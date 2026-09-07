'वो भूल गए दिल्ली किसकी थी...', हाफिज सईद के बेटे तल्हा ने भारत के खिलाफ उगला जहर, क्या याद नहीं ऑपरेशन सिंदूर की मार?

Pakistan: पाकिस्तान की सरजमीं से एक बार फिर आतंक का जहर उगला गया है. मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद ने पाकिस्तान के पंजाब में रैली कर भारत के खिलाफ खुली गीदड़भभकियां दी. तल्हा ने न सिर्फ दिल्ली पर कब्जे और जिहाद का राग अलापा है बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तारीफों के पुल भी बांधे हैं. ये नापाक बयान साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना और ये आतंकी संगठन एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं.
दिल्ली जीतने और जिहाद की गीदड़भभकियां देने वाले ये आतंकी शायद ये भूल चुके हैं कि 7 मई को भारत ने इनके साथ क्या किया था. भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और PoK के अंदर घुसकर ऐसा तांडव मचाया था कि इन दहशतगर्दों की रूह कांप गई थी.
लश्कर और जैश के वो ठिकाने जिन्हें पाकिस्तान की फौज अपनी छाती से लगाकर रखती थी, उन्हें कुछ ही मिनटों में नेस्तनाबूद कर दिया गया था. इस बड़े प्रहार में न सिर्फ दर्जनों खूंखार आतंकी मारे गए थे बल्कि आतंक के इन आकाओं और उनके परिवारों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था.
हाफिज सईद और उसके करीबियों ने अपनी आंखों से वो तबाही देखी थी, जिसके बाद सरहद पार मातम पसर गया था. लेकिन कहते हैं ना कि आतंकियों की फितरत कभी नहीं बदलती. कुछ ही वक्त बीता है कि ये आतंकी फिर से अपने पंख फड़फड़ाने लगे हैं.
हाफिज सईद को जेल में होने का ढोंग रचने वाला पाकिस्तान अब अपने नए मोहरों को मैदान में उतार रहा है. हाफिज का बेटा तल्हा सईद अब खुलेआम पाकिस्तान के पंजाब और शेखूपुरा में रैलियां कर रहा है. पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की धार्मिक कट्टरता के सहारे ये आतंकी भारत को खुली चुनौती दे रहा है.
तल्हा ने अपने बयान में कहा, 'इस हिंद में भी मुसलमान 500 साल हुक्मरान रहे, आज किस बुनियाद पर दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान दुश्मन हुक्मरान वो बातें करते हैं कि वो तारीख को भूल गए हैं कि दिल्ली किसकी थी, ये सारे हिंद के इलाके किसके थे. मेरे मोहतरम भाइयों मैं वो बात नहीं कर रहा जो तारीफ के फायदे के लिए हो, जो गलत किस्म की बात हो, जो वास्तविकता के खिलाफ हो. मैं जो भी कहता हूं यकीन के साथ कहता हूं.
“JHD WILL CONTINUE” TO “WHOSE DELHI WAS THIS?”
Talha Saeed’s rhetoric continues:
“As long as we are alive, we will continue Jhd and sacrifices. We won’t stop.”
He then praises Pakistan’s Field Marshal for repeatedly invoking “Jhd, faith and piety.”
Then comes… pic.twitter.com/Im3GrywiZa
— OsintTV (@OsintTV) September 6, 2026
कभी दिल्ली पर मुस्लिम शासन का राग अलापना तो कभी जिहाद की बातें करना ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना और ये आतंकी संगठन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो भारत के खिलाफ फिर से कोई बड़ी साजिश रचने की फिराक में हैं. तल्हा सईद और पाकिस्तान की हुकूमत चाहे जितने हथकंडे अपना ले, इन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये पुराना भारत नहीं है. ये नया भारत है, जो घर में घुसकर हिसाब लेना जानता है.
लश्कर-ए-तैयबा हो या जैश. भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले हर एक नापाक चेहरे को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया है. तल्हा ने अपनी रैलियों में पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की तारीफों के पुल बांधे हैं. इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की फौज और ये आतंकी संगठन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं.
तल्हा ने आगे कहा, 'जब तक हम जिंदा हैं, जब तक दमखम है, हम ये जिहाद करते रहेंगे. हम ये कुर्बानियां पेश करते रहेंगे. मुझे आज खुशी है कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो करते रहें. जो खिलाफ में बोलते हैं करते रहें. लेकिन मैं इस पर अल्लाह का शुक्र करता हूं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसा आर्मी चीफ दिया, ऐसा फील्ड मार्शल दिया जो जिहाद ईमान और परहेजगारी की बात करता है. ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है.'
हाफिज सईद जो आज पाकिस्तान की किसी महफूज पनाहगाह में बैठकर अपने पाले हुए पिल्लों को भड़का रहा है. वो शायद भूल चुका है कि उसके आकाओं और उसके करीबियों को भारतीय प्रहार का सामना कैसे करना पड़ा था. इतिहास गवाह है कि जब भारत का धैर्य टूटता है तो आतंक के आकाओं के पास बिल में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता.
अगर इन आतंकियों ने अपनी हरकतों से बाज आने की कोशिश की या भारत की तरफ दोबारा आंख उठाने की जुर्रत की, तो इनका हश्र इस बार 7 मई से भी ज्यादा खौफनाक होगा. पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले हर एक आतंकी को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय सेना के तरकश के तीर अभी शांत जरूर हैं लेकिन खत्म नहीं हुए आंख उठाई तो मिट्टी में मिलाना भारत को अच्छी तरह आता है.
दिल्ली किसकी है और किसकी नहीं, इसका फैसला इतिहास नहीं, बल्कि आज का भारत अपनी ताकत और शौर्य से तय करता है.आतंकियों को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारत की तरफ उठी हर एक उंगली को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत आज का भारत रखता है.