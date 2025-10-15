Advertisement
वो सफेद स्कार्फ वाली महिला कौन थी? ट्रंप ने जाते समय जो किया, सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा वीडियो

Trump Gaza Summit Video: सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप सफेद स्कार्फ वाली महिला की पीठ की तरफ हाथ बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं. क्या वह पीठ थपथपाना चाहते थे. कौन थी वह महिला?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:05 AM IST
वो सफेद स्कार्फ वाली महिला कौन थी? ट्रंप ने जाते समय जो किया, सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा वीडियो

हाल में इजरायल और हमास के बीच डील हो गई और मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा पीस समिट भी हुई. इसके केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे. उसी समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. यह वीडियो उस समय का है जब समिट में आए नेता एक-एक कर ट्रंप से मिलने आ रहे थे. इसमें दिखाई देता है कि एक महिला सफेद स्कार्फ में आती है और जाते समय महिला की पीठ थपथापने के लिए ट्रंप हाथ बढ़ाते हैं. कुछ सेकेंड बाद वह महिला अपने आप लड़खड़ा जाती है. ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि वह महिला कौन थी और ट्रंप उसकी पीठ की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहे थे?

वीडियो से साफ पता चलता है कि सफेद स्कार्फ वाली महिला तुर्की के राष्ट्रपति रीसप तैयब एर्दोगान के साथ आई उनकी ट्रांसलेटर थी. हां, एक दूसरे वीडियो में यही सफेद स्कार्फ वाली महिला ट्रंप और एर्दोगान की मुलाकात के समय तुर्किश राष्ट्रपति के बगल में बैठी ट्रांसलेट करती दिखाई देती है. 

वापस मंच पर लौटते हैं. ट्रंप ने बाहें फैलाकर एर्दोगान का स्वागत किया. दोनों ने हाथ मिलाया लेकिन शायद तुर्की के राष्ट्रपति को ट्रंप की बात समझने में दिक्कत हो रही थी इसलिए वह ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे. ट्रंप बात समझ गए और उन्होंने दूर खड़ी सफेद स्कार्फ वाली महिला को पास बुला लिया. इससे पहले ट्रंप ने द्विपक्षीय मुलाकात में उस महिला को ट्रांसलेटर की भूमिका निभाते देखा था. 

फिर से वीडियो देखिए. ट्रंप मुस्कुराते हुए थंब दिखाते हैं. एर्दोगान सामान्य रूप से खड़े थे तो ट्रंप ने उन्हें भी थंब दिखाकर फोटो खिंचवाने का इशारा किया. फोटो सेशन के बाद बात होने लगी तभी ट्रंप ने ट्रांसलेटर को भी पास बुला लिया. ट्रंप जो पूछ रहे थे उसका जवाब ट्रांसलेटर ही दे रही थी. एर्दोगान जाने लगे तो ट्रंप ने शिष्टाचार के तौर पर उनकी पीठ थपथपाई. चूंकि ट्रांसलेटर ने भी अच्छे से बातचीत की थी तो ट्रंप उसी अंदाज में महिला की पीठ थपथपाने के भाव में हाथ बढ़ा दिए. इस हावभाव को ही कुछ लोग असामान्य बता रहे हैं. 

रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि वह महिला ट्रांसलेशन में स्लो थी और उसने ट्रंप से हाथ मिलाने से मना कर दिया था. कुछ रिपोर्टों में एर्दोगान की आधिकारिक ट्रांसलेटर का नाम फातिमा कावाकी बताया गया है. 

About the Author
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

