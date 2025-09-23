'वो झूठ बोल रहे हैं...' प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल के इस्तेमाल पर क्यों घिरे डोनाल्ड ट्रंप ? WHO ने दिया जवाब
'वो झूठ बोल रहे हैं...' प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल के इस्तेमाल पर क्यों घिरे डोनाल्ड ट्रंप ? WHO ने दिया जवाब

Paracetamol During Pregnancy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद गर्भावस्था में पैरासिटामोल और बचपन के टीकों को ऑटिज्म से जोड़कर चर्चा तेज हो गई. हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस दावे को खारिज कर दिया है. 

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:59 PM IST
'वो झूठ बोल रहे हैं...' प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल के इस्तेमाल पर क्यों घिरे डोनाल्ड ट्रंप ? WHO ने दिया जवाब

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पैरासिटामोल दवाई को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य दर्द निवारक दवा टायलेनॉल (पैरासिटामोल) और बचपन के टीकों को ऑटिज्म से जोड़ा था, जिसके बाद इसपर बहस तेज हो गई है. अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मंगलवार को कहा कि प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल के इस्तेमाल और ऑटिज्म के बीच संबंध को लेकर सबूत अभी असंगत हैं. जेनेवा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान WHO के प्रवक्ता तारिक जसारेविक ने कहा, पैरासिटामोल के इस्तेमाल और ऑटिज्म के बीच संबंध 'सबूत अभी असंगत हैं.'

'टीके अनगिनत जानें बचाते हैं'

उन्होंने आगे कहा, 'हम जानते हैं कि टीके ऑटिज्म का कारण नहीं बनते. जैसा कि मैंने कहा, टीके अनगिनत जानें बचाते हैं. इसलिए यह एक ऐसी बात है जिसे विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है. और इन बातों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए.' जबकि यूरोपीय औषधि एजेंसी (ईएमए) ने भी कहा था कि ऐसा कोई नया सबूत नहीं है जिसके आधार पर प्रेगनेंसी के दौरान पैरासिटामोल के इस्तेमाल के लिए क्षेत्र की वर्तमान सिफारिशों में बदलाव की जरूरत हो.

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था?

दरअसल, सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान ऐसिटामिनोफेन (जिसे अमेरिका में टायलेनॉल कहा जाता है) का इस्तेमाल करने बचना चाहिए, क्योंकि यह देश में ऑटिज्म बढ़ने से जुड़ा हो सकता है. ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं कहूंगा, यह अच्छा नहीं है. इस कारण महिलाएं सिर्फ तभी टायलेनॉल लें जब मेडिकल कारण से जरूरी हो.' हालांकि, इस दौरान उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई नया सबूत पेश नहीं किया।

इसके अलावा, ट्रंप ने बच्चों के टीकों और ऑटिज्म बढ़ने के बीच के बिना सबूत वाले संबंध का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'मैं कहूँगा, बच्चे को 12 साल का होने तक इंतजार करें.'

'मुझे लगता है कि हमने ऑटिज्म का जवाब ढूंढ लिया है'

वहीं, प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने कहा कि वह ऑटिज्म के सभी कारणों की पहचान के लिए एक 'ऑल-एजेंसी' कोशिश शुरू करेंगे. इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, FDA, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज शामिल होंगे. और यह कोशिश राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देशन में होगा. ट्रंप ने पहले ऑटिज्म को लेकर बड़ी घोषणा का संकेत दिया था और कहा था, 'मुझे लगता है कि हमने ऑटिज्म का उत्तर ढूंढ लिया है.'

