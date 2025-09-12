हे भगवान! सिर को धड़ से अलग करके फुटबाल की तरह मारी लात, फिर उठाकर कूड़ेदान में फेंका...कौन थे चंद्र नागमल्लैया? देखें कलेजा चीरने वाला वीडियो
Advertisement
trendingNow12919153
Hindi Newsदुनिया

हे भगवान! सिर को धड़ से अलग करके फुटबाल की तरह मारी लात, फिर उठाकर कूड़ेदान में फेंका...कौन थे चंद्र नागमल्लैया? देखें कलेजा चीरने वाला वीडियो

Who was Chandra Nagamallaiah: अमेरिका में एक भारतीय की बेरहमी से हत्या करने का जो वीडियो सामने आया है. उसे देखकर आप बेहोश हो सकते हैं. चक्कर आ सकता हैं. दिल दहल सकता है. एक कर्मचारी ने मामूली बात पर एक भारतीय चंद्र नागमल्लैया का पहले सिर धारदार हथियार से काट डाला और फिर कटे हुए सिर पर लात मारी. सिर फुटबाल की तरह लुढ़कता रहा. देखें वीडियो और जानें कौन थे चंद्र नागमल्लैया.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 12, 2025, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हे भगवान! सिर को धड़ से अलग करके फुटबाल की तरह मारी लात, फिर उठाकर कूड़ेदान में फेंका...कौन थे चंद्र नागमल्लैया? देखें कलेजा चीरने वाला वीडियो

Chandra Nagamallaiah Video: 50 साल के भारतीय मूल के मोटल प्रबंधक चंद्र मौली नागमल्लैया की टेक्सास में एक वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद उनकी पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम कर दिया गया. जिसका अब वीडियो सामने आया है. डलास पुलिस के अनुसार, नागमल्लैया की वॉशिंग मशीन के झगड़े में माचेटे से सिर काटकर हत्या कर दी गई. आरोपी योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज ने सिर को लात मारकर कूंडेदान में फेंक दिया. यह घटना पत्नी-बेटे के सामने हुई घटना हुई.

आप भी देखें चंद्र नागमल्लैया के कटे हुए सिर का खौफनाक वीडियो:-

सिर को काटा, लात मारी, कूड़ेदान में फेंका
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अफिडेविट के अनुसार, कोबोस ने माचेटे से चंद्र पर बार-बार वार किए. चंद्र की जेब से की-कार्ड और फोन निकालने के बाद उसने सिर को धड़ से अलग कर दिया. इसके बाद उसने सिर को फुटबाल की तरह लात मारकर पार्किंग लॉट में फेंका और फिर कूड़ेदान में डाल दिया. यह फुटेज बेहद खौफनाक है और कमजोर दिल वालों को इसे देखने से बचना चाहिए. पुलिस ने कोबोस को घटनास्थल से एक ब्लॉक दूर खून से सने कपड़ों में पकड़ा. भारतीय समुदाय में गम और गुस्सा है. भारत सरकार ने परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है.

कौन थे चंद्र नागमल्लैया?
चंद्र मौली "बॉब" नागमल्लैया, 50 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति, कर्नाटक से थे. वे डलास, टेक्सास के डाउनटाउन सूट्स मोटल के मैनेजर थे. दोस्तों और परिवार के अनुसार, वे एक मेहनती, दयालु और परिवार को समर्पित इंसान थे. हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया, उनकी पत्नी और 18 साल के बेटे के सामने यह खौफनाक घटना हुई. परिवार को आर्थिक मदद के लिए फंडरेजर शुरू किया गया है, ताकि अंतिम संस्कार, रोजमर्रा के खर्च और बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके. अंतिम संस्कार शनिवार को होगा.

वॉशिंग मशीन का झगड़ा बना मौत का कारण
यह दिल दहलाने वाली घटना बुधवार सुबह डलास के मोटल में हुई. चंद्र ने अपने सहकर्मी योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज को टूटी वॉशिंग मशीन को लेकर कुछ निर्देश दिए. एक महिला सहकर्मी से अनुवाद करवाने पर कोबोस को गुस्सा आ गया. डलास पुलिस के हवाले से पीटीआई ने बताया, कोबोस ने माचेटे निकाला और चंद्र पर हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि चंद्र मोटल के ऑफिस की ओर भागे, लेकिन कोबोस ने उनका पीछा किया. चंद्र की पत्नी और बेटे ने रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे.

आरोपी का खतरनाक इतिहास
37 साल का योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज क्यूबा मूल का है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. ह्यूस्टन में मारपीट और कार चोरी के मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक, क्यूबा ने उसे वापस लेने से मना कर दिया था. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#America

Trending news

नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
Lalbaugcha Raja Auction
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
;