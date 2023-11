1000 लोगों को बंधक बनाने का आरोप, जानिए कौन था हमास कमांडर अहमद सियाम?

World News in Hindi: इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हवाई हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर अहमद सियाम को मार डाला. इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) के मुताबिक सियाम गाजा अस्पताल में लगभग 1,000 लोगों और मरीजों को बंधक बनाने के लिए जिम्मेदार था.

एक्स पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट में आईडीएफ ने कहा, 'आईडीएफ विमान ने अहमद सियाम पर हमला किया, जो रान्तिसी अस्पताल (Rantisi Hospital) में लगभग 1,000 गाजा निवासियों और मरीजों को बंधक बनाने और दक्षिण की ओर उनकी निकासी को रोकने के लिए जिम्मेदार था. सियाम हमास की नासेर राडवान कंपनी में कमांडर था और यह हमास द्वारा गाजा में नागरिकों को आतंकवादी उद्देश्यों के लिए मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का एक और उदाहरण है.'

IDF aircraft just struck Ahmed Siam, responsible for holding approximately 1,000 Gazan residents and patients hostage at the Rantisi Hospital, and preventing their evacuation southward.

Siam was a commander in Hamas' Naser Radwan Company, and is another example of Hamas using… pic.twitter.com/RGJAISFjxL

