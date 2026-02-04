Advertisement
Who was Saif al Islam: लीबिया के पूर्व तानाशाह मुम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम की हत्या कर दी गई है. कभी सुधारक के तौर पर देखे जाने वाले सैफ ने देश की नीतियां बनाईं, लेकिन 2011 के विद्रोह में पिता का साथ दिया. कैद से रिहा होने के बाद चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन विवादों में घिरे. आइए जानते हैं आखिर 40 साल तक लीबिया को चलाने वाले गद्दाफी के वारिस को क्‍यों मार दिया गया? 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 04, 2026, 12:17 PM IST
Muammar Gaddafi son Saif al-Islam Death: लीबिया के पूर्व तानाशाह मुम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की 3 फरवरी 2026 को हत्या हो गई. ये घटना पश्चिमी शहर जिंटान में उनके घर पर हुई, जहां चार नकाबपोश बंदूकधारियों ने घुसकर कैमरे बंद किए और गोली मार दी. लीबिया के अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई गुट जिम्मेदारी नहीं ले रहा. मौत की पुष्टि उनके वकील खालिद अल-जायदी और राजनीतिक सलाहकार ने की. लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्हें क्यों निशाना बनाया गया?  आइए इसी की समझते हैं पूरी कहानी.

कौन थे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी?
सबसे पहले जानते थे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी? सैफ अल-इस्लाम लीबिया के लंबे समय तक शासक रहे मुअम्मर गद्दाफी के बेटे थे. भले ही उनके पास कभी कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं रहा, लेकिन उन्हें अपने पिता के बाद लीबिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था.तेल से समृद्ध इस देश की नीतियों को दिशा देने में उनकी बड़ी भूमिका रही है.

मौत की खबर ने मचाया हड़कंप
Reuters के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, सैफ अल-इस्लाम की मौत “डायरेक्ट कॉन्फ्रन्टेशन” में हुई. बताया गया कि चार नकाबपोश बंदूकधारी जबरन उनके घर में घुसे और फायरिंग में उनकी जान चली गई.हालांकि, इस घटना पर अभी ज्यादा आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

सुधारक की छवि और पश्चिम से रिश्ते
सैफ अल-इस्लाम को एक समय लीबिया का “रिफॉर्म फेस” माना जाता था.उन्होंने लीबिया को अंतरराष्ट्रीय अलगाव से बाहर निकालने की कोशिश की. हथियारों के सामूहिक विनाश (WMD) खत्म करने की बातचीत की. 1988 के लॉकरबी विमान धमाके के पीड़ित परिवारों से मुआवजा समझौता किया. मानवाधिकारों और संविधान की वकालत की. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े सैफ अंग्रेजी में धाराप्रवाह थे और पश्चिमी देशों को वे लीबिया का सबसे स्वीकार्य चेहरा लगते थे.

2011 का विद्रोह और बदली हुई छवि
2011 में जब लीबिया में गद्दाफी शासन के खिलाफ विद्रोह भड़का, तब सैफ अल-इस्लाम अपने पिता के साथ खड़े रहे. उन्होंने विद्रोहियों को “चूहे” तक कह दिया और खुलकर सख्त कार्रवाई की बात की. Reuters को दिए बयान में उन्होंने कहा था, “हम यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे.लीबिया खून की नदियों में डूब सकता है.” 

गिरफ्तारी, जेल और मौत की सजा
त्रिपोली के गिरने के बाद सैफ भागने की कोशिश में थे, लेकिन उन्हें रेगिस्तान में पकड़ लिया गया.उन्हें जिंतान शहर में सालों तक कैद में रखा गया. 2015 में त्रिपोली की अदालत ने उन्हें फायरिंग स्क्वॉड से मौत की सजा सुनाई गई. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने भी उन पर हत्या और उत्पीड़न के आरोप लगाए.

रिहाई और राजनीति में वापसी की कोशिश
2017 में आम माफी कानून के तहत रिहा होने के बाद सैफ अल-इस्लाम छिपकर रहने लगे.2021 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की. हालांकि उनके नामांकन ने विवाद खड़ा कर दिया. कई सशस्त्र गुटों ने उनका विरोध किया और आखिरकार चुनाव प्रक्रिया ही ठप हो गई. Reuters के मुताबिक, सैफ की उम्मीदवारी लीबिया में राजनीतिक गतिरोध की बड़ी वजह बनी.

मौत के बाद क्या बदलेगा?
कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि पुरानी दुश्मनी से हमला हुआ, जैसे 2011 के विद्रोही गुटों ने बदला लिया हो. लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है. मौत के पीछे वर्तमान राजनीति ज्यादा बड़ी वजह लगती है. एनालिस्ट जलेल हरचौई कहते हैं कि सैफ की मौजूदगी चुनावों का सबसे बड़ा रोड़ा थी. उनकी मौत से गद्दाफी समर्थकों में गुस्सा आएगा, लेकिन चुनाव की राह आसान हो सकती है. लीबिया एक्सपर्ट इमादेद्दीन बदी का कहना है कि सैफ को 'शहीद' बनाकर कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी विवादों का केंद्र थी.  X पर भी यही चर्चा है – सैफ आखिरी गद्दाफी थे जो राजनीतिक ताकत रखते थे, उनकी मौत से 'गद्दाफी वापसी' का सपना खत्म हो गया है.

संभावित वजहें: साजिश या सत्ता की लड़ाई?
चुनावी बाधा हटाना: लीबिया में अभी दो-तीन सरकारें हैं, मिलिशिया राज है. सैफ की वापसी किसी की कुर्सी हिला सकती थी. उनकी मौत से राजनीतिक प्रक्रिया तेज हो सकती है, जैसे UN और EU अब जांच की मांग कर रहे हैं. 

साक्ष्य दबाना: कुछ थ्योरी कहती हैं कि सैफ के पास पश्चिमी देशों के गुप्त सौदों और फंडिंग के दस्तावेज थे. 2026 में ग्लोबल लीक हो रहे हैं, तो उन्हें चुप कराना जरूरी था. 

आंतरिक प्रतिद्वंद्विता: त्रिपोली के सशस्त्र गुट या पूर्व मिलिशिया ने किया हो सकता है. उनके करीबी ने कहा कि कुछ दिन पहले सुरक्षा में समस्या थी. 

विदेशी हाथ?: सोशल मीडिया पर फ्रांस या पश्चिमी देशों का नाम आ रहा, लेकिन कोई सबूत नहीं. 

अब लीबिया में आगे क्या?
लीबिया में अस्थिरता बढ़ सकती है. छोटे प्रदर्शन, झड़पें. लेकिन सैफ की मौत से गद्दाफी युग का आखिरी प्रतीक खत्म हो गया.  असली वजह जांच से पता चलेगी, लेकिन 2021 की चुनावी हलचल ने उन्हें दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर रखा था. ये लीबिया की लंबी अराजकता की एक और कड़ी है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

Saif Al Islam Murder News

