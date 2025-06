कौन हैं भारतीय मूल के श्रीनिवास मुक्कामाला, ब्रेन ट्यूबर से लड़ी जंग, अमेरिका में 178 साल का तोड़ा रिकॉर्ड; AMA के बने प्रेसिडेंट

Srinivas Mukkamala president of American Medical Association: भारतीय मूल के श्रीनिवास मुक्कमाला ने अमेरिका में इतिहास रच दिया है. वे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) के अध्यक्ष बने हैं जो इस संगठन के 178 साल के इतिहास में पहले भारतीय मूल के चिकित्सक हैं. 8 सेमी के ब्रेन ट्यूमर से उबरने के बाद जो मुकाम मुक्कमाला ने हासिल किया है, वह कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है. जानें पूरी कहानी.

श्रीनिवास मुक्कामाला ने रचा इतिहास

सीएनबीसी 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीनिवास मुक्कमाला लंबे समय से अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के भीतर एक वकील रहे हैं, जो सब्सटेंस यूज़ एंड पेन केयर टास्क फोर्स का नेतृत्व करते हैं.अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (AMA) के 180वें प्रेसिडेंट बनने के बाद मुक्कमाला ने एक इतिहास रच दिया है. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (AMA) के178 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय मूल का इस पद तक पहुंचा है. वे पहले दक्षिण एशियाई प्रेसिडेंट भी बने हैं. ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ महीने पहले उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी.

आइए जानते हैं आखिर कौन हैं श्रीनिवास मुक्कामाला?

श्रीनिवास मुक्कामाला एक मशहूर कान-नाक-गला (ENT) विशेषज्ञ हैं और फ्लिंट, मिशिगन में प्रैक्टिस करते हैं. इन्होंने अपनी मेडिकल पढ़ाई मिशिगन यूनिवर्सिटी से की और चिकागो के लोयोला यूनिवर्सिटी से रेजीडेंसी पूरी की. इसके बाद वे अपनी पत्नी नीता कुलकर्णी के साथ फ्लिंट लौट आए, जो एक प्रसूति-स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं. दोनों की दो बच्चे हैं. जिसमें देवेन जो राजनीति विज्ञान में पीएचडी कर रहे हैं, और निखिल जो बायोमेडिकल इंजीनियर हैं.

Please join us in celebrating the inauguration of Bobby Mukkamala, MD, the 180th president of #OurAMA. Dr. Mukkamala is an accomplished otolaryngologist based in Flint, Michigan, with over two decades of dynamic leadership in organized medicine and public health. He is also the… pic.twitter.com/xTSUAZDzsF

— AMA (@AmerMedicalAssn) June 11, 2025