Advertisement
trendingNow13045968
Hindi Newsदुनियाहसीना की सत्‍ता के खिलाफ आवाज बनकर उभरा था हादी, लाख टके का सवाल-किसने मारी गोली?

हसीना की सत्‍ता के खिलाफ आवाज बनकर उभरा था हादी, लाख टके का सवाल-किसने मारी गोली?

Sharif Usman Hadi: इंकलाब मंच के प्रवक्ता और ‘जुलाई विद्रोह’ के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. हादी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी है. इस दौरान भारत विरोधी नारे भी लगाए गए. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Who was Sharif Usman Hadi: बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता और 'जुलाई विद्रोह' के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर अशांति फैल गई है. बता दें, 32 वर्षीय हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान 3 हमलावरों ने गोली मारी थी.

गंभीर रूप से घायल हादी को तुरंत सिंगापुर में उपचार के लिए भेजा गया था, जहां 6 दिनों तक जीवन और मौत की जंग लड़ने करने के बाद 19 दिसंबर को उनकी मौत हो गई. हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं. सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं.

लगे भारत विरोधी नारे

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भारतीय सहायक उच्चायोग के आसपास पत्थरबाजी के दृश्य दिखाई दिए हैं. इस बीच, बुधवार को ढाका में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भारत के उप-उच्चायुक्त के आवास सहित भारतीय राजनयिक परिसरों के बाहर एकत्र होने की भी कोशिश की. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया.

प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारे भी लगाए गए. इन प्रदर्शनों में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) से संबद्ध संगठन ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन’ (SAD) के कार्यकर्ता भी शामिल थे. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि शरीफ उस्मान हादी पर हमला करने वाले आरोपी भारत फरार हो गए हैं. एनसीपी नेता सरजिस आलम ने इस दौरान कहा कि जब तक भारत हादी भाई के हत्यारों को वापस नहीं करता तब तक बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को बंद रखा जाना चाहिए. 

जानें कौन हैं शरीफ उस्मान हादी 

शरीफ उस्मान हादी का जन्म बांग्लादेश के झलकाठी जिले में हुआ था. हादी ने अपनी शुरूआती शिक्षा नेसराबाद कामिल मदरसा से ली थी जिसके बाद हादी ने ढाका विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की थी. बांग्लादेश के युवाओं के बीच उनकी खासी पहचान बनी थी विशेष रूप से उनके द्वारा बांग्लादेशी आर्मी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के खिलाफ उठाए गए सवालों के कारण. बता दें, हादी को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन को बढ़ावा देने वाले नेता के रूप में जाना जाता था.

ये भी पढ़ें: 'सेवन सिस्टर्स' की नेक काटने की बात होगी सच! हसीना के बेटे ने भारत को किया अलर्ट

जुलाई में हुए 'जुलाई विद्रोह' में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बना दिया था और उन्होंने इसके बाद 'इंकलाब मंच' की नींव रखी थी. यह मंच एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा जो सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहा था.

हादी का लक्ष्य था कि वह 2026 के आम चुनाव में ढाका-8 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करें. चुनावी अभियान के दौरान उनकी हत्या ने बांग्लादेश की राजनीति को एक गंभीर मोड़ पर ला खड़ा किया है और उनके समर्थकों में गहरा आक्रोश है. इस बीच, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी के निधन के मद्देनजर 20 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित कर दिया है.

यूनुस सरकार का तुगलकी फरमान

इस बीच, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आवामी लीग के सदस्यों को बिना यह जांच किए कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है या नहीं, देखते ही गिरफ्तार किया जाए. स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है.

बताया गया है कि चौधरी ने यह टिप्पणी बुधवार दोपहर नारायणगंज जिले में की, जहां एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरकर सात मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, गृह सलाहकार ने कहा कि आवामी लीग के अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं या नहीं, यह देखने की जरूरत नहीं है. उन्हें देखते ही कानून के दायरे में लाया जाए. यदि ऐसा नहीं किया गया तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Sharif Usman Hadi

Trending news

सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
Viksit Bharat Rozgar Bill
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
DNA
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
bomb threat
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला