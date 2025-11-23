Advertisement
कौन है हेथम तबातबाई? हिज्बुल्लाह का टॉप लीडर, इजरायल ने लेबनान में किया खात्मा

इजरायली पीएम नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि आईडीएफ ने "बेरूत के बीचों-बीच, हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को टारगेट करके हमला किया, जो ऑर्गनाइजेशन को बनाने और फिर से हथियारबंद करने का काम कर रहे थे."

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 23, 2025, 11:48 PM IST
Who is Haytham Ali Tabatabai: इजरायली अधिकारियों ने कहा कि आईडीएफ ने रविवार 23 नवंबर 2025 को बेरूत में सीनियर हिज्बुल्लाह लीडर हेथम अली तबातबाई को मारने की कोशिश में हमला किया. इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि आईडीएफ ने "बेरूत के बीचों-बीच, हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को टारगेट करके हमला किया, जो ऑर्गनाइजेशन को बनाने और फिर से हथियारबंद करने का काम कर रहे थे."

टॉप हिज्बुल्लाह लीडर
टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक, तबातबाई, जो हिज्बुल्लाह के असल चीफ ऑफ स्टाफ हैं, सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम (Secretary General Naim Qassem) के बाद दूसरे नंबर के लीडर हैं. हिज्बुल्लाह ने अपने एक टॉप लीडर को टारगेट करके किए गए हमले की पुष्टि की, लेकिन उस शख्स की पहचान नहीं बताई.

'खास आदमी' पर निशाना
हिज्बुल्लाह के अधिकारी महमूद कोमाती (Mahmud Qomati) ने कहा, "निशाना साफ तौर पर विरोध में एक अहम आदमी को बनाया गया था, और नतीजे पता नहीं हैं." उन्होंने कहा कि यह हमला "एक नई रेड लाइन पार करता है". लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री (Lebanese Health Ministry) ने बताया कि इस हमले में 5 लोग मारे गए और कम से कम 28 घायल हुए, जिससे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के किनारे धुआं निकलने लगा और दक्षिणी बेरूत के भीड़भाड़ वाले इलाके में मलबा बिखर गया.

न्यूज एजेंसी AP ने हिज्बुल्लाह के सांसद अली अम्मार (Ali Ammar) के हवाले से बताया, "ये निश्चित रूप से एक आम इलाका है और यहां कोई मिलिट्री मौजूदगी नहीं है, खासकर वो इलाका जहां हम खड़े हैं." हमले की पुष्टि करते हुए, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा कि उन्होंने बेरूत में एक "खास" हिज्बुल्लाह आतंकवादी पर सटीक हमला किया.

जून में भी हुआ था हमला
राजधानी बेरूत के दक्षिण में ये हमला 5 जून के बाद बेरूत पर पहला हमला है, जब इजरायल ने कहा था कि उसने हिज्बुल्लाह की एक ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया था. ये दक्षिणी शहर ऐता अल-शाब पर पहले हुए हमले के बाद हुआ है, जिसमें लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि एक शख्स की मौत हो गई थी. हिज्बुल्लाह इजरायल के साथ अपनी लड़ाई से कमजोर हो गया था, जो उसने अक्टूबर 2023 में गाजा में अपने सहयोगी हमास के सपोर्ट में बॉर्डर पार से गोलीबारी के साथ शुरू की थी, जो बाद में 2 महीने तक चली पूरी लड़ाई में बदल गई.

इजरायल का बयान
नेतन्याहू ने रविवार को पहले जोर देकर कहा था कि इजरायल हिज्बुल्लाह को लेबनान में फिर से इकट्ठा होने से रोकने के लिए "हर जरूरी काम" करेगा. नेतन्याहू ने एक कैबिनेट मीटिंग में कहा, "इस वीकेंड, IDF ने लेबनान में हमला किया, और हम हिज्बुल्लाह को हमारे खिलाफ अपनी धमकी देने की क्षमता को फिर से बनाने से रोकने के लिए हर ज़रूरी काम करते रहेंगे."

इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्ज (Israel Katz) ने कहा, "हम उत्तर के निवासियों और इजरायल राज्य के लिए किसी भी खतरे को रोकने के लिए जोरदार कार्रवाई करते रहेंगे," और आगे कहा, "जो कोई भी इजरायल के खिलाफ हाथ उठाएगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा."

नवंबर 2024 में हुए सीजफायर के बाद से इजरायल ने लेबनान में तकरीबन रोजाना हमले किए हैं. इस सीजफायर का मकसद हिज्बुल्लाह के साथ एक साल से ज्यादा पुरानी दुश्मनी खत्म करना था. इजरायल आमतौर पर कहता है कि वह देश के दक्षिण और पूर्व में ग्रुप के सदस्यों पर हमला कर रहा है.

(इनपुट-एजेंसी)

