कौन हैं ताइफ मोहम्मद, जिन पर US में छिड़ी रार? बाइडेन ने दिया था 'आयरन वुमन' का अवार्ड, ट्रंप ने अब कैंसल कर दिया वीजा

Why was Taif Sami Mohammed's US visa revoked? जिस इराकी महिला को बाइडेन प्रशासन ने 'आयरन वुमन' कहते हुए 2022 में बहादुर महिला के अवार्ड से सम्मानित किया था. उसी महिला को 4 साल बाद ट्रंप प्रशासन ने संदिग्ध आतंकी बताते हुए वीजा रद्द कर दिया है. इससे पहले उस महिला को आतंकवादी वॉचलिस्ट में शामिल किया गया था.
जिस इराकी महिला का ट्रंप प्रशासन ने वीजा रद्द किया है, उस महिला का नाम ताइफ सामी मोहम्मद है. वे इराक की पूर्व नौकरशाह और तत्कालीन उप वित्त मंत्री रह चुकी हैं. उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक इराक के वित्त मंत्रालय में अधिकारी के रूप में सेवा दी थी. इसके बाद वे अगस्त 2022 से जुलाई 2026 तक उन्होंने इराक की वित्त मंत्री के रूप में काम किया.
बाइडेन प्रशासन ने वर्ष 2022 में उन्हें 'इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज' (IWOC) पुरस्कार से सम्मानित किया था. उन्हें यह अवार्ड इराक में वित्तीय भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के लिए दिया गया था. अवार्ड देने के बाद उन्हें आयरन वुमन कहकर संबोधित किया गया था.
ताइफ सामी को एफबीआई ने अपनी टेररिस्ट वॉचलिस्ट में शामिल किया गया था. उन पर इराक की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के जरिए ईरान और ईरान-समर्थित आतंकी गुटों को धन स्थानांतरित का आरोप था. अमेरिकी सांसदों जो विल्सन और ग्रेग स्ट्यूब ने इस पर सवाल उठाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने मंत्री मार्को रुबियो के निर्देश पर ताइफ सामी का वीजा रद्द कर दिया.
स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर स्पष्ट कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के नेतृत्व में किसी भी संदिग्ध आतंकवादी को अमेरिका में रहने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
We don't allow suspected terrorists to reside in our country.
President Trump and Secretary Rubio took swift action to revoke Ms. Mohammed's visa and ensure she is no longer in the United States. https://t.co/RHfLelNYdc pic.twitter.com/Pt9G5j11Oz
— Department of State (@StateDept) August 28, 2026
अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ताइफ सामी मोहम्मद अगर वित्तीय हेरफेर में शामिल पाई जाती हैं, तो इससे आतंकवादी संगठनों तक अमेरिकी डॉलर और फंड पहुंच सकते हैं.
बताते चलें कि संदिग्ध आतंकी नेटवर्क या मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त व्यक्तियों को अमेरिका का वीजा मिलना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है. अमेरिका का मानना है कि ऐसे अधिकारियों का अमेरिकी धरती पर होना या उनकी पहुंच होना, अमेरिकी वित्तीय प्रणालियों का दुरुपयोग करने का जरिया बन सकता है.
ताइफ सामी मोहम्मद फिलहाल इराक से बाहर रह रही हैं. विदेश विभाग ने पुष्टि की है कि वे अब अमेरिका में मौजूद नहीं हैं.अब वीजा रद्द होने के बाद वे अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकतीं. उधर इराक की अदालतों ने भी सार्वजनिक धन के गबन और सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी कर रखा है.
ताइफ सामी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और ये सब गलत तथ्यों पर आधारित हैं.