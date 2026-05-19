DNA: 'डिजायनर पत्रकारों' को 'ग्लोबल लीडर' मिल गई! विदेशी ने भारत को नीचा दिखाया, विपक्ष खुश हुआ; नॉर्वे की पत्रकार का 'प्रोपेगेंडा गुरू' कौन?

PM Modi Norway Visit: आज हम देश और विदेश में बैठे सभी डिजायनर पत्रकार और उनके शुभचिंतक नेताओं को बधाई देना चाहते हैं.बधाई इसलिए.क्योंकि उन्हें अपना नेता मिल गया है.जिस तरह के ग्लोबल लीडर की उन्हें सालों से तलाश थी, वो मिल गया है. डिजायनर पत्रकारों की इस ग्लोबल लीडर का नाम हेले लैंग है. हेले लैंग नॉर्वे की महिला पत्रकार हैं. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस फ्रीडम को लेकर सवाल पूछने की वजह से चर्चा में हैं.

सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं. इनके सवाल वाले पोस्ट को हमारे देश के कुछ नेता और डिजायनर पत्रकार री-पोस्ट कर रहे हैं. शेयर कर रहे हैं. वो खुशी मना रहे हैं. तालियां बजा रहे हैं. जानते हैं, ये लोग.किस सवाल पर इतने खुश हैं.

जॉइंट स्टेटमेंट के बाद पूछा सवाल

नॉर्वे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ज्वाइंट स्टेटमेंट यानी संयुक्त वक्तव्य देकर बाहर की तरफ निकल रहे थे, तभी नॉर्वे की इस महिला पत्रकार ने ये सवाल पूछा था. ये सवाल नहीं था.बल्कि भारत को नीचा दिखाने की साजिश थी. नॉर्वे की इस पत्रकार का सवाल था- प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र पत्रकारों के सवालों का सामना क्यों नहीं करते हैं. ये यहीं नहीं रुकीं.इन्होंने प्रधानमंत्री का पीछा किया.तब तक पीछा किया, जब तक उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने रोका नहीं.

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एक पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना. एक पत्रकार का अधिकार है सवाल पूछना. हम भी इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं. लेकिन सवाल को हथियार बनाकर किसी देश की संप्रभुता और छवि पर वार करना पत्रकारिता नहीं, ये एक सोची-समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है. नॉर्वे की इस पत्रकार के सवाल में भी ऐसी ही साजिश छिपी है.

सवाल की टाइमिंग पर बवाल

सबसे पहले इस सवाल की टाइमिंग समझिए. ये सवाल प्रधानमंत्री से तब पूछा गया, जब वो ज्वाइंट स्टेटमेंट देने गए थे. आपको ये जानना चाहिए कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों नेता अपनी अपनी बातें रखते हैं. दोनों देशों के बीच क्या डील हुई उसकी जानकारी देते हैं. और अगले कार्यक्रम के लिए चले जाते हैं. ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी. जहां पत्रकारों के साथ सवाल जवाब का सत्र होना था. क्या खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार कहने वाली इस महिला को इस प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं थी. या फिर उन्होंने जानबूझकर सवाल ऐसे वक्त पर सवाल किया. जब जवाब मिलना ही नहीं था.

इनके सवाल के पीछे की साजिश क्या थी. आपको इनके सवाल के चुनाव से भी समझना चाहिए. नॉर्वे की इस पत्रकार ने सीधे 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला देते हुए भारतीय मीडिया यानी हमपर और लोकतंत्र यानी आप पर निशाना साधा.

इस महिला पत्रकार ने न सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़कर सवाल पूछा बल्कि इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया. और इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर है. और फ़िलिस्तीन, अमीरात तथा क्यूबा से प्रतिस्पर्धा कर रहा है. सोचिए, इस सवाल को हमारे देश के डिजायनर पत्रकार और कुछ नेता शेयर कर रहे हैं. और मजे लेते हुए पूछ रहे हैं- देखो, ऐसे होते हैं पत्रकार.

