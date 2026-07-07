फ्रांस के राष्ट्रपति को कौन मारना चाहता है, सीरिया ने मैक्रों का क्यों किया 'धमाका' वाला स्वागत?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी विदेश दौरे पर हैं. पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं तो मैक्रों सीरिया के दौरे पर हैं. पीएम मोदी का स्वागत इंडोनेशिया ने सर्वोच्च सम्मान के साथ किया लेकिन सीरिया ने मैक्रों का स्वागत धमाकों के साथ किया है.
मैक्रों सीरिया की राजधानी दमिश्क के जिस होटल में रुके थे, उसके पास बम धमाके हुए. उन धमाकों की दो तस्वीरें हम आपको सबसे पहले न्यूज वॉल पर दिखाना चाहते हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों दमिश्क के फोर सीज़ंस होटल में ठहरे हुए थे . पहला धमाका होटल से तकरीबन सवा सौ मीटर दूर एक वैन के अंदर हुआ था.
इस धमाके के होते ही इलाके में अफरातफरी मच गई थी. डरे सहमे लोग जान बचाने के लिए भागने लगे थे. पहले धमाके का धुआं छंटा भी नहीं था कि दूसरा धमाका होटल के नजदीक रखे कूड़ेदान में हुआ. ये कूड़ेदान होटल के नजदीक बने फुटपाथ पर रखा था.
इन धमाकों के बाद सबसे पहला सवाल यही उठा. क्या ब्लास्ट में मैक्रों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है. जब धमाकों का शोर थमा तो पता चला कि ब्लास्ट से 15 मिनट पहले मैक्रों का काफिला होटल से निकल चुका था. फ्रेंच मीडिया के मुताबिक मैक्रों का काफिला इतना दूर पहुंच चुका था कि धमाकों की आवाज भी नहीं पहुंची. मैक्रों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन इन धमाकों की चपेट में आकर कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 20 लोग घायल हैं.
हालांकि इन धमाकों की जिम्मेदारी किसी गुट ने नहीं ली है लेकिन सवाल जस का तस कायम है. आखिर पश्चिमी यूरोप के बड़े नेता की पहली सीरिया यात्रा पर ये हिमाकत किसने की. इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको सीरिया के वर्तमान हालात समझने चाहिए.
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— Zee News (@ZeeNews) July 7, 2026
सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने दिसंबर 2024 में इस देश की सत्ता संभाली थी. शारा के गुट हयात-तहरीर-अल-शाम ने पूर्व राष्ट्रपति बशर-अल-असद की सरकार का तख्तापलट कर दिया था. शारा को सीरिया की सत्ता मिल गई लेकिन आज भी पूरे सीरिया पर शारा का कंट्रोल नहीं है.
गृहयुद्ध से जूझ रहे सीरिया में शारा को सबसे बड़ी चुनौती SDF यानी सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स से मिलती है. ये कुर्द लड़ाकों और सेकुलर अरब मुस्लिमों का गुट है. फिलहाल सीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर इनका प्रभाव है . इस साल के शुरुआती महीनों में SDF ने शारा के लड़ाकों को रक्का के कुछ क्षेत्रों से खदेड़ दिया था . शारा के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज है ड्रूज मिलिशिया.
इस गुट में ड्रूज समुदाय के मुसलमान लड़ाके शामिल हैं जिन्हें इजरायल का समर्थन मिलता है. ड्रूज मिलिशिया के साथ हाल ही में अहमद-अल-शारा ने अस्थायी शांति समझौता किया है. शारा के तीसरे शत्रु हैं अलावाइट्स. ये पूर्व राष्ट्रपति असद के समर्थक हैं लेकिन इनका प्रभाव सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों तक सीमित है. शारा को चुनौती देने वाला चौथा किरदार है इस्लामिक स्टेट. इस्लामिक स्टेट को भले ही अमेरिकी गठबंधन ने शिकस्त दे दी थी, लेकिन आज भी सीरिया में इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के आतंकी मौजूद हैं . आज इन दोनों आतंकी गुटों के कुछ सदस्यों ने हाथ मिला लिया है.
सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो धमाके हुए हैं वो IED यानी इंप्रोवाइस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगते हैं. IED उन बमों को कहते हैं जो आसानी से उपलब्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और इन्हें अधिकतर कुकर या फिर बर्फ डिब्बों में छिपाया जाता है. इसी वजह से IED को पहचानना मुश्किल होता है. IED से ब्लास्ट करना इस्लामिक स्टेट का टेरर सिग्नेचर रहा है . इसी वजह से शक की सुई सबसे ज्यादा इस्लामिक स्टेट की तरफ घूमती है.
दमिश्क को दहलाने के पीछे किन किरदारों का हाथ हो सकता है, ये आपने देखा और समझा. अब समझिए, आखिर मैक्रों की यात्रा के दौरान ही धमाका क्यों हुआ. मैक्रों से किसको क्या परेशानी हो सकती है. इस सवाल का जवाब मैक्रों के सीरिया वाले एजेंडे में छिपा है. मैक्रों के एजेंडे में सबसे ऊपर है सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटाना. अगर सीरिया से पूरी तरह प्रतिबंध हट गए तो मौजूदा शारा सरकार को बड़ा निवेश मिलेगा. जिससे अहमद-अल-शारा की सरकार मजबूत होगी . ये वो पहला मुद्दा है जिसके विरोध में शारा विरोधी खेमा खड़ा है.
अहमद शारा से मुलाकात के दौरान मैक्रों ने सीरिया में अल्पसंख्यक समुदायों को साथ लाने की हिमायत की है. अहमद-अल-शारा भी इस मुद्दे पर सहमत हैं. सीरियाई अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देना इस्लामिक स्टेट को कबूल नहीं है. यानी ISIS भी मैक्रों के एजेंडा का विरोधी है. यूरोपियन यूनियन के सामने मैक्रों सीरिया की शारा सरकार को मान्यता देने की मांग उठा चुके हैं. अगर शारा की सरकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली तो सीरिया में शारा को समर्थन देने के लिए विदेशी फौज उतर सकती हैं . ये वो कदम है जो शारा विरोधी किरदारों का वजूद खत्म कर सकता है.
पूर्व राष्ट्रपति असद को पुतिन का समर्थन हासिल था. इसको लेकर असद विरोधी लॉबी ने आक्रामक रवैया नहीं अपनाया था. ट्रंप ने तो अहमद-अल-शारा को हैंडसम मैन कहकर गले लगा लिया था. तब भी गोली या बम नहीं चले थे लेकिन मैक्रों का एजेंडा सीरिया के समीकरण पूरी तरह बदल सकता है. इसी वजह से मैक्रों की यात्रा के दौरान धमाकों भरा संदेश दिया गया है
अगर सीरिया में मैक्रों गृहयुद्ध को खत्म कर पाए, तो ये सीरिया के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा. पिछले 15 साल से 12 हजार वर्ष पुरानी ये सभ्यता सिर्फ और सिर्फ खून खराबे की गवाह बनी है. सीरिया में फैली नफरत को मैंने अपनी आंखों से देखा है. इसी वजह से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब तक सीरिया की सिविल वॉर खत्म नहीं होगी तब तक इस देश में तरक्की कदम नहीं रख सकती.
गृहयुद्ध की ऐसी ही विभीषिका पर आचार्य चाणक्य ने कहा था- आंतरिक विद्रोह बाहरी ताकत से युद्ध के मुकाबले अधिक घातक होता है. आंतरिक विद्रोह या गृहयुद्ध राष्ट्र की जड़ें यानी प्रजा, प्रशासन और अर्थव्यवस्था को खत्म कर देता है. यही सीरिया के साथ हो रहा है. अलग अलग हथियारबंद गुटों के बीच टकराव की वजह से इस देश के नागरिकों के राजनीतिक और आर्थिक हितों का वर्षों से हनन हो रहा है.