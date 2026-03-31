हर हाथ में झंडा और लबों पर इंतकाम... 'होर्मुज' बंद कराने वाले अलीरेजा के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब

Who is Alireza Tangsiri: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान को एक और बड़ा झटका लगा है. इजरायल के एक सैन्य ऑपरेशन में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसिरी की मौत हो गई है. इस घटना ने ईरान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है. अपने नेता की मौत की खबर से ईरानियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए हजारों लोग ईरान के बंदर अब्बास शहर पहुंचे, जहां सड़कों पर उतरकर लोगों ने अपना शोक प्रकट किया.

नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसिरी की मौत

इजरायल के एक सैन्य ऑपरेशन में नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसिरी की मौत हो गई. रिपोर्टों के अनुसार, वह 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास के पास इजरायली हमले के शिकार हो गए थे. यह जगह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास ही थी. इजरायल ने 26 मार्च 2026 को ही उनकी मौत का दावा कर दिया था. लेकिन ईरान ने पांच दिन बाद 30 मार्च को उनकी मृत्यु की पुष्टि की. उन्होंने बताया की हमले में लगी चोटों के कारण अलीरेजा तंगसिरी ने दम तोड़ दिया है.

Aerial footage shows a huge crowd of mourners attending the funeral procession for Rear Admiral Alireza Tangsiri, the IRGC Navy's martyred commander, in the Iranian city of Bandar Abbas. Add Zee News as a Preferred Source Follow https://t.co/B3zXG74hnU pic.twitter.com/PGMtdwOLKB — Press TV (@PressTV) March 31, 2026

ईरान के लिए बड़ा झटका

नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसिरी की मौत से पूरे ईरान को एक बड़ा झटका लगा है. ईरान के शहर बंदर अब्बास में, IRGC नौसेना के शहीद कमांडर रियर एडमिरल अलीरेजा तंगसिरी की अंतिम यात्रा निकली, जहां शोक मनाने वालों की भारी भीड़ लग गई. इस अंतिम यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने सड़क पर उतरे थे. वहां मौजूद हर व्यक्ति के हाथ में झंडा था और लबों पर इंतकाम. इससे पहले ऐसा ही नजारा अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के समय भी देखने को मिला था.

ईरानी मिलिट्री का प्रभावशाली चेहरा

अलीरेजा तंगसिरी, 2018 से IRGC नौसेना के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे. उन्हें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रणनीति का मास्टरमाइंड भी माना जाता था. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने ही होर्मुज में अमेरिकी और इजरायली जहाजों को चुनौती देने वाली आक्रमक समुद्री रणनीति का नेतृत्व किया था. उन्हें ईरानी मिलिट्री के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक माना जाता था. इतना ही नहीं, वे 1980-1988 के ईरान-इराक युद्ध के भी अनुभवी थे.