इन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिया. इन्हें इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं है, कि वो सवाल भारत को नीचा दिखाने वाला था. वो सवाल.बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा गया था. वो सवाल.भारत के प्रधानमंत्री से पूछा गया था. हेले लैंग जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जिक्र कर रही हैं,आपको आज इसकी सच्चाई भी जाननी चाहिए. इस सूचकांक को जारी करने के पीछे का एजेंडा क्या है.ये कितना भेदभावपूर्ण है. आपको हम ये भी बताएंगे.लेकिन पहले आपको उस पत्रकार का बायोडाटा जानना चाहिए.जिन्होंने नॉर्वे में भारत के प्रधानमंत्री के दौरे के बीच भारत विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश की.

खास नैरेटिव फैलाने की कोशिश

जिस महिला पत्रकार ने भारत के खिलाफ एक खास नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है.उसका नाम आप जान ही चुके हैं. इनका नाम हेले लैंग है.जो नॉर्वे के एक अखबार के लिए काम करती हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का वीडियो शेयर करने के बाद से हेले लैंग वायरल हैं. आज भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए नामों में से एक नाम हेले लैंग का है. कई लोग इनके किए गए काम को क्रांति मान रहे हैं. जो लोग बात बात पर समाज से, सरकार से, मीडिया से सवाल पूछते हैं. उन्हें ये सवाल इतना भा गया कि इन्होंने हेले लैंग को स्टार मान लिया है. ग्लोबल लीडर समझ लिया है. लेकिन आज इन लोगों को हेले लैंग की टाइमलाइन को थोड़ा और स्क्रॉल करना चाहिए था.

क्योंकि स्वयंभू क्रांतिकारी पत्रकार हेले लैंग की क्रांति आज पूरे दो साल के बाद जागी है. इस सवाल का वीडियो पोस्ट करने से पहले दो साल तक इनकी क्रांति सो रही थी. आखिरी बार इन्होंने 10 अप्रैल 2024 पोस्ट किया था. ऐसा नहीं है कि 770 दिनों में इन्होंने किसी वर्ल्ड लीडर से सवाल जवाब नहीं किया हो.

अचानक कैसे हो गईं इतनी एक्टिव

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी से पहले वो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से भी मिली थीं.ट्रंप से भी सवाल जवाब किया था. लेकिन यहां दो बातें गौर करने वाली हैं. एक तो उनके तेवर बहुत नरम थे. और दूसरा उन्होंने इस वीडियो को कहीं पोस्ट नहीं किया. ऐसे में सवाल उठता है कि हेले लैंग ने दो साल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर INACTIVE हेले लैंग.अचानक से HYPER ACTIVE कैसे हो गईं.. क्या ये अटेंशन बटोरने की कोशिश है. या फिर कुछ और.

जहां तक अटेंशन बटोरने की बात है तो हेले लैंग इस मकसद में तो सफल हो गई हैं. क्योंकि जब इन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया था तब उनके 600 फॉलोअर्स थे. और अभी इस वक्त 33 हजार फॉलोअर्स हैं. लेकिन हेले लैंग के सवाल से ये मामला इससे कहीं आगे का लग रहा है.

अगर हेले लैंग के सवाल को सवाल पूछने के लहजे को और जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का लिफ्ट तक पीछा किया, उसपर गौर किया जाए तो ये पता चलता है कि वो बार बार एक ही सवाल एक ही नैरेटिव दोहरा रही थीं. ऐसा लग रहा है, वो एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रही थीं. उन्होंने कल से लेकर अभी तक सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट किया है. हर बार लगभग एक जैसी ही चीज लिखी है.

भारत ने दिया करारा जवाब

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नॉर्वे में भारत के खिलाफ कोई खास एजेंडा चल रहा है. इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको हेले लैंग को भारत का जवाब भी देखना चाहिए.

