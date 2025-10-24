ड्रग्स इंजेक्शन के चलते फिलीपींस और फिजी में बढ़ रहे HIV के मामले, WHO ने जारी की चेतावनी

Who Warning Westren Pacific: हाल ही के वर्षों में Western Pacific क्षेत्र में एचआईवी के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है. जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन Who ने फिलीपींस, फिजी और पापुआ न्यू गिनी में बढ़ते संक्रमण को लेकर चेतावनी जारी कर दी है. Who कहा कहना है 'यह केवल स्वास्थ्य तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये अब देश ही नहीं ब्लकि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनने लगा है'.

38 देशों की बैठक

फिजी में हुई बुधवार को विशेष बैठक के दौरान पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के 38 देश और क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए. 38 देशों और स्वास्थय मंत्रियों की बड़े स्तर पर हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में एचआईवी संकट को समझने और उसकी रोकथाम के लिए ठोस उपायों पर चर्चा करना था. इस मीटिंग में डब्ल्यूएचओ और यूएनएड्स एशिया-प्रशांत ने मिलकर यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया की एचआईवी को रोकने और उसके इलाज करने में तेजी लाई जा सके.

10 गुणा बढ़ोतरी

दरअसल फिजी में पिछले कुछ वर्षों में एचआईवी के नए मामलों में दस गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है.साल 2024 के बाद से इसके संक्रमण में काफी बढ़ोतरी भी देखी गई है.एक्सपर्ट के अनुसार ड्रग्स लेने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन का इसका सबसे बड़ा कारण है. इसको लेकर चेतावनी देते हुए कहा है 'अगर इसे रोका नहीं गया तो ये संक्रमण प्रशांत द्वीप के दूसरे क्षेत्र में भी फैल सकता है'.

समलैंगिक संबध

फिलीपींस में पिछले 14 वर्ष यानि की 2010 से 2024 के बीच नए इन मामलो में लगभग छह गुना बढ़ोतरी देखी गई है. इस बीमारी का असर समलैंगिक युवकों पर पड़ा है तो वहीं पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने महिलाओं और बच्चों में लगातार बढ़ती संक्रमण की दर को देखते हुए इसी साल जून में राष्ट्रीय संकट घोषित कर दिया. Who की तरफ से दिए गए बयान में इस बात का भी जिक्र किया 'इन देशों में एचआईवी रोकने के प्रयासों में काफी कमियां हैं जिसका सबसे बड़ा कारण लोगों का समय पर टेस्ट न होना और इलाज का उनकी पहुंच से बाहर होना परेशानी को बढ़ा रहा है'.