जंजीरों वाला बिस्तर, हुक और एक्स क्रॉस... जॉर्ज सोरोस के करीबी ने बना रखा था 50 Shades of Grey वाला कमरा, ऐसे हुआ पर्दाफाश

New York City News: न्यूयॉर्क शहर के पूर्व फाइनेंसर और अरबपति जॉर्ज सोरोस के सहयोगी रह चुके हॉवर्ड रुबिन को जिस्मफरोशी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया है. उनपर महिलाओं और मॉडल भी सेक्स रैकेट में धकेलने का आरोप है. उसने मैनहैटन के एक पेंटहाउस  किराए पर लेकर उसे 'सेक्स डंगऑन' में बदल दिया था. इसको लेकर कई खौफनाक खुलासे हुए हैं.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:23 PM IST
ज्यादातर उद्योगपतियों की दुनिया अक्सर विलासिता, शराब और रंगीन शामों से भरी रहती है. कभी-कभी यही दिखावा कुछ लोगों के लिए जुर्म का रास्ता भी बन जाता है. न्यूयॉर्क सिटी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां अरबपति जॉर्ज सोरोस के पैसे संभाल चुके हॉवर्ड रूबिन को गंभीर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूबिन ने कई सालों तक महिलाओं को निशाना बनाया, जिनमें कुछ मॉडल्स भी शामिल थीं. आरोप है कि उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होने के लिए मजबूर किया. कहा जा रहा है कि ज्यादातर घटनाएं मैनहैटन के एक पेंटहाउस में हुईं, जिसे 'सेक्स डंजन' में बदल दिया गया था.  NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, रूबिन की पूर्व निजी सहायक जेनिफर पॉवर्स (45) को भी संघीय अभियोग (Federal Indictment) में नामजद किया गया है. आरोप है कि दोनों ने 2009 से 2019 तक महिलाओं को BDSM (बॉन्डेज, डिसिप्लिन, डॉमिनेंस, सबमिशन और सैडोमासोचिज्म ) जैसे सेक्सुअल एक्ट्स में शामिल होने के लिए भर्ती किया.

'साउंडप्रूफ सेक्स डंगऑन'

रिपोर्ट के मुताबिक, रुबिन और पॉवर्स ने तस्करी के धंधे को चलाने और उसे बनाए रखने में कम से कम 10 लाख डॉलर यानी 88717000 भारतीय रूपये खर्च किए. जबकि, एनबीसी न्यूज के मुताबिक, पॉवर्स ने कथित तौर पर 2011 और 2019 के बीच मुठभेड़ों को अंजाम देने में मदद की.  उन पर महिलाओं को जिस्मफरोशी के धंधों में धकेलने, न्यूयॉर्क में रहने की व्यवस्था करना और गोपनीयता समझौते करने का आरोप है. साथ ही, उन्होंने बीडीएसएम 'खिलौने और उपकरण' खरीदे और रुबिन के पैसे से महिलाओं को पेमेंट किया.

रुबिन का 'सेक्स कालकोठरी'

2011 में रुबिन ने सेंट्रल पार्क के पास मेट्रोपॉलिटन टॉवर कॉन्डोमिनियम में 18,000 डॉलर प्रति माह का एक पेंटहाउस किराए पर लिया था. लेकिन उसने पूरी तरह से इसे सुसज्जित 'सेक्स कालकोठरी' में बदल दिया. अधिकारियों के मुताबकि, पेंटहाउस को साउंडप्रूफ और यौन गतिविधियों के लिए तैयार किया गया था. कमरे की दीवारें लाल रंग की थीं और फर्श पर सफेद कार्पेट बिछा था. इसमें कई तरह की  सैडिज्म और Bondage Equipment  थे. रिपोर्ट के मुताबिक, वहां X-आकार का 'सेंट एंड्रयूज़ क्रॉस', बंधन वाला बिस्तर, रस्सियां, जंजीरें, धातु के हुक, जिप वाले मास्क और यहां तक कि इलेक्ट्रिक उपकरण (काटल प्रॉड) भी थे. रिपोर्ट में कहा गया कि महिलाओं को वहां बुरी तरह पीटा जाता, रेप किया जाता और करंट से भी  झटका दिया जाता.

अदालती दस्तावेजों में एक ईमेल शामिल है, जिसमें इसको लेकर  पूरी जानकारी है. इसमें बताया गया है कि 'मैंने तुम्हारे क्रॉस के चारों सिरों पर और कालकोठरी के बिस्तर के चारों सिरों पर जंजीरें डाल दी हैं. हर जंजीर के सिरे पर एक हथकड़ी है. मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि किसी को क्रॉस या बिस्तर पर फेंकना और उसे पहले से बनी जंजीरों और हथकड़ियों में बांध देना बहुत आसान होगा.

पीड़िता ने बताई 'खौफनाक' आपबीती

रूबिन के चंगुल से बाहर निकली पीड़ितों में से एक ने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उन्हें सर्जरी करानी पड़ी, क्योंकि उसके ब्रेस्ट इम्प्लांट को उल्टा कर दिया गया था. कुछ महिलाओं को कई हफ्तों तक चोट और दर्द सहना पड़ा. शराब और ड्रग्स, जैसे सिडेटिव्स भी इस दौरान इस्तेमाल किए गए. अभियोजन के मुताबिक, रुबिन और पॉवर्स ने कुछ महिलाओं को सोशल मीडिया, मॉडलिंग पेज और हाई लेवल जिस्मफरोशी नेटवर्क के जरिए चुना. 
वहीं, प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि रुबिन अक्सर 'सेफ वर्ड' की अनदेखी करता था. कई बार तो महिलाएं बांध दी जातीं, मुंह में कपड़ा डालकर उसके साथ रेप करता. इस दौरान वो बेहोश हो जातीं, इसलिए विरोध नहीं कर पाती थीं. इन घटनाओं के बाद रुबिन पॉवर्स को बताता था ताकि वह पीड़ितों की देखभाल कर सके. एक बार रुबिन ने पीड़ित को मारते हुए कहा, 'वह बच्ची है, और होवी उसका पिता है. पिता को अपनी बच्ची को मारना पड़ता है.'

कानूनी कार्रवाई और आरोप

रूबिन को बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है, जबकि पॉवर्स 850,000 डॉलर का मुचलका भरने के बाद रिहा कर दिया गया है. अगर दोषी ठहराया जाता है, तो रुबिन और पॉवर्स को कम से कम 15 साल की जेल की सजा हो सकती है, जिसमें उम्रकैद की भी संभावना है.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब

