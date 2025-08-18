पहले लिखा 007, फिर लगाया ट्रिगर-बैरल... पूरी दुनिया में मशहूर हुआ ये लोगो, डिजायन करने वाले ने103 साल में छोड़ी दुनिया

James Bond logo OO7: जेम्स बॉन्ड का वो मशहूर 007 लोगो जिसे देखते ही दिमाग में बंदूक और जासूसी की दुनिया घूमने लगती है, उसे बनाने वाले जो कारॉफ अब हमारे बीच नहीं रहे. 17 अगस्त को 103 साल की उम्र में मैनहट्टन में उनका निधन हो गया. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 17 अगस्त को जो कारॉफ की 103 साल की उम्र में मैनहट्टन में उनका निधन हो गया.

007 का आइकॉनिक गन लोगो

द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक, जो कारॉफ ने न सिर्फ 007 का आइकॉनिक गन लोगो बनाया, बल्कि वेस्ट साइड स्टोरी, ए हार्ड डे’ज़ नाइट, कैबरे और गांधी जैसी फिल्मों के लिए शानदार पोस्टर और टाइपोग्राफी भी तैयार की. उनके बेटों, पीटर और माइकल कारॉफ ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उनके पिता का निधन घर पर हॉस्पिस केयर में हुआ.जो कारॉफ का जन्म 18 अगस्त, 1921 को न्यू जर्सी के लिंडेन में हुआ था.

जो करॉफ की जानें जीवन की कहानी

उनके पिता जूलियस एक पेंटर थे, जो दीवारों को लकड़ी जैसा लुक दे सकते थे. जो ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में वेस्ट साइड स्टोरी के पोस्टर से की थी. इसके बाद यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के एग्जीक्यूटिव डेविड चासमैन ने उन्हें जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म डॉ. नो (1962) के लिए लोगो डिजायन करने को कहा.

007 का लोगो कैसे बना

जो ने 2021 में एक इंटरव्यू में बताया, “मुझे कुछ खास चाहिए था. जब मैंने 007 लिखा तो सात का स्टेम मुझे बंदूक के हैंडल जैसा लगा.” फिर क्या, इयान फ्लेमिंग की पसंदीदा वाल्थर पीपीके गन से प्रेरणा लेकर उन्होंने 007 में बैरल और ट्रिगर जोड़ दिया. इस काम के लिए उन्हें सिर्फ 300 डॉलर मिले, जो उस वक्त का आम रेट था.ये लोगो हर जेम्स बॉन्ड फिल्म और लाखों मर्चेंडाइज़ में इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो को न क्रेडिट मिला, न रॉयल्टी. फिर भी, उन्होंने कहा कि इस लोगो ने उन्हें ढेर सारा बिजनेस दिलाया. जो ने वुडी एलन की फिल्मों, ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स (1964), फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर (1965) और अनमैरिड वुमन (1978) जैसे कई शानदार पोस्टर बनाए. उन्होंने ए ब्रिज टू फार (1977), डेथ ऑफ ए सेल्समैन (1985) और द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट (1988) जैसी फिल्मों के लिए टाइटल सीक्वेंस भी डिजायन किए.

86 साल की उम्र में काम से लिया सन्यास

86 साल की उम्र में 2006 में जो ने डिजायनिंग छोड़कर पेंटिंग शुरू की. उनके परिवार में बेटे पीटर और माइकल, बहुएं रूथ और सिंथिया, और पोती जेनिफर हैं. बरसों तक बॉन्ड प्रोड्यूसर्स ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन उनके 100वें जन्मदिन पर बारबरा ब्रॉक्ली और ईओएन प्रोडक्शंस ने उन्हें 007 लोगो वाली एक ओमेगा वॉच भेंट की. जो कारॉफ का वो 007 लोगो आज भी जेम्स बॉन्ड की पहचान है. उनकी कला ने हॉलीवुड को एक नई पहचान दी, जो हमेशा याद रहेगी.