/आखिर किसका था वो छोटा सा ताबूत? खामेनेई के ताबूत के पास दिखी उस तस्वीर ने तेहरान में ला दिया आंसुओं का सैलाब

Khamenei Granddaughter Coffin: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई के दौरान कुछ ऐसा मंजर दिखाई दिया, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया. 86 वर्षीय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में ईरानी नागरिक सड़कों पर उतरे. इस दौरान अमेरिकी और इजरायली हमलों में मारे गए खामेनेई के शव के ठीक बगल में एक बहुत ही छोटा ताबूत रखा हुआ था. जो किसी और का नहीं, बल्कि उनकी मात्र 14 महीने की मासूम पोती का था.
28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों में खामेनेई की मौत हो गई थी. 4 जुलाई यानी आज उनकी अंतिम विदाई की रश्में हो रही हैं. आज जब खामेनेई का ताबूत परिसर में लाया गया, तो वह इस्लामिक रिपब्लिक के झंडे में लिपटा हुआ था और उसके ऊपर उनकी काली पगड़ी रखी थी. खामेनेई के साथ ही हमले में मारे गए उनके रिश्तेदारों के शवों को भी वहां रखा गया था. इनमें उनकी 14 महीने की पोती का एक छोटा ताबूत भी शामिल था, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.
खामेनेई के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को ही तेहरान लाया गया था. ईरान और पड़ोसी देश इराक के दूसरे शहरों में 6 दिनों तक चलने वाले सार्वजनिक अंतिम संस्कार की योजना बनाई गई है. तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला के बाहर शुक्रवार शाम से ही समर्थकों की भारी भीड़ जुटने लगी थी. अधिकारियों का अनुमान है कि अकेले तेहरान में अगले तीन दिनों के भीतर 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं.
ग्रैंड मोसल्ला के गेट खुलते ही हजारों की संख्या में लोग कैंपस में पहुंचे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोगों के हाथों में लाल रंग के बैनर थे, जिन्हें बदले का प्रतीक माना जाता है. भीड़ लगातार अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी.
शुक्रवार को ईरान के शीर्ष अधिकारी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए. संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबफ बेहद भावुक नजर आए. वहीं, खामेनेई के साथ मारे गए आईआरजीसी प्रमुख के बाद नए कमांडर बने अहमद वाहिदी भी वहां मौजूद थे.
भारत की ओर से इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
खामेनेई का पार्थिव शरीर सोमवार तक तेहरान में ही रहेगा, जिसके बाद शहर में एक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा. मंगलवार को इसे धार्मिक केंद्र कोम ले जाया जाएगा. बुधवार को पार्थिव शरीर इराक के पवित्र शहरों का दौरा करेगा और फिर गुरुवार को खामेनेई के गृह नगर मशाद में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक यानी दफनाया जाएगा.