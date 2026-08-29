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कौन हैं ताइफ मोहम्मद, जिन पर US में छिड़ी रार? बाइडेन ने दिया था 'आयरन वुमन' का अवार्ड, ट्रंप ने अब कैंसल कर दिया वीजा

Who is Taif Sami Mohammed? अमेरिका में ताइफ मोहम्मद नाम की महिला पर US में रार छिड़ी हुई है? बाइडेन ने इस महिला को 'आयरन वुमन' का अवार्ड दिया था. अब ट्रंप ने उसी महिला का वीजा कैंसल कर दिया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 29, 2026, 05:26 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:28 AM IST
कौन हैं ताइफ मोहम्मद, जिन पर US में छिड़ी रार? बाइडेन ने दिया था 'आयरन वुमन' का अवार्ड, ट्रंप ने अब कैंसल कर दिया वीजा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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कौन हैं ताइफ, जिन पर छिड़ी US में रार? बाइडेन ने दिया था अवार्ड, ट्रंप ने छीना वीजा
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