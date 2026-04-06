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ईरान के खुफिया तंत्र की टूटी 'रीढ़', कौन थे माजिद खादेमी, जिनको इजरायल-US ने दे दी मौत

US Attack Iran: ईरान ने खादेमी की मौत को शहादत बताते हुए अमेरिका-इजरायल के हमले को आतंकी घटना बताया है. मुल्क के इंटेलिजेंस हेड का जाना ईरान के लिए जंग के बीच एक बड़ा झटका है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:47 PM IST
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ईरान के खुफिया तंत्र की टूटी 'रीढ़', कौन थे माजिद खादेमी, जिनको इजरायल-US ने दे दी मौत

Iran-Israel-US War: अमेरिका-इजरायल के खिलाफ जंग में ईरान को बड़ा झटका लगा है. 6 अप्रैल को ईरान की सरकारी मीडिया ने कबूला कि इस्लामिक रेवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन के हेड माजिद खादेमी की इजरायल-यूएस के हमले में मौत हो गई है. उनको माजिद होसैनी के नाम से भी जाना जाता था.आईआरजीसी ने उनकी मौत को शहादत बताया और कहा कि 'आतंकी हमले' में उनकी मौत हो गई है. बता दें कि इजरायल-अमेरिका द्वारा किए जा रहे हमले को ईरान आतंकी हमला बताता रहा है.

हालांकि यह नहीं बताया गया कि अमेरिका-इजरायल ने कहां हमला किया, जिसमें खादेमी की मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी शासन के ठिकानों पर सोमवार सुबह तेहरान में भीषण हवाई हमले किए गए थे.माजिद होसैनी का जाना इजरायल-अमेरिका की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है. जबकि ईरान के लिए यह सदमे से कम नहीं है. 

कौन थे माजिद खादेमी?

ब्रिगेडियर जनरल माजिद खादेमी ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा संस्था में ऊंचे ओहदे तक पहुंचे. जून 2022 में, उन्हें IRGC इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन का चीफ बनाया गया. 2025 तक, उन्होंने मोहम्मद काजेमी की जगह IRGC इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन के हेड का पदभार संभाल लिया था.

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कई अन्य सैन्य अधिकारियों के विपरीत, खादेमी केवल एक टैक्टिकल अफसर ही नहीं थे; उनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक रक्षा विज्ञान में पीएचडी की डिग्री भी थी.

खादेमी को 19 जून 2025 को IRGC इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन का चीफ बनाया गया था. उन्होंने मोहम्मद काजेमी की जगह ली, जिनकी पहले हुई झड़पों के दौरान मृत्यु हो गई थी.

3 साल रहे हेड ऑफ इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन

साल 2022 से लेकर 2025 तक मेन इंटेलिजेंस विंग की बागडोर संभालने से पहले उन्होंने आईआरजीसी के इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन की जिम्मेदारी संभाली. यहां उन्होंने IRGC में इंटरनल सर्विलांस और जासूसी को रोकने पर जोर दिया.

इतना ही नहीं, साल 2018 से लेकर 2022 तक उन्होंने ईरान के रक्षा मंत्रालय में इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन की बागडोर संभाली. उनकी मौत की घोषणा ठीक उसी समय हुई, जब ये खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किए सहित कई देशों की मध्यस्थता से तैयार किया गया 45-दिवसीय संघर्ष-विराम के एक मसौदे पर वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ही विचार कर रहे हैं.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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