हेले लैंग का पहला सवाल था. क्या भारत सवालों से भागता है. ज्वाइंट स्टेटमेंट के वक्त पूछे गए हेले लैंग को उनके हर सवाल का जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया.

जवाब सुनने में नहीं थी दिलचस्पी

ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेले लैंग को भी आमंत्रित किया गया. उनके सवालों को बहुत इत्मिनान से सुना गया. विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने जब जवाब देना शुरू किया. तो ऐसा लग रहा था कि हेले लैंग की नीयत में खोट थी. वो सिर्फ भारत को नीचा दिखाने वाला सवाल पूछना चाहती थीं..जवाब सुनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी. वो बार बार भारतीय राजनयिकों को टोकती रहीं.लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित इस पत्रकार को साफ और सरल भाषा में जवाब दिया गया.

हेले लैंग ने प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछा था कि भारत पर ट्रस्ट यानी भरोसा क्यों किया जाए. हमारा एक सुझाव हैं उन्हें, वो यही सवाल अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछ रही हैं. नॉर्वे के प्रधानमंत्री उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि नॉर्वे ने अपने सरकारी पेंशन फंड का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब डेढ़ लाख करोड़ भारत के शेयर बाजार में क्यों निवेश कर रखा है. जाहिर सी बात है नॉर्वे भारत पर, भारत सरकार पर, भारत के बाजार पर,भारत के लोगों पर भरोसा करता है, तभी तो इतना बड़ा निवेश किया है.

भारत में नॉर्वे करेगा 95 लाख करोड़ का निवेश

हाल ही में भारत और EFTA के बीच Trade and Economic Partnership Agreement हुआ है. इसके तहत नॉर्वे और अन्य देश अगले 15 वर्षों में भारत में 95 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. ट्रस्ट है, तभी भारत में इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है.

पूंजी वहीं जाती है जहां स्थिरता, लोकतंत्र और भविष्य होता है. नॉर्वे की सरकार का ये निवेश हेले लैंग के खोखले सवालों का सबसे प्रामाणिक जवाब है.अब आते हैं हेले लैंग के दूसरे भारत विरोधी एजेंडे पर. हेले लैंग ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जिक्र किया है.. जिसमें भारत की रैंकिंग 157 है.. ये इंडेक्स क्या है. इस इंडेक्स के पीछे की सच्चाई क्या है. इस इंडेक्स को कितने भ्रामक तरीके से तैयार किया गया है. अब इसे समझिए.

कैसे तैयार होता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स

इस इंडेक्स को RSF REPORTERS WITHOUT FREEDOM नाम का एक NGO तैयार करता है. वैसे तो RSF खुद को NGO बताता है. लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इसकी फंडिंग कहां से आती है. अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' इस NGO को भारी भरकम पैसा देती है. यानी जॉर्ज सोरोस के पैसे से ये एजेंसी चलती है.

दुनिया जानती है कि जॉर्ज सोरोस खुले मंचों से भारत की वर्तमान सरकार को हटाने और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की बात कह चुके हैं. ऐसे में ये कैसे मान लिया जाए कि इस रिपोर्ट में भारत को लेकर कोई साजिश नहीं हुई होगी.

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर सवाल एक और वजह से उठता है. ये इंडेक्स किसी वैज्ञानिक डेटा पर आधारित नहीं है. बल्कि सिर्फ कुछ चुनिंदा विचारकों, पत्रकारों और NGO के सदस्यों को भेजे गए एक प्रश्नावली के जवाबों के आधार पर इसे तैयार किया जाता है. अब ये सोचने वाली बात है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश का सच, महज कुछ दर्जन पूर्वाग्रही कैसे तय कर सकते हैं.

भारत 157वें नंबर पर

यही वजह है कि इस रैंकिंग में भारत 157वें स्थान पर है. आज हेले लैंग और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाने वालों को भारतीय मीडिया के बारे में कुछ आंकड़ों को देखना चाहिए. भारत में एक लाख चालीस हजार से अधिक पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं.

