Chalie Kirk कौन थे जिन्‍हें डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा हीरो लेकिन माना गया इस्लाम विरोधी! हत्‍या से अमेरिका में हलचल
Chalie Kirk Death: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क को उटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मार दी गई. इलाज के दौरान किर्क की मौत हो गई. इसके बाद अमेरिकी झंडे को झुका दिया गया. हालांकि इसी बीच उनके पिछले कई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:33 AM IST
Chalie Kirk Murder and Controversy: अमेरिका के फेमस कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई. किर्क उटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में लोगों से बात कर रहे थे और तभी किसी संदिग्ध शूटर ने उन्हें गोली मार दी. हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. राष्ट्रपति ट्रंप ने किर्क की मौत पर शोक जताते हुए अमेरिकी झंडे को रविवार शाम 6 बजे तक आधा झुकाने का आदेश दिया है. उनकी मौत से राजनीतिक गलियारों और किर्क के समर्थकों के बीच मातम छा गया है. उनकी हत्या को अधिकारियों ने इसे एक राजनीतिक हत्या बताया है. बता दें कि किर्क सिर्फ 31 साल के थे, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत करीबी और विश्वसनीय सहयोगी थे.

चार्ली किर्क कौन थे?
चार्ली किर्क एक युवा और प्रभावशाली रूढ़िवादी आवाज थे. उन्होंने 2012 में टर्निंग पॉइंट यूएसए की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य कॉलेज परिसरों में युवाओं को रूढ़िवादी विचारों से जोड़ना था. वह एक तेज-तर्रार वक्ता थे और अक्सर अपने कार्यक्रमों में छात्रों के साथ सीधे बहस करते थे. उनका मानना था कि मुक्त भाषण और विचारों का आदान-प्रदान ही देश को आगे ले जा सकता है. उनके व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में उनके सम्नान में झंडा झुका दिया गया है. उन्हें अक्सर अपनी बेबाक राय और प्रभावशाली भाषणों के लिए जाना जाता था. 

उनके साथ क्या हुआ?
घटना के दिन किर्क उटाह वैली यूनिवर्सिटी में थे. कार्यक्रम में 3,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे. किर्क लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे. इस दौरान एक दर्शक ने उनसे गोलीबारी और बंदूक हिंसा पर सवाल पूछा. इसी बातचीत के दौरान, एक ही गोली की आवाज आई और किर्क गिर गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. अधिकारियों ने बताया कि हमलावर ने कैंपस की छत से गोली चलाई थी.

इस्लाम विरोधी थे किर्क?
चार्ली किर्क को दक्षिणपंथी विचारधारा वाला कट्टर व्यक्ति और इस्लाम विरोधी माना जाता था. वह अक्सर अपने बयानों में इस्लाम के खिलाफ बोला करते थे. जहां उन्होंने इजरायली नरसंहार का भी समर्थन करते हुए उसे वैध बताया था. किर्क की मौत के बाद उनके पिछले कई पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. गजा को लेकर भी उन्होंने एक बयान देते हुए कहा था कि इजरायल गजावासियों को भूख से नहीं मार रहा है. वो फिलिस्तीन को भी कोई देश नहीं मानते थे. चार्ली किर्क को कई विवादित बयानों के चलते इस्लाम विरोधी कहा जाता था.

डोनाल्ड ट्रम्प से उनके रिश्ते 
चार्ली किर्क, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत करीबी और समर्थक थे. वह ट्रम्प के चुनाव अभियान के दौरान युवाओं के बीच ट्रम्प के लिए समर्थन जुटाने में बहुत सक्रिय थे. ट्रम्प के बेटे, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने उन्हें अपना "छोटा भाई" कहा. ट्रम्प ने खुद किर्क की मौत पर गहरा दुख जताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "चार्ली जैसा दिल और समझ अमेरिका के युवाओं को कोई नहीं समझता था. वह सभी से प्यार करते थे, खासकर मुझसे, और अब वह हमारे बीच नहीं हैं."

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

