Hindi Newsदुनिया

ड्रैगन को फूटी आंख नहीं सुहातीं...कौन हैं साने ताकाइची? जो बन सकती हैं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री

Who Is Sanae Takaichi: साने ताकाइची को जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुना गया है. अब वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की सबसे संभावित उम्मीदवार हैं. ताकाइची ने रनऑफ वोट में शिंजिरो कोइज़ुमी को हराया. वह शिगेरु इशिबा की जगह लेंगी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:38 PM IST
Sanae Takaichi: जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने शनिवार को साने ताकाइची को अपना नया नेता चुना है. वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है. पूर्व आंतरिक मामलों की मंत्री साने ताकाइची ने शनिवार को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रधानमंत्री चुनाव में जीत हासिल की. क्योदो न्यूज के अनुसार, ताकाइची ने कृषि मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी को दूसरे दौर के मतदान में हराया. प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की जगह पार्टी प्रमुख के रूप में ताकाइची के देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है.

क्योदो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ताकाइची के इस महीने के अंत में जापान के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना है क्योंकि सहयोगी कोमेइतो पार्टी के साथ अल्पसंख्यक गठबंधन संसद में सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है और विपक्षी दल एकजुट नहीं हैं. इसमें आगे बताया गया कि पांचों उम्मीदवारों में से ताकाइची, कोइज़ुमी और मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी को प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है.

क्योडो न्यूज के अनुसार, अन्य दावेदार पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री ताकायुकी कोबायाशी और पूर्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी थे. हयाशी की तरह इन दोनों ने भी टोक्यो विश्वविद्यालय से स्नातक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है. हालिया मीडिया सर्वेक्षणों के अनुसार , 64 वर्षीय ताकाइची जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं जनता की पसंदीदा उम्मीदवार थीं जबकि पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के पुत्र 44 वर्षीय कोइज़ुमी को उनके साथी सांसदों के बीच सबसे मजबूत समर्थन प्राप्त था. ताकाइची को एक कट्टर रूढ़िवादी के रूप में जाना जाता है  सितंबर के आरंभ में इशिबा ने जुलाई में होने वाले हाउस ऑफ काउंसिलर्स चुनाव में सत्तारूढ़ गुट के बहुमत खोने की जिम्मेदारी लेने के लिए पद छोड़ने की अपनी मंशा की घोषणा की थी. क्योडो न्यूज के अनुसार, गठबंधन ने इशिबा के नेतृत्व में अक्टूबर 2024 में प्रतिनिधि सभा के चुनाव में भी अपना बहुमत खो दिया है जो इस महीने की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री बने थे.

जानें कौन हैं साने ताकाइची

ताकाइची ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कार्यकाल में प्रमुख कैबिनेट पदों पर कार्य किया तथा आर्थिक लचीलेपन और प्रौद्योगिकी सुरक्षा पर जापान की नीतियों को आकार दिया है. दिवंगत रूढ़िवादी नेता के शिष्य ताकाइची आबे के राष्ट्रवादी विचारों और जापान की सेना को मजबूत करने के उनके दृष्टिकोण से सहमत हैं. ताकाइची को चीन के प्रति अपने कठोर रुख और टोक्यो के यासुकुनी तीर्थस्थल की नियमित यात्राओं के लिए जाना जाता है जो जापान के युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने वाला स्थल है और अक्सर पड़ोसी देशों को नाराज करता है. बता दें, ताकाइची की विदेशियों के बारे में टिप्पणी करने तथा अपने गृहनगर नारा में अपराधों के बारे में असत्यापित रिपोर्टों का हवाला देने के लिए आलोचना की गई थी.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

japan