देश में लगभग 400 से अधिक न्यूज चैनल चल रहे हैं. ये चैनल और अखबार हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 22 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं.

इसके अलावा सोशल मीडिया. यानी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर कितने चैनल्स न्यूज और करेंड अफेर्स से जुड़े हैं इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है.साथ ही इस देश की जनता सोशल मीडिया पर दिल खोलकर अपनी राय रखती है.

अगर भारत में प्रेस फ्रीडम नहीं होता, तो क्या इतनी भारी संख्या में स्वतंत्र मीडिया चैनल और यूट्यूबर्स हर रोज सरकार की नीतियों का विश्लेषण कर पाते. अगर भारत का मीडिया स्वतंत्र नहीं होता तो क्या हेले लेंग भारतीय यूट्यूबर्स को आज इंटरव्यू दे पातीं.अगर भारत का मीडिया स्वतंत्र नहीं होता.तो अभी सोशल मीडिया पर जो लोग हमारे विश्लेषण को देखकर अपने विचार लिख रहे हैं. क्या वो खुलकर ऐसा कर पाते. लेकिन भारत विरोधी एजेंडे को जारी रखने के लिए भारत की रैंकिंग ऐसे देशों से भी नीचे कर दी गई. जहां ईमानदार पत्रकार होना, अपनी डेथ वारंट पर साइन करने के बराबर है.

सोमालिया की 126 है रैंकिंग

ध्यान से सुनिएगा. इस इंडेक्स में सोमालिया की रैंकिंग 126 है. सोमालिया में पिछले साल 72 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया. डिजिटल उत्पीड़न के कारण दर्जनों वरिष्ठ और स्वतंत्र पत्रकारों ने पिछले एक साल में सोमालिया छोड़ दिया है. बावजूद इसके इस इंडेक्स में सोमालिया का रैंक भारत से बेहतर है.

सीरिया की रैंक 141 है. जहां पिछले एक साल में करीब 50 पत्रकारों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है. या फिर वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए. इसी दौरान पांच पत्रकारों की मौत हो गई है. बावजूद इसके. सीरियाई प्रेस भारत से ज्यादा स्वतंत्र लगता है इन्हें.

अब जरा दिल थामकर बैठिए और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाने वालों के मानसिक संतुलन और उनके 'डबल स्टैंडर्ड' का सबसे बड़ा सबूत देखिए. इस सूचकांक में पाकिस्तान को भी भारत से ऊपर रखा गया है.

पाकिस्तान में रातोंरात गायब हो जाते हैं पत्रकार

वहीं, पाकिस्तान जहां सरकार की आलोचना करने वाले सैकड़ों पत्रकार पिछले साल रातोरात गायब हो गए थे. और वो जब 7 दिनों के बाद दोबारा दिखे तो या तो चैनल बंद कर दिया. या फिर अचानक सरकार की तारीफ करने लगे.

पिछले एक साल में पाकिस्तान में 200 से ज्यादा पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है. 3 पत्रकारों की टारगेट किलिंग की गई है. दर्जनों पत्रकार मजबूरन निर्वासन में जीने को मजबूर हैं.

आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं. और ये आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं कि ये इंडेक्स भारत विरोधी उस टूलकिट का हिस्सा है. जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए तैयार किया गया है. लेकिन हैरानी तब होती है जब इस इंटरनेशनल साजिश का शिकार हमारे देश के चंद नेतागण भी हो जाते हैं.

हेले लैंग का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ.भारत में बैठे विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुरंत इस वीडियो को शेयर किया. हेले लैंग के इस वीडियो के जरिये प्रधानमंत्री पर निशाना साधा. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. हेले लैंग जिस दागसा विजेन अखबार के लिए काम करती हैं. वो नॉर्वे की लेबर पार्टी का मुखपत्र हुआ करता था.

