Hindi Newsदुनिया

किस शख्स ने करवाया गाजा में सीजफायर? बरसते आग के गोलों के बीच तैयार किया ट्रंप का 'सीक्रेट प्लान', पुतिन के खास ने उठाया राज से पर्दा

Russia News: इजराइल के हमलों की वजह से गाजा पूरी तरह से तहस-नहस हो गया है. इसी बीच पुतिन के खास ने खुलासा किया है अमेरिकी राष्ट्रपति की गाजा शांति योजना के पीछे किस शख्स का हाथ था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 04, 2025, 09:02 PM IST
Russia News: इजराइल ने गाजा पर भीषण हमला किया जिसकी वजह से गाजा भुखमरी के कगार पर खड़ा है. गाजा की स्थिति दयनीय बनी हुई है. इसी बीच ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला काफिले को इजरायली सेना ने अवैध तरीके से रोक लिया है. पिछले 1 महीने से लगभग 50 नावों का एक ग्रुप ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला अभियान के तहत गज़ा के लिए रवाना हुआ था. वहीं अब पुतिन के खास ने खुलासा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की गाजा शांति योजना के पीछे ये शख्स था. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है. 

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवेश और आर्थिक सहयोग के विशेष दूत किरिल दिमित्रिव ने खुलासा करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीवन विटकॉफ गाजा में संघर्ष को खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के पीछे एक प्रमुख प्रेरक शक्ति थे. किरिल दिमित्रिएव ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ अमेरिकी राष्ट्रपति की गाजा शांति योजना के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति थे, जिसे मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति के लिए बनाया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स के नेतृत्व में लीगेसी मीडिया ने विटकोफ के काम को कमजोर करने की कोशिश की और ऐसा करके शांति को भी कमजोर करने की कोशिश की.

बता दें कि हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए हामी भरी है, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से सभी बंधकों को रिहा करने के हमास के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "मैं आपको बस यह बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही खास दिन है. कई मायनों में, यह अभूतपूर्व है, लेकिन आप सभी का धन्यवाद, और उन सभी महान देशों का भी धन्यवाद जिन्होंने इसमें मदद की. हम इसे हासिल करने के बहुत करीब हैं, देखते हैं कि यह सब कैसे होता है. हमें अंतिम निर्णय ठोस रूप में लेना होगा.

इसके अलावा एक अलग पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इजरायल को "गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए, ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें! उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना ​​है कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है. ट्रंप का यह बयान हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने और उनके शव सौंपने की योजना की घोषणा के बाद आया है.सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम पर एक बयान में, हमास ने कहा, "हमास इस समझौते के विवरण पर चर्चा करने के लिए मध्यस्थों के माध्यम से तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि करता है. 

इसके अलावा हमास ने गाजा प्रशासन को "फिलिस्तीनी राष्ट्रीय सहमति और अरब व इस्लामी समर्थन पर आधारित स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों के एक निकाय" को सौंपने पर भी सहमति जताई. माना जा रहा है कि लगभग 48 लोग अभी भी बंदी हैं, जिनमें से 20 अभी भी जीवित हैं. हमास ने यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रविवार तक गाजा शांति योजना पर हस्ताक्षर करने की चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद सार्वजनिक किया, जिसमें ट्रंप ने कहा कि रविवार शाम छह बजे (वाशिंगटन, डीसी समयानुसार) तक हमास के साथ समझौता हो जाना चाहिए. सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. अगर यह आखिरी समझौता नहीं हुआ, तो हमास के खिलाफ पहले कभी न देखी गई तबाही मच जाएगी. (आईएएनएस)

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

russia news

