/ट्रंप को किससे सता रहा मौत का डर? गोल्फ क्लब में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात, ऊपर F-16 का पहरा, रडारों से हो रही मॉनिटरिंग

Donald Trump Golf Club Air Defense Gun News: पिछले 4 महीने से ईरान के साथ जंग में उलझे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब अपनी जान पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है. वे पहले तुर्की दौरे से दूसरे जहाज में छिपकर अमेरिका वापस लौटे थे. अब उनके गोल्फ क्लब में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाने की खबरें सामने आई हैं. सवाल है कि ईरान के पास तो इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें भी नहीं हैं, जो अमेरिका तक मार कर सकेंगे. फिर ट्रंप को किससे अपनी जान पर खतरा नजर आ रहा है. आखिर उनके लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है?
द वॉर ज़ोन वेबसाइट के मुताबिक, न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर में बने ट्रंप के गोल्फ क्लब के वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं. उनमें दिखा है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्फ खेल रहे थे, तब वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था. रिपोर्ट के मुताबिक, ये वीडियो और तस्वीरें पिछले रविवार की हैं. जब ट्रंप न्यू जर्सी वाले अपने गोल्फ कोर्स में बेडमिंस्टर गोल्फ टूर्नामेंट के अंतिम दौर में खेल रहे थे.
रिपोर्ट के अनुसार, जब ट्रंप गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तब वहां पर एवेंजर शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा था. इसके साथ ही वहां पर सेंटिनल एयर डिफेंस रडार भी नजर आ रहा था. यह तैनाती राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा संभालने वाली यूएस सीक्रेट सर्विस की ओर से की गई थी.
द वॉर जोन की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में गोल्फ क्लब में कंटीले तार भी लगे दिखाई दे रहे थे. अमरीकी प्रशासन के अधिकारियों ने आउटलेट से इन तस्वीरों की प्रामाणिकता की पुष्टि की है.
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ट्रंप गोल्फ क्लब की सुरक्षा में तैनात सैनिकों से बात करते हुए दिखाई दिए. उन सैनिकों के पीछे एक एवेंजर सिस्टम दिख रहा था. इस पर ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा, 'मुझे मिसाइलों और ड्रोन की चिंता नहीं है.' इस पर मुस्कुराते हुए एक अधिकारी ने अपने पीछे खड़े एयर डिफेंस सिस्टम ओर ओर इशारा करते हुए कहा, 'हमने इसका इंतजाम कर लिया है.'
नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफ़ेंस कमांड (NORAD) ने कहा कि एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए किया जाता है. हालांकि, उसने यह डिटेल देने से इनकार कर दिया कि ऐसे उपायों का इस्तेमाल कब और क्यों किया गया.
यही नहीं, जब ट्रंप गोल्फ क्लब में मौजूद थे तो F-16 लड़ाकू विमानों ने 2 नागरिक विमानों को रोककर डायवर्ट किया, जिन्होंने बेडमिंस्टर गोल्फ़ क्लब के ऊपर उड़ान प्रतिबंधों का उल्लंघन कर वहां से गुजरने की कोशिश की थी. उन विमानों को सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया. नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड ने नागरिक विमान उड़ा रहे पायलटों से NOTAM के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है.
बताते चलें कि इससे पहले ट्रंप तुर्की दौरे पर गए तो वापसी में उन्हें खुफिया तरीके से दूसरे विमान में बोर्ड कर वापस यूएस लाया गया था. वे अंकारा हवाई अड्डे पर कैमरों के सामने एयर फ़ोर्स वन में सवार हुए, लेकिन बाद में उन्हें गुप्त रूप से एक कैटरिंग ट्रक के जरिए एयर फ़ोर्स वन से दूसरे विमान में ले जाया गया. इसके बाद ट्रंप सेना के सी-32ए विमान से तुर्की से ब्रिटेन पहुंचे.
इस दौरान एयर फ़ोर्स वन में मौजूद पत्रकारों और व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को पर्दे गिराए रखने के निर्देश दिए गए थे. जिसकी वजह से वे यही मानते रहे कि ट्रंप एयर फ़ोर्स वन में ही थे. हालांकि, यह पता नहीं चल पाया है कि ब्रिटेन में ट्रंप को एयर फ़ोर्स वन में वापस कैसे लाया गया.
बाद में राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित तरीके से अमेरिका वापस लाया गया. अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट पर पेंटागन ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है. यह पहली बार नहीं था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस तरह सीक्रेट प्लेन का इस्तेमाल किया गया था. इससे पहले वर्ष 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पाकिस्तान यात्रा से वापसी के लिए भी एक गुप्त विमान का इस्तेमाल किया गया था.
बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे प्रमुख और गंभीर खतरा ईरान से माना जा रहा है. ईरान के नेताओं और जनरलों की ओर से ट्रंप को निशाना बनाने की धमकियों की वजह से सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं. वे उनकी सुरक्षा में कोई भी ढील देने के मूड में नहीं हैं. यही वजह है कि तुर्की से वापसी के दौरान भी 'डीकॉय' एयर फोर्स वन के इस्तेमाल जैसे असाधारण कदम उठाए गए.
ईरान के अलावा ट्रंप को घरेलू स्तर पर भी खतरों का सामना करना पड़ रहा है. ट्रंप पर अब तक तीन बार जानलेवा हमले हो चुके हैं. वे जब भी अपने बेडमिंस्टर या मार-ए-लागो स्थित गोल्फ क्लब में होते हैं, तो कई बार संदिग्ध विमानों की ओर से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की घटनाएं सामने आई हैं.
इन सब वजहों को देखते हुए यूएस सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाने की कवायद शुरू कर दी है. हवाई और ज़मीनी हमलों से बचाव के लिए उनके गोल्फ कोर्स और आवास के आसपास एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है. साथ ही, वहां पर कंटीले तारों की घेराबंदी तैनात की गई है. किसी भी अनधिकृत हवाई घुसपैठ को तुरंत रोकने के लिए F-16 लड़ाकू विमान भी निरंतर गश्त कर रहे हैं.