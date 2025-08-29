Video: कौन हैं टोक्यो चाय वाली? एंबेसी की नौकरी छोड़ 42 साल से बेच रहीं चाय, तीसरी बार PM मोदी से करेंगी मुलाकात

PM Modi Japan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के दौरान, एक भारतीय महिला बहुत खुश हैं. उन्हें पीएम मोदी से फिर मिलने का मौका मिल रहा है. यह कोई आम महिला नहीं हैं, यह महिला हैं टोक्यो की चाय वाली. आइए इस मौके पर देखते हैं उनका वीडियो और जानते हैं उनका भारत का कनेक्‍शन.

#WATCH | Tokyo, Japan | Prime Minister Narendra Modi's Japan visit | A member of the Indian diaspora says, "I sell tea in Tokyo. I have been living in Japan for 47 years... I am originally from Assam and have been selling tea here for the last 42 years. I will meet Prime Minister… pic.twitter.com/Rdwx4igeah — ANI (@ANI) August 29, 2025

कौन हैं टोक्यो चाय वाली?

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में महिला ने अपना नाम बेला च्रंदाणी बताया. उन्होंने कहा कि "मैं टोक्यो में चाय बेचती हूं. मैं भारत से 1977 में जापान आईं.

एंबेसी की नौकरी छोड़कर चाय का सफर

महिला की कहानी और भी दिलचस्प है. उन्होंने बताया कि एक समय उन्होंने भारतीय एंबेसी में नौकरी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना passion follow करने का फैसला किया और चाय बेचने का व्यवसाय शुरू किया. आज, वह टोक्यो में एक जाना-माना नाम हैं, जहां उनकी चाय की दुकान स्थानीय और भारतीय समुदाय दोनों के बीच लोकप्रिय है.

42 सालों से बेच रहीं चाय

बेला ने बताया कि उन्हें जापान में रहते हुए 47 साल हो गया. 42 सालों से वह टोक्यो में चाय बेच रही हैं. उन्होंने आगे का कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से तीसरी बार मिलूंगी... मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत खुश हूं. हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जापान में अक्सर आएं. क्योंकि भारत में उनसे मिलना मुश्किल है. जापान में पीएम मोदी से मिलना आसान है. जीवन में पीएम मोदी से मिलना यानी जीवन का धन्य हो जाना है. प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए टोक्यो पहुंचे हैं.