हे भगवान! सिर को धड़ से अलग करके फुटबाल की तरह मारी लात, फिर उठाकर कूड़ेदान में फेंका...कौन थे चंद्र नागमल्लैया? देखें कलेजा चीरने वाला वीडियो

Chandra Nagamallaiah Video: 50 साल के भारतीय मूल के मोटल प्रबंधक चंद्र मौली नागमल्लैया की टेक्सास में एक वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद उनकी पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम कर दिया गया. जिसका अब वीडियो सामने आया है. डलास पुलिस के अनुसार, नागमल्लैया की वॉशिंग मशीन के झगड़े में माचेटे से सिर काटकर हत्या कर दी गई. आरोपी योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज ने सिर को लात मारकर कूंडेदान में फेंक दिया. यह घटना पत्नी-बेटे के सामने हुई घटना हुई.

आप भी देखें चंद्र नागमल्लैया के कटे हुए सिर का खौफनाक वीडियो:-

Chandra Mouli Nagamallaiah was hacked to death in Dallas Add Zee News as a Preferred Source ⁦@FBI⁩ ⁦@FBIDallas⁩ pic.twitter.com/m5EIpbXdpf — Kreately.in (@KreatelyMedia) September 12, 2025

सिर को काटा, लात मारी, कूड़ेदान में फेंका

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अफिडेविट के अनुसार, कोबोस ने माचेटे से चंद्र पर बार-बार वार किए. चंद्र की जेब से की-कार्ड और फोन निकालने के बाद उसने सिर को धड़ से अलग कर दिया. इसके बाद उसने सिर को फुटबाल की तरह लात मारकर पार्किंग लॉट में फेंका और फिर कूड़ेदान में डाल दिया. यह फुटेज बेहद खौफनाक है और कमजोर दिल वालों को इसे देखने से बचना चाहिए. पुलिस ने कोबोस को घटनास्थल से एक ब्लॉक दूर खून से सने कपड़ों में पकड़ा. भारतीय समुदाय में गम और गुस्सा है. भारत सरकार ने परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है.

कौन थे चंद्र नागमल्लैया?

चंद्र मौली "बॉब" नागमल्लैया, 50 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति, कर्नाटक से थे. वे डलास, टेक्सास के डाउनटाउन सूट्स मोटल के मैनेजर थे. दोस्तों और परिवार के अनुसार, वे एक मेहनती, दयालु और परिवार को समर्पित इंसान थे. हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया, उनकी पत्नी और 18 साल के बेटे के सामने यह खौफनाक घटना हुई. परिवार को आर्थिक मदद के लिए फंडरेजर शुरू किया गया है, ताकि अंतिम संस्कार, रोजमर्रा के खर्च और बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके. अंतिम संस्कार शनिवार को होगा.

वॉशिंग मशीन का झगड़ा बना मौत का कारण

यह दिल दहलाने वाली घटना बुधवार सुबह डलास के मोटल में हुई. चंद्र ने अपने सहकर्मी योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज को टूटी वॉशिंग मशीन को लेकर कुछ निर्देश दिए. एक महिला सहकर्मी से अनुवाद करवाने पर कोबोस को गुस्सा आ गया. डलास पुलिस के हवाले से पीटीआई ने बताया, कोबोस ने माचेटे निकाला और चंद्र पर हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि चंद्र मोटल के ऑफिस की ओर भागे, लेकिन कोबोस ने उनका पीछा किया. चंद्र की पत्नी और बेटे ने रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे.

आरोपी का खतरनाक इतिहास

37 साल का योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज क्यूबा मूल का है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. ह्यूस्टन में मारपीट और कार चोरी के मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक, क्यूबा ने उसे वापस लेने से मना कर दिया था.