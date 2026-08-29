कौन हैं ताइफ मोहम्मद, जिन पर US में छिड़ी रार? बाइडेन ने दिया था 'आयरन वुमन' का अवार्ड, ट्रंप ने अब कैंसल कर दिया वीजा



अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ताइफ सामी मोहम्मद अगर वित्तीय हेरफेर में शामिल पाई जाती हैं, तो इससे आतंकवादी संगठनों तक अमेरिकी डॉलर और फंड पहुंच सकते हैं.



बताते चलें कि संदिग्ध आतंकी नेटवर्क या मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त व्यक्तियों को अमेरिका का वीजा मिलना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है. अमेरिका का मानना है कि ऐसे अधिकारियों का अमेरिकी धरती पर होना या उनकी पहुंच होना, अमेरिकी वित्तीय प्रणालियों का दुरुपयोग करने का जरिया बन सकता है.