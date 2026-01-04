Advertisement
trendingNow13063132
Hindi Newsदुनियातेल, ताकत और तख्तापलट... अब किसके हवाले की जाएगी वेनेजुएला की सत्ता? ट्रंप ने खोल दिए पत्ते

तेल, ताकत और तख्तापलट... अब किसके हवाले की जाएगी वेनेजुएला की सत्ता? ट्रंप ने खोल दिए पत्ते

Donald Trump: अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया जा रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब वेनेजुएला की सत्ता किसके हाथ में होगी. आइए जानते हैं इस हमले के बाद के बाद वेनेजुएला में आगे क्या हो सकता है…

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Venezuela Invasion: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के लिए सैन्य कार्रवाई का आदेश देकर अपनी लंबे समय से चली आ रही विदेशी हस्तक्षेप से दूरी की नीति में बड़ा परिवर्तन किया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तब तक वेनेजुएला का संचालन करेगा, जब तक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने आगे की सैन्य कार्रवाई, देश की राजनीति और तेल उद्योग में निरंतर अमेरिकी भूमिका तथा जमीनी स्तर पर सैन्य तैनाती की संभावना से इनकार नहीं किया. ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ही अभी वेनेजुएला को चलाएगा. उन्होंने कहा कि नए चेहरों के साथ पुरानी व्यवस्था को जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि मादुरो शासन को हटाने के लिए अमेरिका कितनी दूर तक जाएगा. 

मादुरो को अमेरिकी सेना ने किया गिरफ्तार 

बता दें, रातोंरात की गई कार्रवाई में वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित कई स्थानों पर हमले हुए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया. दुनिया अमेरिका के इस हमले को ट्रंप के अब तक के सबसे आक्रामक विदेशी सैन्य कदमों में से एक मान रही है. रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने इसे अमेरिका फर्स्ट से विचलन बताते हुए ट्रंप से नाता तोड़ने की घोषणा की और कहा कि समर्थकों ने ऐसे हस्तक्षेप खत्म करने के लिए वोट दिया था. डेमोक्रेट्स ने नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले इस कार्रवाई को मुद्दा बनाया है. सीनेट में अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने कांग्रेस की अनुमति के बिना सैन्य कार्रवाई को गैरजिम्मेदाराना बताया. सर्वेक्षणों के अनुसार, हमले से पहले वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप अलोकप्रिय था; केवल लगभग 20% अमेरिकी मादुरो को हटाने के लिए बल प्रयोग का समर्थन करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: वेनेजुएला की राजधानी में ताबड़तोड़ हमलों के बाद क्या बोले कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो? पूरी दुनिया को कर दिया अलर्ट

बता दें, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी मतभेद दिखे. विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो ने सांसदों को कार्रवाई के समर्थन में फोन किए. कुछ सांसदों ने राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए समर्थन जताया, जबकि अन्य ने संवैधानिक आधार पर सवाल उठाए. विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति ट्रंप को रीगन और जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश जैसे पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों की श्रेणी में ला खड़ा करती है जिन्होंने क्षेत्रीय हस्तक्षेप किए थे. आलोचकों का मानना है कि अमेरिका अब वेनेजुएला की समस्याओं में उलझ सकता है जिसका कोई त्वरित समाधान नहीं है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Venezuela Invasion

Trending news

घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल