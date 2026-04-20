दुनिया का 'रेल इंजन किंग' कौन है, किस मुल्क में होता सबसे ज्यादा उत्पादन? इस रेस में भारत की क्या है पोजिशन

Manufacture of train engines in world: दुनिया में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया रेलवे को माना जाता है. ट्रेनों के जरिए करोड़ों लोग अपने गंतव्यों पर पहुंचते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 'रेल इंजन किंग' कौन है? किस मुल्क में इंजनों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है. इस रेस में भारत कहां ठहरता है.
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Where are most train engines manufactured in world: पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट का सबसे लोकप्रिय माध्यम रेलवे को माना जाता है. रोजाना करोड़ों लोग रेल के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह पर आवागमन करते हैं. रेलों को खींचने का काम उसके पावरफुल इंजन करते हैं. इन इंजनों को बनाने की तकनीक कुछ ही मुल्कों के पास है और इसमें भारी धनराशि के साथ ही बड़ी जगह की भी जरूरत होती है. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेलवे इंजन कौन सा देश बनाता है और भारत का इसमें कौन-सा स्थान है? यकीन मानिए, इन सवालों का हम जो जवाब बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप निश्चित रूप से गदगद हो जाएंगे.
सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि रेलवे इंजन को तकनीकी भाषा में लोकोमोटिव कहा जाता है. इसके निर्माण में भारत दुनिया में अव्वल है यानी पहले नंबर पर है. भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के मुताबिक, अकेले 2024-25 में भारतीय रेलवे ने 1,681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया. यह पिछले वर्ष (2023-24) के 1472 की तुलना में 19% ज्यादा रहा.
अगर रेलवे इंजन बनाने के मामले में भारत दुनिया का सिरमौर है तो पश्चिम बंगाल इस मामले में भारत का किंग है. राज्य में आसनसोल के पास पश्चिम बर्धमान जिले में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW) नाम की फैक्ट्री है. जो देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेलवे इंजनों का निर्माण करती है.
पिछले साल चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW) ने अकेले 700 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाए. यह किसी सिंगल यूनिट की ओर से दुनिया का सबसे ज्यादा वार्षिक उत्पादन है. CLW ने यह रिकॉर्ड बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW), पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स और अन्य इकाइयों के साथ मिलकर बनाया था. इससे पहले 2019-20 में भी CLW ने 431 लोकोमोटिव बनाकर विश्व का सबसे बड़ा एकल लोकोमोटिव उत्पादक का रिकॉर्ड अपने नाम किया था.
रेलवे इंजन बनाने के मामले में अब दुनिया में भारत की तूती बोल रही है और प्रतिद्वंद्वी देश धीरे-धीरे काफी पीछे छूटते जा रहे हैं. भारत में लोकोमोटिव का उत्पादन, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त उत्पादन से भी आगे है. देश में बने रेलवे इंजन, न केवल मुल्क के अंदर यूज किए जा रहे हैं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई किए जा रहे हैं. जिससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी हो रही है.
भारत की तुलना में अमेरिका के GE और जर्मनी के Siemens जैसी कंपनियां सालाना 300-400 लोकोमोटिव ही बनाते हैं. वहीं, चीन की CRRC जैसी कंपनियों का पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन भारत से कम दर्ज किया गया है. एक्सपर्टों के मुताबिक, भारत अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने पर खासा ध्यान दे रहा है. इसी वजह से दुनियाभर में उसके रेल इंजनों की डिमांड बढ़ती जा रही है. वह न केवल पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि इससे डीजल की खासी बचत भी होती है.
भारत अब ट्रेन इंजन उत्पादन में विश्व नेता है. इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे पर यूएस, चौथे पर जर्मनी और पांचवें पर फ्रांस हैं. भारत ने हाल ही में मोजाम्बिक को 10 डीजल लोकोमोटिव निर्यात करके अपनी क्षमता का लोहा मनवाया. इसके साथ ही दुनिया में भारत की धमक भी बढ़ती जा रही है.