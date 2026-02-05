कौन हैं सवाना गुथरी? जिनकी 84 साल की मां नैन्सी को कर लिया गया किडनैप; ट्रंप ने खोजने के लिए लगा दी अपनी सारी ताकत, बहुत भावुक है पूरी कहानी

एनबीसी की फेमस होस्ट सवाना गुथरी की 84 साल की मां नैन्सी गुथरी को एरिजोना से किडनैप कर लिया गया है. पुलिस को इस मामले में रैनसम नोट मिला है, परिवार ने इमोशनल वीडियो में अपहरणकर्ताओं से अपील भी की है. वीडियो देखकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में सवाना और उनके चाहने वालों के साथ एक मां-बेटी के इस दर्द से जुड़ गए हैं. ये पूरी घटना सुनकर हर किसी का मन भर आता है. अमेरिकी टीवी की मशहूर एंकर सवाना गुथरी जो एनबीसी के 'टुडे' शो की को-एंकर हैं, एक बहुत दर्दनाक दौर से गुजर रही हैं. सब बस एक दुआ कर रहे हैं कि उनकी 84 साल की मां नैन्सी गुथरी (Nancy Guthrie) घर सुरक्षित पहुंच जाएं. पुलिस इसे जबरन उठाए जाने का मामला मान रही है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बीच में कूदकर फेडरल एजेंसियों को लगा दिया है. पूरी दुनिया में इसकी खबर छाई हुई है, और लोग दुआएं मांग रहे हैं कि नैन्सी जल्द सुरक्षित घर लौट आएं. तो समझते हैं पूरी कहानी. सबसे पहले सवाना गुथरी की बात.

कौन हैं सवाना गुथरी: टीवी की स्टार, लेकिन परिवार सबसे पहले

सवाना गुथरी अमेरिका की सबसे पॉपुलर न्यूज एंकरों में से एक हैं. वो NBC के सुबह के लोकप्रिय कार्यक्रम “TODAY SHOW” की सह-एंकर के रूप में काम करती हैं. पहले लोकल टीवी में रिपोर्टर रहीं, फिर बड़ा नाम बनीं. उन्हें पत्रकारिता में वर्षों का अनुभव है और वे अपने सटीक रिपोर्टिंग और गंभीर खबरों को समझाने के अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं. सवाना का जन्म 27 दिसंबर 1971 में हुआ और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ एरिज़ोना और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की. वे दो बच्चों की मां भी हैं और अक्सर अपने प्रोफेशनल काम और परिवार का संतुलन रखने के लिए चर्चाओं में रहती हैं. उनके लिए परिवार हमेशा नंबर वन रहा है. अक्सर शो में मां नैन्सी का जिक्र करती हैं – कैसे उन्होंने पिता के गुजरने के बाद तीन बच्चों को अकेले पाला. नैन्सी को वो "अटूट विश्वास वाली महिला" कहती हैं. अब वही मां गायब है, और सवाना टूट रही है.

घटना कैसे शुरू हुई: एक सामान्य रात से कोहराम तक

31 जनवरी 2026 की रात.नैन्सी अपनी बेटी एनी के साथ डिनर के बाद घर पहुंचीं, करीब 9:30-9:45 बजे.अगले दिन यानी 1 फरवरी को वो चर्च नहीं गईं. परिवार को शक हुआ, घर गए तो दरवाजा खुला, सामान बिखरा. नैन्सी का फोन, पर्स, कार, दवाइयां सब घर पर पड़ी मिलीं. लेकिन वो खुद गायब. पीमा काउंटी शेरिफ क्रिस नैनोस ने कहा, "हम मानते हैं कि नैन्सी को घर से जबरन ले जाया गया. ये संभावित अपहरण या किडनैपिंग है." घर को क्राइम सीन घोषित कर दिया गया. कुछ जगहों पर खून के छींटे भी मिले, जो जांच में हैं.नैन्सी की तबीयत ठीक नहीं है. हाई ब्लड प्रेशर, पेसमेकर, दिल की दिक्कत है. दवाइयां रोज लेनी पड़ती हैं, वरना जान को खतरा है.

परिवार की भावुक अपील

सवाना, भाई कैमरन और बहन एनी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया है. आंसुओं भरी आवाज में सवाना ने अपहरणकर्ताओं से कहा, "हम आपसे बात करना चाहते हैं. हम तैयार हैं. प्लीज हमें प्रूफ दें कि मॉम जिंदा हैं." उन्होंने कहा, "मॉम हमारी फैमिली की जान हैं. उनके बिना सब अधूरा है." सोशल मीडिया पर #BringNancyHome ट्रेंड कर रहा है.

राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में सक्रिय रुचि दिखाई है. 3 फरवरी को उन्होंने कहा कि यह "बहुत भयानक" है और वे सवाना से बात करेंगे 4 फरवरी को उन्होंने फोन किया और ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि वे सभी फेडरल एजेंसियों जैसे एफबीआई, बॉर्डर पैट्रोल, K-9 यूनिट्स आदि को तैनात कर रहे हैं ताकि नैन्सी सुरक्षित लौट आएं. इलाका मेक्सिको बॉर्डर के करीब होने से फेडरल मदद तेज हो गई है. ट्रंप और सवाना का अतीत में कुछ तनावपूर्ण इंटरव्यू रहा, लेकिन उन्होंने कहा, "मैं सवाना से हमेशा अच्छे से मिला हूं." ऐसे वक्त में राजनीति पीछे छूट जाती है.

जांच का अपडेट

पुलिस को कुछ रैनसम नोट मिले हैं (कुछ मीडिया हाउस को भेजे गए, बिटकॉइन में मांग), लेकिन वे अभी सत्यापित हो रहे हैं. शेरिफ ने कहा कि हर लीड की जांच हो रही है, लेकिन अभी कोई संदिग्ध या आरोपी नहीं पकड़ा गया. DNA, कैमरा फुटेज, सेल टावर डेटा सब खंगाला जा रहा है. मोटिव स्पष्ट नहीं है. रैनसम, व्यक्तिगत दुश्मनी या कुछ और. पुलिस ने कुछ अफवाहों (जैसे परिवार के सदस्य पर शक) को खारिज किया है.

उम्मीद और अपील

सवाना ने कहा, "हम रात-दिन प्रार्थना कर रहे हैं. मॉम को वापस लाओ." परिवार ने कहा है, "हम थकेंगे नहीं." टक्सन में कैंडल लाइट विजिल हुई है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं. सवाना ओलंपिक्स कवरेज से हट गई हैं और परिवार के साथ हैं. यह कहानी सिर्फ अपहरण की नहीं, बल्कि मां-बेटी के प्यार, परिवार के बंधन और उम्मीद की है. एक स्टार जर्नलिस्ट भी आखिरकार एक आम बेटी है. पूरी दुनिया दुआ कर रही है. अगर कोई जानकारी हो तो पुलिस की टिप लाइन 520-351-4900 पर संपर्क करें. उम्मीद है नैन्सी जल्द सुरक्षित घर लौटेंगी.