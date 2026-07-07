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फ्रांस के राष्ट्रपति को कौन मारना चाहता है, सीरिया ने मैक्रों का क्यों किया 'धमाका' वाला स्वागत?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस समय सीरिया के दौरे पर हैं, मैक्रों सीरिया की राजधानी दमिश्क के जिस होटल में रुके थे, उसके पास बम धमाके हुए. जिसकी तस्वीरों ने दुनिया को दहला दिया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 07, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:03 PM IST
फ्रांस के राष्ट्रपति को कौन मारना चाहता है, सीरिया ने मैक्रों का क्यों किया 'धमाका' वाला स्वागत?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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