला संकेत जापान से आ गया है.

प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक बाद सनाए ने एक बड़ा फैसला किया है. उन्होंने विदेशी नागरिकों के मंत्रालय को निर्देश दिया है कि जापान के अंदर मौजूद विदेशी नागरिकों या प्रवासियों की लिस्ट बनाई जाए. बताया जा रहा है इस लिस्ट में प्रवासियों की आमदनी और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड का लेखा-जोखा शामिल होगा. इस फैसले की वजह से जापान की लिबरल राजनीतिक लॉबी एक बार फिर सनाए के दक्षिणपंथी रुख को लेकर सवाल उठा रही है.

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री को राइट विंग नेता क्यों कहा जाता है. इस सवाल का जवाब है वो युद्ध स्मारक जहां सनाए लगातार जाती रही हैं . सनाए तकाइची कई मौकों पर टोक्यो के यासुकुनी युद्ध स्मारक में नजर आई हैं. ये स्मारक उन सैनिकों का है जिन्होंने जापान के राजा के लिए लड़ते हुए जान दी थी. जापान में इस स्मारक को जापानी राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है. जापान के जिन भी नेताओं ने दोबारा मिलिट्री पावर बढ़ाने की हिमायत की वो सभी इस युद्ध स्मारक से जुड़े रहे हैं और इस कड़ी में अब सनाए तकाइची का भी नाम शामिल हो गया है यानी सनाए तकाइची भी दोबारा जापान को एक मिलिट्री पावर बनाना चाहती हैं.

आखिर होती है सनाए की तुलना PM मेलोनी से

मेलोनी चाहती हैं कि इटली की सामरिक शक्ति उसी स्तर पर पहुंचे जैसी वो दूसरे विश्वयुद्ध के दौर में थी. इसी तरह सनाए भी दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अपनाई गई सॉफ्ट मिलिट्री पॉलिसी को बदलना चाहती हैं. मेलोनी मानती हैं कि इटली में प्रवासियों की बढ़ती तादाद देश के लिए खतरा है. इसी तरह सनाए भी जापान से ऐसे प्रवासियों को वापस भेजना चाहती हैं जिनके विचार जापानी समाज और संस्कृति से मेल नहीं खाते या जो कट्टरपंथ से ताल्लुक रखते हैं. यूक्रेन युद्ध के दौरान मेलोनी ने रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है तो जापान के प्रतिद्वंदी चीन के प्रति सनाए का रुख भी सख्त रहा है. मेलोनी का मानना है कि समाज से समलैंगिक विवाह जैसी रीतियां खत्म होनी चाहिए तो सनाए कहती रही हैं कि जापानी समाज में परिवार की परंपरा दोबारा बढ़नी चाहिए.

जापान की पीएम सनाए तकाइची और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की वैचारिक समानता आपने देखी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों महिला नेताओं की पसंद में भी काफी समानताए हैं. राजनीति में कदम रखने से पहले मेलोनी रोम के एक क्लब में डीजे थीं. इसी तरह सनाए तकाइची भी ड्रम और पियानो बजाती हैं. सनाए को हेवी मेटल म्यूजिक भी पसंद है. मेलोनी को ड्राइविंग पसंद है और उनके फेवरेट कार है FIAT-500. जापान की सनाए को भी ड्राइविंग पसंद है. सनाए के पास KAWASAKI की Z-400 मोटरसाइकिल है. विचारों से लेकर शौक तक में समानताएं होने की वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह मेलोनी ने इटली में प्रवासियों और कट्टरपंथ के खिलाफ कदम उठाए हैं. कुछ वैसी ही नीति पर सनाए भी चलेंगी. जिस तरह मेलोनी ने यूरोप में नई नीतियों का आगाज किया है. कुछ वैसा ही दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान की महिला पीएम सनाए भी करेंगी.