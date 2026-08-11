/ट्रंप को किससे सता रहा मौत का डर? गोल्फ क्लब में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात, ऊपर F-16 का पहरा, रडारों से हो रही मॉनिटरिंग

Donald Trump Golf Club Air Defense Gun News: पिछले 4 महीने से ईरान के साथ जंग में उलझे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब अपनी जान पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है. वे पहले तुर्की दौरे से दूसरे जहाज में छिपकर अमेरिका वापस लौटे थे. अब उनके गोल्फ क्लब में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाने की खबरें सामने आई हैं. सवाल है कि ईरान के पास तो इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें भी नहीं हैं, जो अमेरिका तक मार कर सकेंगे. फिर ट्रंप को किससे अपनी जान पर खतरा नजर आ रहा है. आखिर उनके लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है?