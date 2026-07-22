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कौन हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक सच्चिदानंद पांडा, जिन्होंने US के साल्क इंस्टीट्यूट से दिया इस्तीफा; यौन दुर्व्यवहार के लगे हैं आरोप

भारतीय मूल के वैज्ञानिक सच्चिदानंद पांडा ने कैलिफोर्निया के साल्क इंस्टीट्यूट से इस्तीफा दे दिया है. 13 अगस्त को उनका इस इस्टीट्यूट में आखिरी दिन होगा. मशहूर वैज्ञानिक पर महिला के साथ यौन दुर्व्यहार के आरोप लगे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 22, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:19 PM IST
कौन हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक सच्चिदानंद पांडा, जिन्होंने US के साल्क इंस्टीट्यूट से दिया इस्तीफा; यौन दुर्व्यवहार के लगे हैं आरोप

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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