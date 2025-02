कौन है यह महिला? अमेरिका पहुंचते ही ट्रंप की इस खुफिया डायरेक्टर से मिले पीएम मोदी

Pm Modi in America: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं. जबरदस्त ठंड होने के बावजूद पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ. बड़ी तादाद में भारतीय लोग वहां मौजूद थे. इसके बाद पीएम मोदी वाशिंगटन, डीसी में यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (डीएनआई) तुलसी गबार्ड के साथ मुलाकात की. पीएम मोदी और गबार्ड ने भारत-अमेरिका दोस्ती के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की. दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. हालांकि कुछ लोग तुलसी गबार्ड के बारे में और जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि यह महिला कौन हैं जिनसे पीएम मोदी ने सबसे पहले मुलाकात की.

तुलसी गबार्ड एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ सैन्य अधिकारी हैं. फिलहाल वो डोनाल्ड सरकार में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं. खास बात यह है कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात से कुछ घंटों पहले ही उनको यह पद दिया गया था. तुलसी का जन्म 12 अप्रैल 1981 को अमेरिकन समोआ के लेलोएलो में हुआ था, हालांकि उनका परिवार हवाई चला गया और उनकी परवरिश वहीं पर हुई. वे 2013 से 2021 तक हवाई से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य रहीं और 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी बनीं, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली.

उन्होंने अमेरिकी सेना की नेशनल गार्ड में सेवा दी और इराक जंग में भी हिस्सा लिया. राजनीति में वे शुरू में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी रहीं लेकिन 2022 में उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया. वे अमेरिका की पहली हिंदू सांसद थीं और धार्मिक रूप से हिंदू धर्म का पालन करती हैं. उनके पिता माइक गबार्ड एक राजनीतिज्ञ और शिक्षक हैं, जबकि उनकी मां कैरोल गबार्ड शिक्षिका और व्यापार से जुड़ी रही हैं. उनके पिता कैथोलिक मूल के हैं और उनकी मां हिंदू धर्म का पालन करती हैं, जिससे तुलसी भी हिंदू संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हुईं.

Met USA’s Director of National Intelligence, @TulsiGabbard in Washington DC. Congratulated her on her confirmation. Discussed various aspects of the India-USA friendship, of which she’s always been a strong votary. pic.twitter.com/w2bhsh8CKF

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025