नॉर्वे की लेबर पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्ता

नॉर्वे की लेबर पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच भी एक रिश्ता है. दोनों पार्टियां प्रोग्रेसिव अलायंस कनेक्शन का हिस्सा हैं. ऐसे में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसी अलायंस की वजह से राहुल गांधी ने हेले लैंग का वीडियो शेयर किया है. राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद, पत्रकार हेले लैंग ने उन्हें टैग करते हुए एक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित कर दिया. क्रोनोलॉजी समझिए. विदेशी धरती पर भारत को घेरने की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, भारत का विपक्ष उस विदेशी पत्रकार को हीरो बना देता है, और बदले में वह पत्रकार विपक्ष के नेता को इंटरनेशनल कवरेज का प्लेटफॉर्म देती है. राहुल गांधी अकेले नेता नहीं हैं जिन्होंने भारत विरोधी इस पत्रकार के जरिये अपने देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा.

नॉर्वे में जो हुआ, वो देश को बदनाम करने की एक कोशिश थी. वहां सवाल किसी खास पार्टी के नेता से नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री से पूछा गया था. और ऐसे मुद्दे पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है. आज विपक्ष और हेले लैंग दोनों को एक तस्वीर बहुत गौर से देखनी चाहिए.

जिस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर सवालों से कथित तौर पर भागने का आरोप लग रहा है. उसी ज्वाइंट स्टेटमेंट से नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी बिना सवालों के जवाब दिए हुए ही गए. कई भारतीय पत्रकारों ने उनसे भी सवाल पूछने की कोशिश की. लेकिन उन्होंने भी पत्रकारों और उनके सवालों को नजरअंदाज कर दिया.

और हां जहां तक सवाल पूछने के तरीके की बात है. तो आज हेले लैंग को नॉर्वे में मौजूद जी मीडिया के संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से सवाल पूछने का तरीका सीखना चाहिए. आज हेले लैंग और इन जैसे सभी डिजाइनर पत्रकारों को ये समझना चाहिए कि जब सवाल सही तरीके से पूछे जाते हैं. तो जवाब भी मिलता है.

नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हेले लैंग ने जो किया वो पत्रकारिता नहीं थी बल्कि भारत के खिलाफ एक एजेंडा था. भारत की छवि को धूमिल करने वाले टूलकिट का हिस्सा था. फर्जी सूचकांकों का सहारा लेकर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जगाने की एक कोशिश थी. और एक बार फिर ये कोशिश नाकाम हुई. ये एजेंडा औंधे मुंह गिर गया है.

आतंकवाद के खिलाफ सभी देश भारत के साथ

नॉर्वे में ही भारत और नॉर्डिक देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन खत्म हो गया .अब हम आपको इस शिखर सम्मेलन से आए शुभ समाचार बताने जा रहे हैं. इस सम्मेलन की सबसे खास बात ये रही कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख का सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया है . सभी सदस्यों ने एक सुर में कहा है कि आतंक को प्रायोजित करने वाले पक्ष उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएं . इसके साथ ही साथ AI और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है . संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को बेहतर करने पर भी सभी देश राजी हुए हैं. एक और खास बात ये है कि नॉर्डिक देश ब्लू इकॉनमी यानी समुद्री रास्ते के जरिए भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं.

पीएम मोदी के इस दौरे की सबसे बड़ी कामयाबी रही है नॉर्वे के साथ सहयोग आगे बढ़ना.नॉर्वे ने भारत के साथ स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश और सहयोग बढ़ाने पर समझौता किया है. इसके साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा के मामले में भी भारत और नॉर्वे एक साथ आगे बढ़ेंगे. भारत की विदेश नीति के लिए इस यात्रा को एक मील का पत्थर कहा जाएगा क्योंकि ये पहली बार है जब नॉर्डिक देशों के साथ भारत का सहयोग इस स्तर तक आगे बढ़ा है.