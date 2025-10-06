Advertisement
World Oldest Man: दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स जोआओ मारीन्हो नेटो ने हाल ही में अपना 113वां जन्मदिन मनाया. ब्राजील के रहने वाले जोआओ मारीन्हो नेटो का जन्म 5 अक्टूबर 1912 को मरांगुआपे में हुआ था. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उनके जन्मदिन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:24 PM IST
22 पोते-पोतियां, 15 परपोते... कौन हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स जोआओ नेटो? कितनी है उम्र

World Oldest Man Joao Marinho Neto: दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स जोआओ मारीन्हो नेटो (Joao Marinho Neto) ने हाल ही में अपना 113वां जन्मदिन मनाया. यह खुशी का मौका उनके परिवार और करीबियों के बीच मनाया गया. ब्राजील के रहने वाले जोआओ मारीन्हो नेटो का जन्म 5 अक्टूबर 1912 को मरांगुआपे में हुआ था. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उनके जन्मदिन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिनमें नेटो अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं. नेटो अब 1912 में जन्मे आखिरी जीवित शख्स हैं. जब उन्हें यह विश्व रिकॉर्ड सौंपा गया था, तब उनकी उम्र 112 साल और 52 दिन थी.

जोआओ मारीन्हो नेटो के बारे में सब कुछ

जोआओ मारीन्हो नेटो का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था. नेटो दो शादी की. पहली शादी जोसेफा अल्बानो दोस सान्तोस से हुई थी और उनसे उनके चार बच्चे हुए, अंतोनियो, जोसे, फातिमा और वांडा. बाद में उनके अलगाव के बाद नेटो ने एंटोनिया रोड्रिग्स मौरा से शादी की और उनसे तीन और बच्चे हुए- विनीसियस, जार्बास और कोन्सेइसाओ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

नेटो के छह बच्चे आज भी जिंदा 

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, नेटो के छह बच्चे आज भी जिंदा हैं. उनके 22 पोते-पोतियां, 15 परपोते और 3 पर-पतियों की पीढ़ी भी है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष को सम्मानित किया और उनके लिए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. कैप्शन में लिखा, 'दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स जोआओ मारिन्हो नेटो को 113वां जन्मदिन मुबारक हो. ब्राजीलियाई नेटो आज अपने प्रियजनों द्वारा आयोजित बड़ी पार्टी के साथ यह बड़ा मौका मना रहे हैं.'

सबसे बुज़ुर्ग महिला और सबसे बुज़ुर्ग पुरुष

वैसे, नेटो का यह 113वां जन्मदिन कुछ महीने बाद आया जब उन्होंने एथेल कैटरहम को उनके 116वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं. वे 'दुनिया की सबसे बुज़ुर्ग महिला और सबसे बुज़ुर्ग पुरुष के बीच पहली दर्ज की गई बातचीत' थी. जैसा कि लोंगेवीक्वेस्ट ने बताया. यूनाइटेड किंगडम के जॉन टिन्निसवुड के इंतकाल के बाद नेटो दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्रमाणित जिंदा शख्स बने.

FAQs
सवाल: दुनिया का सबसे बुजुर्ग जिंदा शख्स कौन हैं?
जवाब: ब्राजील के जोआओ मारिन्हो नेटो जिंदा सबसे बुजुर्ग शख्स हैं.

सवाल: जोआओ मारिन्हो नेटो की कितनी उम्र?
जवाब: जोआओ मारिन्हो नेटो की उम्र 113 साल हैं.

सवाल: जोआओ मारिन्हो नेटो के कितने बच्चे हैं?
जवाब: जोआओ मारिन्हो नेटो के 7 बच्चे हैं.

