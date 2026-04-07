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अमेरिकी सरकार में है ईरान का जासूस? ट्रंप ने बताया, उस 'लीकर' के चलते खतरे में पड़ गया था ऑपरेशन

ट्रंप प्रशासन के प्लान के बारे में ईरान को खबर कैसे मिली? क्या अमेरिकी सरकार के भीतर कोई जासूस है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि किसी ने अमेरिकी पायलटों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी ईरान को लीक कर दी थी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:18 AM IST
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अमेरिकी सरकार में है ईरान का जासूस? ट्रंप ने बताया, उस 'लीकर' के चलते खतरे में पड़ गया था ऑपरेशन

ईरान में एक जटिल ऑपरेशन कर अपने वेपन्स ऑफिसर को रेस्क्यू करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि किसी ने ईरान को जानकारी लीक कर दी थी, जिससे ऑपरेशन खतरे में पड़ गया था. हां, खबर लीक करने वाले को धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा कि जिस इंसान ने मीडिया में ईरान को दूसरे पायलट के बारे में खबर लीक की है, उसे ढूंढा जाएगा और सजा दी जाएगी. अगर जरूरत पड़ी, तो मीडिया कंपनी पर भी कार्रवाई हो सकती है. 

पहले यह समझा जा रहा था कि वह मीडिया के किसी पत्रकार या सूत्र की ही बात कर रहे हैं. हालांकि, अमेरिकी मीडिया में खबरें आई हैं कि राष्ट्रपति ने अपनी सरकार के भीतर ही किसी अज्ञात व्यक्ति पर मीडिया को ईरान में अमेरिकी पायलटों को बचाने से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है. ट्रंप का दावा है कि इस लीक से ईरान को जानकारी मिल गई. ट्रंप ने इस 'लीकर' को जल्द से जल्द ढूंढने की बात कही है. दरअसल, न्यूज चैनल के पास भी सूत्र से जानकारी आई थी. अब ट्रंप उस सूत्र की डीटेल चाहते हैं जिससे आगे की कड़ी जोड़ी जा सके. 

कौन-सी जानकारी ईरान को लीक की गई?

ट्रंप ने बताया है कि ईरान को यह पता ही नहीं चलता कि कोई अमेरिकी वहां मिसिंग है. ये जानकारी किसी ने उन तक पहुंचाई थी. दरअसल, F-15 लड़ाकू विमान गिरने के समय दो क्रू मेंबर जमीन पर गिरे थे. एक को जल्द ही बचा लिया गया, लेकिन दूसरे का पता नहीं चला. जब अमेरिका अपने दूसरे एयरमैन को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर रहा था, उससे पहले ही ईरानी सेना को जानकारी पहुंच गई कि एक अमेरिकी पायलट ईरान की धरती पर है. इसके बाद ईरानी सेना उसके पीछे लग गई. उसे पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा हो गई. ऐसे में अमेरिका को इजरायल की मदद से कई मोर्चों पर काम करना पड़ा.

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ट्रंप ने लीकर के बारे में क्या बताया?

यूएस प्रेसिडेंट ने उस लीकर को बीमार शख्स बताते हुए कहा कि उसकी हरकत से (ईरान को सूचना लीक किए जाने से) अमेरिकी सेना के लिए बचाव कार्य काफी मुश्किल हो गया क्योंकि ईरान को पहले ही खबर मिल गई थी और वे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने लगे. ट्रंप ने कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, मीडिया कंपनी से भी उसे मांगेंगे और जेल में डालेंगे. 

सबसे पहले खबर ब्रेक करने वाला चैनल फंसा?

हां, ट्रंप ने मीडिया कंपनी को भी निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि यह जानकारी मीडिया तक कैसे पहुंची, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि कोई अमेरिकी ईरान में फंसा है. इससे न सिर्फ उसकी जान को खतरा हो गया बल्कि उन सभी सैनिकों की जान खतरे में पड़ गई, जो इस ऑपरेशन के लिए ईरान में थे. उन्होंने कहा कि वह उस न्यूज चैनल से भी बात करेंगे, जिसने सबसे पहले यह खब चलाई थी. उस चैनल का नाम भी सोशल मीडिया पर आ गया है. ट्रंप ने कहा है कि हम उससे उनका सूत्र पूछेंगे.

24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला!

हां, इसके आसार इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम चेतावनी दी है कि अमेरिका चाहे, तो पूरे ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकता है. जरूरत पड़ी, तो यह कार्रवाई कल रात (7 अप्रैल 20206 भारतीय समयानुसार) भी हो सकती है. आगे उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपेशन में फाइटर जेट, बॉम्बर्स और रेस्क्यू प्लेन समेत कुल 155 प्लेन शामिल थे.  

खास बात यह है कि ट्रंप ने साफ तौर पर विमान गिरने की बात मानी है. उन्होंने कहा कि ईरान ने एक अमेरिकी F-15 विमान गिराया था, लेकिन यह दुश्मन की किस्मत थी यानी ये सिर्फ एक लकी हिट था. उन्होंने कहा कि ईरान में हमने हजारों हमले किए हैं. अब तक अमेरिका ने ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं और पिछले 37 दिनों में 10,000 से ज्यादा बार लड़ाकू विमान उड़े.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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