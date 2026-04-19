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Hindi Newsदुनियालॉस एंजिलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुईं शमीम माफी कौन हैं? ईरान से निकला कनेक्शन, तो US अधिकारियों के फूले हाथ-पांव

लॉस एंजिलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुईं शमीम माफी कौन हैं? ईरान से निकला कनेक्शन, तो US अधिकारियों के फूले हाथ-पांव

अमेरिका के लॉस एंजिलिस से एक ईरानी मूल की बिजनेस वीमेन को गिरफ्तार किया गया है. महिला की पहचान शमीम माफी के तौर पर हुई है, जिसपर हथियारों की तस्करी के आरोप लगे हैं. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं... 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 19, 2026, 11:02 PM IST
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लॉस एंजिलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुईं शमीम माफी कौन हैं? ईरान से निकला कनेक्शन, तो US अधिकारियों के फूले हाथ-पांव

Who is Shamim Maafi: ईरान और अमेरिका में जारी युद्ध से इतर एक ऐसी खबर सामने आई है, जो दोनों देशों से सीधी जुड़ी है. अमेरिका में एक ईरानी मूल की महिला को गिरफ्तार किया गया है. महिला की पहचान शमीम माफी के तौर पर हुई है और वह यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं. शमीम को अमेरिका के लॉस एंजिलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है. उनपर हथियारों के तस्करी के आरोप लगे हैं.  

दरअसल शमीम माफी 44 साल की हैं और वह वुडलैंड हिल्स में रहती हैं. उन्होंने साल 2013 में ईरान को छोड़ दिया था और अमेरिका शिफ्ट हो गई थीं. साल 2016 में उनको ग्रीन कार्ड मिला था और वह वहां की स्थायी निवासी हो गईं. 

इस ईरानी महिला पर क्या लगे आरोप? 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शमीम माफी पर आरोप है कि उन्होंन ने ईरान में बने ड्रोन, बम, बम के फ्यूज और लाखों राउंड गोला-बारूद को सूडान में बेचने में मदद की. हैरान करने वाली बात है कि यह सौदे ओमान में पंजीकृत उनकी कंपनी एटलस इंटरनेशनल बिजनेस के जरिए किए गए थे. इनमें से एक सौदा तो करीब 70 मिलियन डॉलर का था, जिसमें ईरान के मोहाजिर-6 सशस्त्र ड्रोन शामिल थे. 

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किसको बेचे गए थे हथियार? 

रिपोर्ट्स के अनुसार, इन हथियारों को सूडान के रक्षा मंत्रालय को दिया गया था. वहां पर साल 2023 में गृहयुद्ध चल रहा था. जांच में पाया गया कि शमीम दिसंबर 2023 से जून 2025 तक ईरान की खुफिया एजेंसी (MOIS) से सीधे संपर्क में थीं. वहीं, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि साल 2020 में ईरान सरकार ने शमीम की पिता से विरासत में मिली संपत्तियां जब्त कर ली थीं. इसके बाद शमीम को खुफिया एजेंसी ने अमेरिका में व्यापार करने को कहा था, जिससे वे उन संपत्तियों को वापस खरीद पाएं. 

यह भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका वार्ता पर 'ब्रेक': तेहरान ने खारिज की अगली मीटिंग की संभावना, कहा- 'खाली हाथ नहीं होगी अब बातचीत'

अपनी सफाई में शमीम ने क्या कहा? 

गौरतलब है कि शमीम खुद जांचकर्ताओं से कह चुकी हैं वे ईरानी सरकार के लिए अमेरिका में कई काम नहीं कर रही थीं. हालांकि, उन्होंने यहां तक कहा कि वे तेहरान में ईरानी अधिकारियों के लिए अमेरिका से अधिक उपयोगी हैं. अमेरिकी पुलिस ने शमीम को LAX एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है. कुल मिलाकर अगर वह दोषी पाई जाती हैं, तो उन्हें कम से कम 20 साल तक की सजा हो सकती है. उनकी पेशी सोमवार को लॉस एंजिलिस की फेडरल कोर्ट में होगी. 

यह भी पढ़ें: समंदर में अमेरिका का एक्शन मोडः US के निशाने पर होंगे ईरानी तेल टैंकर, जहाजों पर करेगा कब्जा!

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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Shamim Maafi

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