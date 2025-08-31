Vladimir Putin News: वो 17 साल की हसीना, जिस पर दिल हार बैठे 58 साल के पुतिन! राष्ट्रपति भवन के खुले दरवाजे
Advertisement
trendingNow12903077
Hindi Newsदुनिया

Vladimir Putin News: वो 17 साल की हसीना, जिस पर दिल हार बैठे 58 साल के पुतिन! राष्ट्रपति भवन के खुले दरवाजे

Vladimir Putin Girlfriends List: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि माचोमैन की है. वे जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही रहते हैं. लेकिन दिल भी कई बार हसीनाओं के लिए धड़का है. ऐसी ही 17 साल की हसीना थी, जिसके प्यार में पुतिन डूब गए थे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vladimir Putin News: वो 17 साल की हसीना, जिस पर दिल हार बैठे 58 साल के पुतिन! राष्ट्रपति भवन के खुले दरवाजे

Vladimir Putin Family History: पुतिन जब-जब ताकतवर बनते हैं..तब-तब उनकी निजी ज़िंदगी की सनसनी सामने आ ही जाती है. अब रूसी राष्ट्रपति को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुतिन के खिलाफ एक किताब में दावा किया गया है कि उनका सत्रह साल की लड़की से नाजायज रिश्ता था. वो भी तब जब खुद पुतिन की उम्र अट्ठावन साल थी. कहानी आज से करीब चौदह साल पहले की है. जब एक कैलेंडर गर्ल को क्रेमलिन में बिना रोकटोक एंट्री दी जाने लगी. कौन है वो लड़की और क्या पुतिन सचमुच इस लड़की को अपना दिल दे बैठे थे?

कौन है वो लड़की जिसने पुतिन का दिल जीता?

दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर लीडर को लेकर जो खबर आई है. वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं है, वो हिला देने वाली खबर है. लड़ाइयों और साज़िशों के बाद अब पुतिन की कहानी में आया है रोमांस का तड़का. जिसने मुल्कों से खेला उसकी धड़कन अब एक लड़की के नाम से चलती थी. सवाल ये नहीं कि पुतिन ने इश्क किया या नहीं. सवाल ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जब दिल जब हार गया...तो उसे किसने जीता?

Add Zee News as a Preferred Source

खबरों के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये इश्किया शुरू होती है साल  2011 से. पुतिन उस वक़्त 58 साल के थे और सामने थी एक 17 साल की लड़की अलीशा खारचेवा. अलीशा मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और 2011 के कैलेंडर में अप्रैल महीने की मॉडल. ये  कैलेंडर पुतिन के इमेज बिल्डिंग PR प्रोजेक्ट का हिस्सा था और इसी में से अलीशा खारचेवा का नाम निकल आया था..

कैलेंडर गर्ल कैसे बन गई दिल की रानी?

रिपोर्ट कहती है कि पुतिन को न सिर्फ वो कैलेंडर दिया गया बल्कि मॉडल अलीशा के कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किए. फिर क्या था. पुतिन की पसंद अलीशा के प्यार पर जाकर थम गई. किताब The Tsar in Person...How Vladimir Putin Fooled Us All में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. 

इस किताब के मुताबिक अलीशा को सीधे राष्ट्रपति भवन का बुलावा आया था. दावे के मुताबिक हर दो हफ्ते में अलीशा पुतिन से मिलने पहुंचती थी. चौंकाने वाली बात है कि ये वो दौर था जब पुतिन अपनी पत्नी ल्यूडमिला से शादीशुदा थे और साथ ही जिमनास्ट अलीना कबाएवा के साथ भी उनका गुप्त रिश्ता चल रहा था, जिनसे बाद में उनके दो बेटे हुए. 

पुतिन ने अलीशा को इनाम में क्या दिया?

क्रेमलिन में अलीशा का आना जाना लगा रहता था. अलीशा जब चाहती थी राष्ट्रपति भवन में उसे एंट्री मिल जाती. जान-पहचान और मेलजोल बढ़ने के बाद पुतिन ने अलीशा का एडमिशन मॉस्को के सबसे बड़े डिप्लोमैटिक कॉलेज में कराया क्योंकि अलीशा  खारचेवा अब पुतिन के लिए बेहद खास थीं.

धीरे-धीरे बदला पुतिन के प्यार का मौसम!

आगे चलकर अलीशा में पुतिन का इंटरेस्ट कम हो गया. दोनों का मिलना जुलना कम होने लगा. अब क्रेमलिन में अलीशा की एंट्री कभी-कभार ही दिखाई देती लेकिन पुतिन के लिए अलीशा का इश्क कम नहीं हुआ था. प्यार में दूरियां बढ़ने के बाद अलीशा ने पुतिन के 60वें बर्थडे पर अलीसा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली. लाल ड्रेस पहनी इस फोटो में अलीशा के साथ एक काली बिल्ली थी. इस फोटो को देखकर पूरा इंटरनेट जल उठा. लेकिन पुतिन नहीं मुस्कराए. कहा जाता है कि पुतिन को ये फोटो पसंद नहीं आई. जिसके बाद अलीशा ने इस फोटो को डिलीट कर दिया.

