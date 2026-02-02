कौन हैं तेनजिन ग्यात्सो जिन्होंने 90 की उम्र में जीता ग्रैमी अवॉर्ड, आखिर क्यों कहे जाते हैं दलाई लामा

Dalai Lama: तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो ने 90 वर्ष की उम्र में ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने अपनी ऑडियो बुक ‘Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama’ के लिए बेस्ट ऑडियो बुक, नैरेशन एंड स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया. यह दलाई लामा का पहला ग्रैमी अवॉर्ड है.

जानिए कौन हैं दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो

तेनजिन ग्यात्सो ( दलाई लामा) का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ था. उनका बचपन का नाम ल्हामो धोण्डुप था. महज 2 साल की आयु में उन्हें 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म माना गया. वर्ष 1940 में पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ उनका राज्याभिषेक हुआ और वे तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता बने.

His Holiness the Dalai Lama Receives Grammy Recognition Highlighting Universal Responsibility and Compassion Grammy Award Best Audiobook Narration - Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama. I receive this recognition with gratitude and humility. I don’t see… pic.twitter.com/YhK5zlyhem — Dalai Lama (@DalaiLama) February 2, 2026

1950 में, जब वे केवल 15 वर्ष के थे, उन्होंने तिब्बत की पूर्ण राजनीतिक सत्ता संभाली. हालांकि, चीन-तिब्बत संघर्ष के चलते 1959 में उन्हें ल्हासा छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी. इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती निर्वासित सरकार का मुख्यालय स्थापित किया, जहां से वे आज भी तिब्बती समुदाय का मार्गदर्शन कर रहे हैं.

दलाई लामा को विश्वभर में अहिंसा, करुणा और शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है. तिब्बत की मुक्ति के लिए उनके अहिंसक संघर्ष और मानवाधिकारों के समर्थन के चलते उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. वे धर्म और विज्ञान के बीच संवाद, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के अधिकार और वैश्विक करुणा को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक रहे हैं.

जानें क्या होता है दलाई लामा का अर्थ

दलाई लामा शब्द का अर्थ 'ज्ञान का महासागर' (Ocean of Wisdom) होता है. यह तिब्बती बौद्ध धर्म में सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु के लिए प्रयुक्त एक विशेष पदवी है. जानकारी के अनुसार, ‘दलाई’ मंगोलियाई भाषा का शब्द है, जिसका मतलब ‘महासागर’ होता है जबकि ‘लामा’ तिब्बती भाषा में ‘गुरु’ या ‘शिक्षक’ को कहा जाता है. तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार, दलाई लामा को करुणा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है. मान्यता है कि वे मानवता की सेवा और करुणा का संदेश फैलाने के लिए बार-बार पुनर्जन्म लेते हैं और अपने जीवन को लोगों के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं.

बिली ईलिश के गाने को मिला सॉन्ग ऑफ द ईयर का सम्मान

इस बार 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन लॉस एंजिल्स के क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना में किया गया था. दलाई लामा की ऑडियो बुक को इस श्रेणी में कई चर्चित हस्तियों के साथ नामांकन मिला था, जिनमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन और ग्रैमी अवॉर्ड्स के होस्ट ट्रेवर नूह शामिल थे.

ग्रैमी अवॉर्ड्स में अन्य बड़ी जीत की बात करें तो सॉन्ग ऑफ द ईयर का सम्मान बिली ईलिश को उनके गाने ‘Wildflower’ के लिए मिला. एल्बम ऑफ द ईयर का अवॉर्ड बैड बनी को उनके स्पैनिश भाषा के एल्बम के लिए दिया गया जबकि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और एसजेडए के गाने को मिला.