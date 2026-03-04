Advertisement
दुनिया के सबसे बड़े बेसहारा समुदाय को अब मिलेगा अपना मुल्क? ईरान के खिलाफ फाइनल जंग की तैयारी में कुर्द लड़ाके

Who is the Kurdish Community: दुनिया के सबसे बड़े बेसहारा समुदाय यानी कुर्दों को क्या अब अपना मुल्क मिलने का समय आ गया है. ईरान के खिलाफ चल रही जंग का फायदा उठाते हुए कुर्द लड़ाके भी अब शिया मुल्क की गुलामी के खिलाफ युद्धघोष करने वाले हैं. इसके लिए अमेरिका की ओर से उन्हें फंड, हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:18 PM IST
Will Separate Kurdistan be Formed in Iran: ईरान पर आसमान से अमेरिका और इजरायल बम बरसा रहे हैं. तेहरान में बारूद ने तबाही की नई लकीर खींच दी है, जिससे हर कोई कराह रहा है. वहीं वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को घुटने पर लाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं.  ऐसी रणनीति जो ईरान में गृहयुद्ध ला सकती है. आखिर ट्रंप का नया प्लान क्या है, जिससे ईरान अब बिखर जाने वाला है. 

ईरान में गृहयुद्ध करवाने की तैयारी में ट्रंप?

एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान पर बम बरसा रहे हैं. अपनी शक्तिशाली सेनाओं के जरिए ईरान को झुकने पर मजबूर कर रहे हैं. इसके साथ ही अब ईरान को अंदरखाने तोड़ने की भी योजना बनाई जा रही है. इसके लिए ट्रंप ईरान में नई योजना पर काम कर रहे हैं. ईरान की मौजूदा लीडरशिप को झुकाने के लिए ट्रंप अपनी खुफिया एजेंसी CIA के जरिए प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं. इसके जरिए ईरान में जनविद्रोह को हवा देना है. 

जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरानी विपक्षी समूहों और इराकी कुर्द नेताओं के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है. बताया गया है कि इन बैठकों में सैन्य सहायता देने के विकल्पों पर चर्चा हुई है. इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कुर्द लड़ाकों के पास हजारों की संख्या में सशस्त्र बल हैं. ये बल इराक-ईरान सीमा पर सक्रिय हैं. 

कुर्दिश नेता के साथ चल रही बैकडोर बातचीत

ईरानी कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी यानी केडीपीआई के अध्यक्ष मुस्तफा हिजरी के साथ बैकडोर चैनल से ट्रंप ने बातचीत की है. KDPI और ईरान की IRGC में छत्तीस का आंकडा बताया जाता है. ईरानी फोर्स ने कई बार KDPI को निशाना बनाया है.  ऐसे में KDPI के पास इस बार बदला लेने का मौका है. बताया जा रहा है कि मुस्तफा हिजरी की मदद से पश्चिमी ईरान में जल्द जमीनी अभियान शुरू हो सकता है. इस अभियान को अमेरिका और इजरायल समर्थन देंगे. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि कुर्दी बल उत्तरी ईरान में बफर जोन बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

दरअसल, KDPI और ईरानी सरकार के बीच संघर्ष 1979 की क्रांति के बाद से ही जारी है. इसकी वजह ये है कि कुर्द स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग करते हैं. उनका यह संघर्ष मुख्य रूप से इराक के सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रित है. ईरान ने कई बार इराकी कुर्दिस्तान में केडीपीआई के अड्डों को निशाना बनाया है. 

दुनिया का सबसे बड़ा बेसहारा समूह

कुर्द समुदाय दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जातीय समूह है. जिनका अपना कोई देश नहीं है. यह समुदाय के लोग सुन्नी मुस्लिम विचारधारा का पालन करते हैं, लेकिन उससे पहले वे अपनी सांस्कृतिक पहचान कुर्दी को रखते हैं. जिसके चलते उनकी बाकी मुसलमानों से आज तक नहीं बन पाई है. इस समुदाय के लोग तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान  और आर्मेनिया में फैले हैं. इनकी आबादी करीब 2.5 से 3 करोड़ बताई जाती है.

अमेरिका से इन कुर्दों से पुराना और गहरा संबंध है. अमेरिका ने इस संबंध का इस्तेमाल इराक युद्ध और ISIS के खिलाफ भी किया है. अब ट्रंप इन कुर्दों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में जुटे हैं. इन्हें हथियार देने की भी योजना पर काम किया जा रहा है. जिससे ईरान में गृहयुद्ध की चिंगारी भड़काई जा सके. यानी साफ है कि कुर्दों और ईरान की दुश्मनी का इजरायल और अमेरिका फायदा उठाना चाहते हैं. वॉशिंगटन और तेल अवीव की मंशा यही है कि हर मोर्चे से ईरान पर हमले किया जाए. 

क्या इस बार बरसों की नाइंसाफी होगी दूर?

लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि अगर कुर्द इस जंग में यूएस-इजरायल का साथ देते हैं तो उन्हें बदले में क्या मिलेगा. क्या उनकी स्वतंत्र देश की मांग पूरी हो पाएगी या फिर उनका इस्तेमाल करके पहले की तरह दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया जाएगा. क्या पश्चिमी देश इस बार कुर्दों के साथ चली आ रही नाइंसाफी को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे या वे इस जंग में बेवजह पिसकर रह जाएंगे. इन सब सवालों का जवाब अगले कुछ दिनों में मिलने जा रहा है. देखना होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran attackIsrael Iran tensionisrael iran war

