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ट्रंप को किससे सता रहा मौत का डर? गोल्फ क्लब में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात, ऊपर F-16 का पहरा, रडारों से हो रही मॉनिटरिंग

Donald Trump Security Air Defense Gun: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार किससे मौत का डर सता रहा है? जिससे सुरक्षा के लिए उनके गोल्फ क्लब में भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं. यही नहीं, उनके लिए आसमान में F-16 का पहरा लगा दिया गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 11, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:27 PM IST
ट्रंप को किससे सता रहा मौत का डर? गोल्फ क्लब में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात, ऊपर F-16 का पहरा, रडारों से हो रही मॉनिटरिंग

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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