AI से मुट्ठी में की कई कंपनियां, खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, कौन है दुनिया का सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति?

Youngest Self Made Billionaire: क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति कौन है? हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी हो, अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि ये शख्स कौन है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 07, 2025, 06:33 PM IST
AI से मुट्ठी में की कई कंपनियां, खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, कौन है दुनिया का सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति?

Youngest Billionaire: बढ़ती हुई आधुनिकता के साथ AI ने काफी हद तक लोगों का काम आसान कर दिया है. AI का यूज करके लोग तरह-तरह की स्किल सीख रहे हैं और अपने काम में परिपक्वता ला रहे हैं. इस एआई टूल्स के पीछे जिस युवा का हाथ है हम उससे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं. इनका नाम है एलेक्जेंडर वांग, जिन्हें एआई का अग्रदूत कहा जाता है. ये दुनिया के सबसे कम उम्र के खुद से बने अरबपति हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

क्या बोले वांग?
एलेक्जेंडर वांग ने AI कोडिंग टूल्स बनाने में महारत हासिल की है. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि लोगों को वाइब कोडिंग में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए  और AI टूल्स को अच्छी तरह से सीखना चाहिए,  इसकी प्रैक्टिस करने के लिए 10000 घंटे लगाने चाहिए और हमेशा दूसरों से आगे निकलना चाहिए. साथ साथ वर्तमान समय में रोजगार को ध्यान में रखते हुए कहा कि एआई के जरिए एप्लिकेशन या वेबसाइट बना सकते हैं. इस समय इंजीनियर की भूमिका पहले से बहुत ज्यादा बदल गई है.

कौन हैं एलेक्जेंडर वांग? 
दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति एलेक्जेंडर वांग स्केल एआई के सीईओ हैं. WION की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में उन्होंने 2016 में इस स्टार्टअप की सह-स्थापना की थी. उनका मूल विचार कंपनियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के लिए कच्चे डेटा का उपयोग करने में मदद करना था. 

कितनी है संपत्ति?
उनकी ये कंपनी कैलिफोर्निया में है, उनकी ये कंपनी जनरल मोटर्स और फ्लेक्सपोर्ट जैसी कंपनियों की मदद करती है, 300 ग्राहकों को अपना योगदान देती है. उनके पास स्केल एआई की 14 प्रतिशत हिस्सेदार है. साल 2017 में इन्होंने सिलिकॅान वैली में फिनटेक कंपनी में नौकरी करना शुरू किया और फिर Quora के लि भी काम किया. 19 साल की उम्र में MIT के मशीन लर्निंग प्रोग्राम को छोड़ दियाा और बाद में वाई कॉम्बिनेटर एक्सेलेरेटर में भाग लिया फिर स्केल एआई को लॉन्च किया. फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 3.2 बिलियन डॉलर है. 

