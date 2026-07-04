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आखिर किसका था वो छोटा सा ताबूत? खामेनेई के ताबूत के पास दिखी उस तस्वीर ने तेहरान में ला दिया आंसुओं का सैलाब

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में उमड़े जनसैलाब के बीच एक ऐसा मंजर दिखा, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. उनके ताबूत के ठीक बगल में रखा 14 महीने की मासूम पोती का छोटा सा ताबूत तेहरान सहित दुनिया भर के लोगों को झकझोर रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:55 PM IST
आखिर किसका था वो छोटा सा ताबूत? खामेनेई के ताबूत के पास दिखी उस तस्वीर ने तेहरान में ला दिया आंसुओं का सैलाब
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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