Azizur Rahman Musabbir shot dead in Dhaka: बांग्लादेश में आगामी चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं. उस्मान हादी की हत्या के कुछ दिन बाद ही BNP (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) के एक प्रमुख नेता अजीजुर रहमान मुसब्बीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. यह घटना उस्मान हादी की हत्या के ठीक बाद हुई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये साजिश का हिस्सा हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी.

कौन थे अजीजुर रहमान मुसब्बीर?

अजीजुर रहमान मुसब्बीर BNP के स्वेच्छासेबक दल (स्वयंसेवी विंग) के ढाका नॉर्थ यूनिट के पूर्व महासचिव थे. वे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे और स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रिय थे। मुसब्बीर राजनीतिक गतिविधियों में हमेशा आगे रहते थे, लेकिन हाल के सालों में बांग्लादेश में विपक्षी नेताओं पर हमलों की वजह से वे भी खतरे में थे. वे आम लोगों की मदद करने और पार्टी की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे. उनकी मौत से BNP कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और वे इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं. मुसब्बीर की उम्र करीब 40-45 साल के आसपास थी और वे ढाका में ही रहते थे.

गोली मारकर हत्या

यह घटना 7 जनवरी 2026 को शाम करीब 8:40 बजे ढाका के करवान बाजार इलाके में हुई. मुसब्बीर और उनके साथी अबू सूफियान (जुवो दल के कार्यकर्ता) काजी नजरुल इस्लाम एवेन्यू पर स्टार होटल के पास थे. तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी. मुसब्बीर को पेट में गोली लगी और उन्हें तुरंत पंथपथ के BRB अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूफियान को भी गोली लगी, लेकिन वे घायल हैं और इलाज चल रहा है. पुलिस ने कहा कि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे और फायरिंग के बाद फरार हो गए. घटनास्थल पर हड़कंप मच गया और आसपास के लोग डर गए. ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई.

कितने बजे की घटना है?

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह शूटिंग रात करीब 8.40 बजे कारवां बाजार में स्टार होटल के पास काजी नजरुल इस्लाम एवेन्यू पर हुई. ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तेजगांव जोन के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फजलुल करीम ने घटना की पुष्टि की और कहा कि बदमाशों ने मुसब्बिर और सूफियान ब्यापारी मसूद नाम के एक और आदमी पर गोलियां चलाईं. पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुसब्बिर को पंथपथ के BRB हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मसूद को ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया और अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसका इलाज चल रहा है.

पार्टी कर रही हंगामा

मसूद को हॉस्पिटल लाने वाले मोहम्मद जावेद ने कहा कि मसूद तेजगांव थाना वैन वर्कर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है और केरानीगंज का रहने वाला है. मौके पर मौजूद एक रिपोर्टर के मुताबिक, शूटिंग के बाद, करीब 200 BNP नेता और कार्यकर्ता कारवां बाजार चौराहे पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया.

हादी की हत्या के बाद बढ़ा तनाव

कुछ दिन पहले ही एक और BNP नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनके मामले में पुलिस ने साफ कहा था कि हत्या “पूरी तरह राजनीतिक” हो सकती है. अब मुसब्बीर की हत्या ने चुनावी माहौल में तूफान ला दिया है. BNP का आरोप है कि यह सब चुनाव से पहले विपक्ष को डराने की बड़ी साजिश का हिस्सा है. पार्टी ने कहा,

“हमारे नेताओं पर प्लान बनाकर हमले किए जा रहे हैं. मौजूदा सरकार चुनाव को एकतरफा बनाना चाहती है.”

पुलिस क्या कह रही है?

ढाका पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच यह साफ करती है कि मुसब्बीर की हत्या एक टारगेटेड शूटिंग थी. पुलिस ने कई CCTV फुटेज कब्जे में लिए हैं. जांच अधिकारियों का दावा है कि हमलावर बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम करके मौके से फरार हो गए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हत्या के राजनीतिक एंगल को भी खारिज नहीं किया जा रहा.

चुनाव से पहले हत्या क्यों बढ़ रही हैं?

बांग्लादेश में अगले महीने आम चुनाव होने हैं. ऐसे में राजनीतिक अशांति बढ़ती जा रही है. सोशल मीडिया पर लोग डर, गुस्सा और चिंता व्यक्त कर रहे हैं. कई लोग पूछ रहे हैं कि

क्या चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की लिस्ट बनाई जा चुकी है?”. इन हत्याओं से आम जनता में भी असुरक्षा और तनाव का माहौल बढ़ गया है.