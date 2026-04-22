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Hindi NewsदुनियाMossad: कौन था मोसाद का एजेंट एम, इटली में कैसे हुई मौत? ईरान में किस ऑपरेशन को दिया था अंजाम

Mossad: कौन था मोसाद का एजेंट एम, इटली में कैसे हुई मौत? ईरान में किस ऑपरेशन को दिया था अंजाम

Mossad Operation: मोसाद के एजेंट्स, दुनिया में कहीं पहचाने नहीं जाते. दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी का हर एजेंट अपनी पहचान बेहद सख्ती से छिपाकर रखते हैं. वो अपने मिशन को ऐसे अंजाम देते हैं कि खबर आने के बाद पूरी दुनिया चौंक जाती है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:22 PM IST
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Mossad: कौन था मोसाद का एजेंट एम, इटली में कैसे हुई मौत? ईरान में किस ऑपरेशन को दिया था अंजाम

Mossad Agent M: ईरान के खिलाफ ट्रंप की पूरी रणनीति में बड़ा साझीदार है इजरायल. खासतौर पर इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसने ईरान के खिलाफ हमले की जमीन तैयार की. अब उसी मोसाद ने पहली बार कुबूल किया है, कि उसका बड़ा और काबिल एजेंट विदेशी ऑपरेशन में मारा गया. मोसाद के इस कुबूलनामे के बाद क्या कह रही है वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइन्स. आइए आपको बताते हैं.

मोसाद के एजेंट्स, दुनिया में कहीं पहचाने नहीं जाते. दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी का हर एजेंट अपनी पहचान बेहद सख्ती से छिपाकर रखते हैं. वो अपने मिशन को ऐसे अंजाम देते हैं कि खबर आने के बाद पूरी दुनिया चौंक जाती है.

मिशन में मारा गया एजेंट एम

मोसाद का एजेंट एम ऐसे ही एक मिशन में मारा गया, ये बात खुद मोसाद चीफ ने कबूल की है. मोसाद के चीफ डेविड बार्नेया ने कहा, मिस्टर M उसका कोड नेम था. उसका ऑपरेशन परफेक्शन और चालाकी के साथ टेक्नोलॉजी का मेल था. इसकी वजह से ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन में हमें काफी हद तक सफलता मिली. 

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डेविड बार्नेया एजेंट ने एम की मौत के बाद भी उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया. वो कौन था और किस समय मारा गया. लेकिन ये जरूर कहा कि मोसाद के इस सीक्रेट एजेंट को ये जिम्मेदारी दी गई थी, कि वो ईरान से आधुनिक हथियार हासिल करने से रोके. इसमें एजेंट एम काफी सफल भी रहा.लेकिन मोसाद चीफ के इस बयान के बाद इजरायली मीडिया में काफी चर्चा है. इसमें बताया गया है, कि एजेंट एम की मौत कहां, कैसे और कब हुई.

एजेंट मिस्टर M की मौत 2023 में इटली में लेक मैगियोरे में नाव डूबने से हुई थी. उस हादसे में एजेंट एम के साथ 4 और लोगों की मौत हुई थी. एजेंट एम के साथ इटली के 2 सीक्रेट एजेंट्स और बोट कैप्टर पत्नी की भी मौत हुई.

इटली से दे रहा था मिशन को अंजाम

अब आपके जेहन में ये सवाल होगा कि ईरान के खिलाफ मिशन में जुटा एजेंट एम इटली में कैसे मारा गया. तो इजरायली मीडिया के मुताबिक एजेंट एम इटली के सीक्रेट एजेंट्स के साथ मिलकर वहीं से मिशन को अंजाम दे रहा था. 

बोट हादसे के वक्त भी उसके साथ इटली के 2 एजेंट्स साथ थे. इजरायली मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स है, कि इस बोट हादसे के पीछे ईरान का हाथ भी हो सकता है. क्योंकि ईरान मोसाद के एजेंट्स पर नजर रखने के लिए पूरी दुनिया में काउंटर एजेंट्स भेजता है.

ईरान की टीम का लीडर निकला मोसाद एजेंट

इसी जंग में मोसाद के एजेंट्स पर नजर रखने के लिए ईरान ने खास टीम बनाई थी, लेकिन उस टीम का लीडर मोसाद का निकला, जिसकी सूचना पर खामेनेई के बंकर पर हमला हुआ और एक साथ 40 टॉप लीडर्स मारे गए.

उसके बाद ईरान में मोसाद के एजेंट्स की धरपकड़ तेज हुई. कई लोगों को अरेस्ट किया गया और कुछ को ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई. इसके वीडियो ईरानी मीडिया ने कई बार जारी किया.

लेकिन इजरायल ने हर बार इसे ईरान का प्रोपेगेंडा कहा. कभी अपने एजेंट्स होने की बात नहीं कबूली. हाल के बरसों में ये पहली बार है, जब मोसाद चीफ ने अपने किसी बड़े एजेंट के मारे जाने की पुष्टि की है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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