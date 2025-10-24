Advertisement
trendingNow12974026
Hindi Newsदुनिया

ड्रग्स इंजेक्शन के चलते फिलीपींस और फिजी में बढ़ रहे HIV के मामले, WHO ने जारी की चेतावनी

Who Warn Fiji: फिजी में हुई बुधवार को विशेष बैठक के दौरान पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के 38 देश और क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए हैं. 38 देशों और स्वास्थय मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में एचआईवी संकट को समझने और उसकी रोकथाम के ठोस उपायों पर चर्चा करना था. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रग्स इंजेक्शन के चलते फिलीपींस और फिजी में बढ़ रहे HIV के मामले, WHO ने जारी की चेतावनी

Who Warning Westren Pacific: हाल ही के वर्षों में Western Pacific क्षेत्र में एचआईवी के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है. जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन Who ने फिलीपींस, फिजी और पापुआ न्यू गिनी में बढ़ते संक्रमण को लेकर चेतावनी जारी कर दी है. Who कहा कहना है 'यह केवल स्वास्थ्य तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये अब देश ही नहीं ब्लकि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनने लगा है'. 

38 देशों की बैठक 
फिजी में हुई बुधवार को विशेष बैठक के दौरान पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के 38 देश और क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए. 38 देशों और स्वास्थय मंत्रियों की बड़े स्तर पर हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में एचआईवी संकट को समझने और उसकी रोकथाम के लिए ठोस उपायों पर चर्चा करना था. इस मीटिंग में डब्ल्यूएचओ और यूएनएड्स एशिया-प्रशांत ने मिलकर यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया की एचआईवी को रोकने और उसके इलाज करने में तेजी लाई जा सके. 

10 गुणा बढ़ोतरी 
दरअसल फिजी में पिछले कुछ वर्षों में एचआईवी के नए मामलों में दस गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है.साल 2024 के बाद से इसके संक्रमण में काफी बढ़ोतरी भी देखी गई है.एक्सपर्ट के अनुसार ड्रग्स लेने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन का इसका सबसे बड़ा कारण है. इसको लेकर चेतावनी देते हुए कहा है 'अगर इसे रोका नहीं गया तो ये संक्रमण प्रशांत द्वीप के दूसरे क्षेत्र में भी फैल सकता है'. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : 'बेवफा' प्रेमिका को दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर प्रेमी ने काट डाला खुद का गला, मौके पर मौत

समलैंगिक संबध 

फिलीपींस में पिछले 14 वर्ष यानि की 2010 से 2024 के बीच नए इन मामलो में लगभग छह गुना बढ़ोतरी देखी गई है. इस बीमारी का असर समलैंगिक युवकों पर पड़ा है तो वहीं पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने महिलाओं और बच्चों में लगातार बढ़ती संक्रमण की दर को देखते हुए इसी साल जून में राष्ट्रीय संकट घोषित कर दिया. Who की तरफ से दिए गए बयान में इस बात का भी जिक्र किया 'इन देशों में एचआईवी रोकने के प्रयासों में काफी कमियां हैं जिसका सबसे बड़ा कारण लोगों का समय पर टेस्ट न होना और इलाज का उनकी पहुंच से बाहर होना परेशानी को बढ़ा रहा है'. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

WHO

Trending news

राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
jammu kashmir news
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी