/कौन हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक सच्चिदानंद पांडा, जिन्होंने US के साल्क इंस्टीट्यूट से दिया इस्तीफा; यौन दुर्व्यवहार के लगे हैं आरोप

भारतीय मूल के एक मशहूर वैज्ञानिक सच्चिदानंद पांडा ने कैलिफोर्निया के साल्क इंस्टीट्यूट से इस्तीफा देने का ऐलान किया है. सच्चिदानंद पांडा पर यौन दुर्व्यहार के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है. वह इस इंस्टीट्यूट में पिछले करीब 22 साल से कार्यरत थे. 13 अगस्त को उनका इस इंस्टीट्यूट में आखिरी दिन होगा.
दरअसल, एक रिपोर्ट के अनुसार, सच्चिदानंद पांडा ने एक ईमेल में यौन दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार किया है और उन्हें बेबुनियाद बताया है. वैज्ञानिक पर लगे यौन दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद उन्हें प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया गया है. साल्क इंस्टीट्यूट में ही काम करने वाली एक महिला रिसर्च असिस्टेंट ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
कैलिफोर्निया के साल्क इंस्टीट्यूट में कार्यरत एक महिला ने वरिष्ठ वैज्ञानिक पर वर्क प्लेस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है. इंस्टीट्यूट की ओर से इस मामले पर एक बयान में बताया गया कि उस स्टाफ सदस्य (पीड़िता) को मदद पहुंचाया गया है और संसाधन दिए और इसके बाद निष्पक्ष रूप से जांच शुरू कर दी गई है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जिस महिला ने यह आरोप लगाए थे, उसने कुछ समय बाद अपनी मर्जी से ही इंस्टीट्यूट को छोड़ने का फैसला किया. हालांकि, महिला की पहचान नहीं बताई गई है.
गौर करने वाली बात है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक सच्चिदानंद पांडा पर यह आरोप पहली बार नहीं लगा है, बल्कि यह दूसरी बार है, जब उनपर इस प्रकार का आरोप लगा है.
हालांकि, सच्चिदानंद ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा कि मैं अपनी रिसर्च टीम और पूरे इंस्टीट्यूट में सभी सुरक्षित सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं. यह मेरी लीडरशिप के लिए काफी जरूरी है.
बताया जा रहा है कि पांडा पिछले कई हफ्तों से कैंपस नहीं आए हैं. वहीं, एक अलग ईमेल में वैज्ञानिक ने अपनी लैब के सदस्यों और फैकल्टी को बताया कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि वह एक किताब लिखना चाहते हैं कि कैसे सर्केडियन रिदम रिसर्च में हाल की तरक्की इंसानी सेहत को आकार देगी.