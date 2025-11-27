Advertisement
कौन थीं टीपू सुल्तान की वंशज भारतीय मूल की मुस्लिम जासूस? जिसके सम्मान में फ्रांस ने जारी किया डाक टिकट

Noor Inayat khan: फ्रांस ने भारतीय मूल की एक महिला मुस्लिम जासूस के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है. जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, जानते हैं उस महिला जासूस के बारे में विस्तार के साथ.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 27, 2025, 11:36 AM IST
Postage Stamp: इस दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी चीजें हैं जिसके बारे में लोग अनजान रहते हैं, जब कहीं पर इसका खुलासा होता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं कि भारतीय मूल की एक महिला मुस्लिम जासूस के बारे में, जिसके सम्मान में फ्रांस ने डाक टिकट जारी किया है. इस जासूस का नाम नूर इनायत खान था, डाक टिकट जारी करने के बाद से ही इस मुस्लिम जासूस की काफी ज्यादा चर्चा होने लगी है, ऐसे में हम जानते हैं कि आखिर कौन थीं नूर इनायत खान?

कौन थीं नूर इनायत खान
नूर इनायत खान 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की वंशज थीं, 1914 में मॅास्को में एक भारतीय सूफी संत पिता और अमेरिकी मां के घर नूर-उन-निसा इनायत खान का जन्म हुआ, बहुत कम अवस्था में ही नूल लंदन चली गईं और फिर स्कूली शिक्षा के दौरान ही वो पेरिस चली गईं और वहीं पर बस गईं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस का पतन हो गया तो नूर अपने परिवार के साथ इंग्लैंड भाग गई और यहां पर  ब्रिटिश विमेंस ऑक्जिलरी एयर फोर्स (WAAF) में शामिल हो गईं.

SOE में भर्ती हुईं नूर
बचपन से बहुमुखी प्रतिभा होने की वजह से नूर को 8 फरवरी 1943 को स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव (SOE) में भर्ती किया गया, स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव एक सीक्रेट सर्विस थी, जिसे युद्ध और कब्जे वाले इलाकों में जासूसी करने के लिए बनाया गया था, इसका काम तोड़फोड़ और टोही करना था.

नूर को किया गया टॉर्चर
साल 1943 में कब्जे वाले फ्रांस में नूर घुसपैठ करने वाली पहली महिला रेडियो ऑपरेटर बनीं, हालांकि नाजी सेनाओं की नजरों से वो बच नहीं सकी और उन्हें पकड़कर डचाऊ कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया. इसके बाद उन्हें खूब टॅार्चर किया गया और 13 सितंबर 1944 को सिर्फ 30 साल की अवस्था में नूर को टॅार्चर करके मार डाला गया, उनकी इस बहादुरी के लिए 1949 में  फ्रेंच रेजिस्टेंस मेडल और फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान, क्रोक्स डे गुएरे, साथ ही ब्रिटेन ने मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस (GC) से सम्मानित किया. अब उनकी इस कुर्बानी के लिए फ्रांस ने डाक टिकट जारी किया है. 

द्वितीय विश्व युद्ध के 80 साल
फ्रांसीसी पोस्टल सर्विस ला पोस्टे ने नूर के अदम्य साहस और नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले 'फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस' के सम्मान में एक स्टैंप से सम्मानित किया है. इस सम्मान से सम्मानित होने वाली नू पहली महिला बनीं हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के 80 साल पूरे होने पर फ्रांस ने डाक टिकट जारी किया, जिसमें नूर इनायत खान के नाम का भी डाक टिकट जारी किया गया है.

