फ्रांस के राष्ट्रपति को कौन मारना चाहता है, सीरिया ने मैक्रों का क्यों किया 'धमाका' वाला स्वागत?

इस गुट में ड्रूज समुदाय के मुसलमान लड़ाके शामिल हैं जिन्हें इजरायल का समर्थन मिलता है. ड्रूज मिलिशिया के साथ हाल ही में अहमद-अल-शारा ने अस्थायी शांति समझौता किया है. शारा के तीसरे शत्रु हैं अलावाइट्स. ये पूर्व राष्ट्रपति असद के समर्थक हैं लेकिन इनका प्रभाव सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों तक सीमित है. शारा को चुनौती देने वाला चौथा किरदार है इस्लामिक स्टेट. इस्लामिक स्टेट को भले ही अमेरिकी गठबंधन ने शिकस्त दे दी थी, लेकिन आज भी सीरिया में इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के आतंकी मौजूद हैं . आज इन दोनों आतंकी गुटों के कुछ सदस्यों ने हाथ मिला लिया है.