अलीशा की जिंदगी अब कैसी?

अब अलीशा 32 साल की हो चुकी हैं और शादीशुदा हैं. वो एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं. कहा जा रहा है कि अलीशा जिस लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं वो पुतिन ने ही गिफ्ट किया था. हालांकि इस खबर की सच्चाई का कोई ठोस सबूत नहीं है. लेकिन इसने पुतिन की निजी जिंदगी पर फिर से सवाल उठा दिए हैं.

व्लादिमीर पुतिन की निजी ज़िंदगी उतनी ही रहस्यमयी रही है, जितनी उनकी सत्ता..जिस लड़की को पुतिन ने कभी अपना जीवनसाथी बनाया… उससे तीस साल बाद पुतिन ने खुद को हमेशा के लिए अलग कर लिया. इसके लिए कई बार पुतिन की माचोमैन वाली इमेज को जिम्मेदार ठहराया गया.

पुतिन की जिंदगी के बंद दरवाज़ों के पीछे की कहानियां बहुत कुछ कहती हैं..कभी मॉडल्स, कभी जिमनास्ट्स, कभी स्पाई…तो कभी हॉलीवुड स्टार्स..पुतिन की ज़िंदगी में हर रिश्ता सवालों से शुरू हुआ. ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक ताकतवर आदमी की प्रेमकहानी है या फिर उसके खिलाफ चल रहा है एक सुनियोजित पश्चिमी प्रोपेगेंडा? क्योंकि जैसे ही पुतिन की ताकत बढ़ती है…वैसे ही उनकी ‘इमेज’ पर हमला शुरू हो जाता है.

जब ल्यूडमिला से मिले पुतिन

1980 के शुरुआती सालों में पुतिन की ज़िंदगी में एक एयरहोस्टेस आई जिनका नाम था ल्यूडमिला. ल्यूडमिला..और पुतिन की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर हुई थी. आगे चलकर पुतिन और ल्यूडमिला ने 1983 में शादी कर ली लेकिन 30 साल बाद 2014 में दोनों का तलाक हो गया. पुतिन से अलग होने को लेकर ल्यूडमिला ने कहा कि पुतिन को सिर्फ काम से प्यार था..और वे एक-दूसरे को शायद ही कभी देख पाते थे.

'नकली पहचान' में पलीं बेटियां

पुतिन और ल्यूडमिला से दो बेटियां हैं मारिया और कटरीना. एक का जन्म रूस में तो दूसरी बेटी का जर्मनी में जन्म हुआ. मॉस्को शिफ्ट होने के बाद बेटियों को स्कूल से निकाल लिया गया. आगे चलकर सुरक्षा कारणों से नकली नामों से दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की. मारिया अब मेडिकल साइंटिस्ट हैं और डच पति और बेटे के साथ रहती हैं. नाना बनने की खबर खुद पुतिन ने 2017 में कन्फर्म की थी. जबकि पुतिन की दूसरी बेटी कटरीना एक्रोबैट डांसर हैं. कटरीना ने भी शादी की लेकिन रिश्ता चल नहीं सका और 2018 में इनका तलाक हो गया.

अफेयर..अफवाह और फर्स्ट लेडीज की फेहरिस्त!

अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो पुतिन की लाइफ में आईं या लाई गईं. जिनका नाम कभी गुपचुप तो कभी अखबारों की हेडलाइन बना. इस लिस्ट में एलीना काबाएवा का नाम सबसे स्पेशल है. एलीना काबाएवा गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट रही हैं. ये राजनेता और मीडिया मैनेजर भी रही हैं. एलीना काबाएवा से पुतिन के रिश्तों की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर होती है. खबरों के मुताबिक पुतिन की तीसरी बेटी एलीना से ही है.

पुतिन की जिंदगी में अगला नाम आता है स्वेतलाना क्रिवोनोगिख का. कहा जाता है कि स्वेतलाना कभी सफाईकर्मी थीं लेकिन आज करोड़ों की मालकिन हैं. स्वेतलाना की एक बेटी है लुइजा रोजोवा..जिसे पुतिन की संतान कहा जाता है. 

एना चैपमैन: जासूस भी..मॉडल भी

एना चैपमैन से पुतिन से अफेयर की खबरें खूब उड़ीं. एना अब पब्लिक मीटिंग से दूर रहती हैं…पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. हॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस पामेला एंडरसन का नाम भी पुतिन से जोड़ा जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पामेला कई बार क्रेमलिन पहुंचीं. कभी अफेयर तो कभी एनिमल एक्टिविज़्म के नाम पर पामेला क्रेमलिन में देखी गई थीं.

तो क्या है पुतिन की असल पहचान? राष्ट्रपति…तानाशाह…या एक ऐसा शख्स जो जंग जीतता भी है और दिल भी? ये सवाल अब सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं रहा. ये कहानी है रूस के सबसे ताकतवर आदमी के 'कमज़ोर' लम्हों की..जो पूरी दुनिया की जुबां पर है. 

ब्यूरो रिपोर्ट..ज़ी मीडिया

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Vladimir Putin news

Trending news

सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
operation sindoor
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
;